Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Sebastián Rulli maravillado con la gastronomía peruana. IG

El actor Sebastián Rulli expresó su admiración por la gastronomía peruana durante su primera visita a Perú, acaparando la atención de sus seguidores. El reconocido galán de telenovelas arribó a Lima para cumplir con compromisos profesionales y utilizó sus redes sociales para compartir cada paso de su experiencia en el país.

A través de sus publicaciones resaltó la calidad culinaria nacional al indicar que “aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso”.

El intérprete, conocido por su participación en producciones como ‘Rubí’, ‘Teresa’ y ‘Lo que la vida me robó’, llegó al país por primera vez y se hospedó en un hotel de Miraflores, distrito que identificó en sus historias de Instagram al mostrar la vista hacia la Costa Verde. “A ver, ¿dónde estoy? Quizás algunos ya adivinaron. ¿Conocen? Estamos en invierno, una ciudad frente al mar”, declaró el actor argentino naturalizado mexicano ante sus más de tres millones de seguidores.

La llegada de Sebastián Rulli causó revuelo en redes sociales, donde las muestras de bienvenida no tardaron en multiplicarse. Frases como “Bienvenido, guapísimo Sebastián Rulli, que contenta que estés en mi amado Perú, que tu estadía esté súper, bendiciones” y “Te va a encantar estar en Perú” se replicaron en múltiples plataformas digitales. El entusiasmo de sus admiradores fue notorio, así como el deseo colectivo de que el actor disfrute de la comida y hospitalidad local.

Sebastián Rulli se encuentra en Lima para gastronomía peruana. IG

Entre deliciosos platillos

El propio Rulli compartió videos de su degustación gastronómica en un conocido restaurante limeño. “Vamos a probar comida típica peruana”, anunció. En las publicaciones posteriores, mostró platos como el ceviche, el tiradito y el seco con frijoles, todos emblemáticos de la cocina del país. “Estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”, escribió también el artista.

Sebastián Rulli expone lo maravillado que está de la comida peruana. IG

Una de las principales incógnitas surgidas tras su arribo giró en torno al motivo de su estadía en Lima. Especulaciones sobre una posible colaboración en telenovelas nacionales o en cine local circularon entre fanáticos y medios, aunque rápidamente se confirmó que la visita de Sebastián Rulli respondía a su participación en una campaña publicitaria para una reconocida marca de cosméticos y cuidado personal.

“Día 2 con este gran actor y ser humano, y un superequipo L’Bel. ¡Gracias!”, expresó una de las integrantes del equipo de la marca, publicación que el propio actor compartió y agradeció públicamente.

Los platillos que probó Sebastián Rulli durante su estadía en Lima. IG

Fans emocionados con la llegada de Sebatián Rulli a Lima

La llegada de Sebastián Rulli a Lima movilizó a seguidores y generó mensajes de bienvenida en plataformas digitales. El actor y modelo argentino naturalizado mexicano, de visita en la capital peruana para cumplir compromisos laborales, compartió a través de sus redes sociales su estadía en Miraflores, donde fue rápidamente identificado por admiradores locales.

Su anuncio provocó una ola de comentarios de afecto y entusiasmo: “Disfruta mucho de nuestro país”, “No te vayas sin probar el ceviche” y “Qué felicidad tenerte en Lima” fueron solo algunos de los mensajes de los seguidores.

El carisma y la popularidad de Rulli en la región han permitido que, a pesar de no haberse confirmado encuentros públicos ni agenda abierta con fanáticos, su presencia captara la atención dentro y fuera del ámbito artístico. La expectativa en torno a algún eventual contacto directo persiste, mientras que el actor ha revelado que mantiene una agenda intensa este año, alternando campañas publicitarias y el análisis de nuevos proyectos televisivos y cinematográficos.

La comunidad digital peruana le recomendó destinos emblemáticos como Cusco, Machu Picchu, Arequipa y la selva amazónica, alentándolo a conocer la diversidad cultural del país. Aunque no se ha indicado si tendrá oportunidad de recorrer estas regiones, su visita ya se posicionó como tendencia en las redes y medios nacionales.

Sebastián Rulli nació en Buenos Aires el 6 de julio de 1975, formándose como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa. Destacó internacionalmente con “Rubí” y se consolidó en telenovelas como “Teresa”, “Lo que la vida me robó” y “Amores verdaderos”.

