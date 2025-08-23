Perú

Alejandra Baigorria revela que ya no es amiga de Mario Irivarren: "Por presión de alguien"

La empresaria reveló que el chico reality decidió cortar toda comunicación con ella y que no defendió su amistad en Esto es Guerra.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Alejandra Baigorria revela que ya no es amiga de Mario Irivarren: "Por presión de alguien".

La modelo y empresaria Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre su relación amical con Mario Irivarren, confirmando que ya no mantienen una amistad cercana. La revelación ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de la streamer Zully, donde fue abordada por reporteros del programa 'Amor y Fuego’.

La popular “Gringa de Gamarra” explicó que la distancia con el chico reality se habría producido tras lo sucedido con su actual pareja, Onelia Molina, y los constantes roces mediáticos que han marcado los últimos meses.

El fin de una amistad con Mario Irivarren

Cuando los periodistas le consultaron cómo estaba su vínculo con Mario Irivarren, la empresaria respondió con franqueza:

“Ya no hay, pues. También me enteré que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio. Y de la nada me dejó de seguir”, explicó frente a cámaras.

Baigorria dejó en claro que, para ella, no hubo una explicación convincente sobre esta decisión y que le sorprendió enterarse de la noticia a través de redes sociales.

Las tensiones que marcaron la relación

El distanciamiento entre Alejandra y Mario no es reciente. Como se recuerda, a Onelia Molina terminó con el chico reality, tras un episodio en el que Irivarren mencionó a su expareja Vania Bludau y buscó un acercamiento con ella.

El hecho ocurrió durante la boda de Baigorria, cuando Mario sostuvo una conversación que incomodó a varios asistentes. Esa situación marcó un antes y un después en el vínculo que tenían, el cual nunca volvió a ser el mismo.

Con el tiempo, Mario y Onelia lograron reconciliarse, pero el entorno de la pareja habría generado más fricciones en la relación de amistad que mantenía con la empresaria.

Alejandra Baigorria revela que ya
Alejandra Baigorria revela que ya no es amiga de Mario Irivarren. IG

Baigorria se mostró fastidiada

La empresaria de Gamarra también manifestó su incomodidad por la manera en la que Mario evitó pronunciarse sobre su amistad en el reality Esto es Guerra, cuando le preguntaron directamente si aún mantenía contacto con Alejandra.

“Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien... Soy la más odiada por esa relación”, expresó, sugiriendo que la influencia de terceros, posiblemente de su actual pareja, habría influido en el alejamiento.

Asimismo, mostró su rechazo a las actitudes de evasión:“Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”, dijo con firmeza, dejando entrever que esperaba más claridad de parte del chico reality.

Mario Irivarren guarda silencio

Por su parte, Mario Irivarren ha optado por no dar mayores declaraciones respecto a la situación. En una entrevista anterior con la prensa de espectáculos, el exintegrante de realitys evitó confirmar si seguía siendo amigo de Alejandra, lo que generó aún más especulaciones.

Ante la insistencia de los reporteros, solo atinó a sonreír y desviar la pregunta, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación amical ya estaba rota.

Mario Irivarren evita responder si sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria y ella lo enfrenta: “Le deseo lo mejor” | América TV

La presión de su relación con Onelia Molina

Las palabras de Baigorria apuntan a que la actual relación de Mario con Onelia Molina habría sido determinante para que el vínculo de amistad llegara a su fin.

No es la primera vez que se menciona que la empresaria es vista con recelo dentro de esa relación. En varias oportunidades, se ha señalado que Onelia no tendría una buena relación con Alejandra, lo que habría dificultado cualquier intento de acercamiento.

La propia Baigorria reconoció sentirse incómoda por ser señalada como “la más odiada” en ese círculo. Pese a ello, aseguró que prefiere ser directa y no guardar silencios que luego puedan prestarse a malos entendidos.

Una historia de amistad con altibajos

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren compartieron varios momentos de amistad desde Combate y ‘Esto es Guerra’. Aunque ambos intentaron mantener un vínculo cordial, las tensiones con sus parejas posteriores y las polémicas en televisión terminaron deteriorando lo que en algún momento fue una relación cercana.

Incluso, un poco antes de su matrimonio con Said Palao, Alejandra se había mostrado abierta a recuperar la amistad con Mario, llegando a desbloquearlo en redes sociales y a compartir ciertos espacios televisivos. Además de pedirle disculpas a Onelia Molina, pero la reconciliación no duró mucho.

Mario Irivarren evita responder si
Mario Irivarren evita responder si sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria y ella lo enfrenta: “Le deseo lo mejor”

