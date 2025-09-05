Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción

Alejandra Baigorria sufre aparatoso accidente durante charla en Talara. IG.

Senati de Talara. La empresaria había sido invitada para compartir su experiencia como emprendedora en el mundo de la moda y los negocios, pero su presentación se vio interrumpida por un inesperado accidente que rápidamente se volvió viral en Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento mientras ofrecía una charla motivacional en el institutoLa empresaria había sido invitada para compartir su experiencia como emprendedora en el mundo de la moda y los negocios, pero su presentación se vio interrumpida por un inesperado accidente que rápidamente se volvió viral en TikTok.

En el video, difundido por la propia Baigorria en sus redes sociales, se observa que la llamada ‘Gringa de Gamarra’ se encontraba de pie frente al público cuando, de manera sorpresiva, una pizarra de proyector cayó directamente sobre su cabeza. El estruendo causó un instante de tensión en el auditorio, donde varios asistentes reaccionaron con preocupación.

Pese al golpe, Alejandra mantuvo la calma y continuó con la ponencia sin mayores complicaciones, demostrando serenidad y profesionalismo frente al inesperado percance.

La reacción de Alejandra Baigorria

Lejos de incomodarse o abandonar la presentación, la exchica reality decidió tomar el hecho con humor. En sus redes sociales compartió el clip acompañado de una frase irónica: “Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras”.

El comentario fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para transformar un accidente en una anécdota divertida. Muchos usuarios resaltaron la resiliencia de Alejandra y su temple para continuar con su charla sin dejar que la situación la desestabilizara.

El momento, que rápidamente se viralizó en TikTok, suma un episodio más a la lista de experiencias que la empresaria suele compartir con sus fanáticos, quienes constantemente siguen su faceta emprendedora y personal a través de sus plataformas digitales.

Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción.

Un espacio para inspirar a jóvenes

La visita de Alejandra a Talara tenía como objetivo principal motivar a los estudiantes del Senati a luchar por sus metas y perseverar en sus proyectos, a partir de su historia de esfuerzo en el rubro textil.

Durante su exposición, Baigorria recalcó que no fue fácil ganarse un lugar en el mundo empresarial, sobre todo tras dejar atrás su etapa como figura de realities de competencia. Hoy, consolidada como una de las empresarias más reconocidas en el rubro de la moda nacional, suele ser invitada a distintos espacios educativos para inspirar a las nuevas generaciones.

Baigorria responde a Onelia Molina

Más allá del incidente en Talara, Alejandra Baigorria también ha estado en el ojo público por sus recientes declaraciones en el programa 'Amor y Fuego’. En una entrevista, la empresaria lanzó un mensaje directo a Onelia Molina, actual pareja de Mario Irivarren, con quien Baigorria mantuvo un distanciamiento.

Consultada sobre si creía en la versión de que Mario y Onelia atravesaron una separación antes de su boda, Alejandra fue contundente:

“Que cada uno saque sus propias conclusiones, como les digo, tiempo al tiempo para que me den la razón. Igual yo tengo mi back-up, en cualquier momento si es que tengo que decir la verdad, la voy a decir”.

La frase “yo tengo mi back-up” encendió las alarmas, pues dejó entrever que Baigorria cuenta con pruebas o información inédita que podría revelar en cualquier momento.

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio.

Distancia total con Mario Irivarren

Durante la entrevista, Alejandra también fue consultada sobre su relación actual con Mario Irivarren, a lo que respondió tajantemente: “No, ¿qué voy a hablar con él?”. Con esta declaración, dejó claro que no existe ningún tipo de comunicación entre ambos y que el vínculo que alguna vez los unió quedó en el pasado.

Incluso, cuando se le preguntó si lo seguía considerando un amigo, prefirió evitar comentarios. “No prefiero tocar el tema, prefiero reservarme mis comentarios, ya mucha luz…”, respondió.

Sus palabras confirmaron que la relación está completamente rota y que, a pesar de los años de amistad y los proyectos que compartieron, no hay espacio para reconciliaciones.

El aparatoso accidente en Talara y sus recientes declaraciones reflejan dos facetas distintas de Alejandra Baigorria. Por un lado, la mujer resiliente que logra convertir un incidente bochornoso en una anécdota con humor; y por otro, la figura mediática que no teme enviar mensajes directos cuando se trata de asuntos personales.

Consolidada como empresaria, Baigorria continúa sumando experiencias dentro y fuera de los negocios. Mientras tanto, su vida privada sigue generando interés entre sus seguidores y el público, que espera ansioso cada nueva declaración de la llamada ‘Gringa de Gamarra’.

