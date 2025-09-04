Perú

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

El actor mexicano recorre la capital peruana y comparte imágenes de los platos típicos que degustó mientras cumple compromisos profesionales, generando entusiasmo entre sus seguidores y poniendo en valor la gastronomía local

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Sebastián Rulli maravillado con la gastronomía peruana. IG

El actor Sebastián Rulli expresó su admiración por la gastronomía peruana durante su primera visita a Perú, acaparando la atención de sus seguidores. El reconocido galán de telenovelas arribó a Lima para cumplir con compromisos profesionales y utilizó sus redes sociales para compartir cada paso de su experiencia en el país.

A través de sus publicaciones resaltó la calidad culinaria nacional al indicar que “aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso”.

El intérprete, conocido por su participación en producciones como ‘Rubí’‘Teresa’ y ‘Lo que la vida me robó’, llegó al país por primera vez y se hospedó en un hotel de Miraflores, distrito que identificó en sus historias de Instagram al mostrar la vista hacia la Costa Verde. “A ver, ¿dónde estoy? Quizás algunos ya adivinaron. ¿Conocen? Estamos en invierno, una ciudad frente al mar”, declaró el actor argentino naturalizado mexicano ante sus más de tres millones de seguidores.

Sebastián Rulli en Perú: actor
Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje

La llegada de Sebastián Rulli causó revuelo en redes sociales, donde las muestras de bienvenida no tardaron en multiplicarse. Frases como “Bienvenido, guapísimo Sebastián Rulli, que contenta que estés en mi amado Perú, que tu estadía esté súper, bendiciones” y “Te va a encantar estar en Perú” se replicaron en múltiples plataformas digitales. El entusiasmo de sus admiradores fue notorio, así como el deseo colectivo de que el actor disfrute de la comida y hospitalidad local.

Sebastián Rulli se encuentra en
Sebastián Rulli se encuentra en Lima para gastronomía peruana. IG

Entre deliciosos platillos

El propio Rulli compartió videos de su degustación gastronómica en un conocido restaurante limeño. “Vamos a probar comida típica peruana”, anunció. En las publicaciones posteriores, mostró platos como el ceviche, el tiradito y el seco con frijoles, todos emblemáticos de la cocina del país. “Estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”, escribió también el artista.

Sebastián Rulli expone lo maravillado
Sebastián Rulli expone lo maravillado que está de la comida peruana. IG

Una de las principales incógnitas surgidas tras su arribo giró en torno al motivo de su estadía en Lima. Especulaciones sobre una posible colaboración en telenovelas nacionales o en cine local circularon entre fanáticos y medios, aunque rápidamente se confirmó que la visita de Sebastián Rulli respondía a su participación en una campaña publicitaria para una reconocida marca de cosméticos y cuidado personal.

“Día 2 con este gran actor y ser humano, y un superequipo L’Bel. ¡Gracias!”, expresó una de las integrantes del equipo de la marca, publicación que el propio actor compartió y agradeció públicamente.

Los platillos que probó Sebastián
Los platillos que probó Sebastián Rulli durante su estadía en Lima. IG

Fans emocionados con la llegada de Sebatián Rulli a Lima

La llegada de Sebastián Rulli a Lima movilizó a seguidores y generó mensajes de bienvenida en plataformas digitales. El actor y modelo argentino naturalizado mexicano, de visita en la capital peruana para cumplir compromisos laborales, compartió a través de sus redes sociales su estadía en Miraflores, donde fue rápidamente identificado por admiradores locales.

Su anuncio provocó una ola de comentarios de afecto y entusiasmo: “Disfruta mucho de nuestro país”, “No te vayas sin probar el ceviche” y “Qué felicidad tenerte en Lima” fueron solo algunos de los mensajes de los seguidores.

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”.

El carisma y la popularidad de Rulli en la región han permitido que, a pesar de no haberse confirmado encuentros públicos ni agenda abierta con fanáticos, su presencia captara la atención dentro y fuera del ámbito artístico. La expectativa en torno a algún eventual contacto directo persiste, mientras que el actor ha revelado que mantiene una agenda intensa este año, alternando campañas publicitarias y el análisis de nuevos proyectos televisivos y cinematográficos.

La comunidad digital peruana le recomendó destinos emblemáticos como CuscoMachu PicchuArequipa y la selva amazónica, alentándolo a conocer la diversidad cultural del país. Aunque no se ha indicado si tendrá oportunidad de recorrer estas regiones, su visita ya se posicionó como tendencia en las redes y medios nacionales.

Sebastián Rulli nació en Buenos Aires el 6 de julio de 1975, formándose como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa. Destacó internacionalmente con “Rubí” y se consolidó en telenovelas como “Teresa”, “Lo que la vida me robó” y “Amores verdaderos”.

Sebastián Rulli en Perú: actor
Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”.

Temas Relacionados

Sebastián Rulliperu-entretenimientoGastronomía peruana

Más Noticias

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol cambió de parecer luego de la caída de la ‘bicolor’ en Montevideo y la eliminación del Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

¿Perú se queda sin DT?

Seguro de desgravamen no será obligatorio desde el 9 de septiembre: esto es lo que debes saber de la normativa de la SBS

La norma busca mayor transparencia en el sistema financiero, pero algunos usuarios podrían enfrentar tasas más altas o restricciones si deciden no contratar el seguro

Seguro de desgravamen no será

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

El último clásico tuvo más polémicas que fútbol y se abrió un proceso de investigación para ambos clubes. La Comisión Disciplinaria decidió castigar con varias jornadas a los implicados. Carlos Zambrano también recibió sanción

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

La excongresista vivió un momento emotivo al lado de su novia Abril Cárdenas, quien es mejor por 21 años

Leyla Chihuán y la inesperada

Machu Picchu: concluyó concesión de servicios de buses a ciudadela inca, ¿cómo afectará a turistas el cambio de concesionaria?

Tras 30 años de control exclusivo, Consettur dejó de operar en la ruta de buses Hiram Bingham. El Gobierno Regional de Cusco anuncia un plan temporal con operadores locales, pero gremios de turismo advierten desorganización

Machu Picchu: concluyó concesión de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez podría regresar al

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga exige nuevamente destituir al ministro César Sandoval por “incapaz” y operador de Acuña

Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

Perú deberá reportar a la OCDE qué medidas aplicó para evitar interferencias en el trabajo de fiscales anticorrupción

Ministro de Economía niega que el gobierno invierta tiempo en reglaje a periodistas

ENTRETENIMIENTO

Leyla Chihuán y la inesperada

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción

Milenka Nolasco niega responsabilidad por grabación en vivo en Cementerio Presbítero Maestro: “No tengo nada que ver”

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad

Denuncian a Milenka Nolasco y Emilio Jaime por grabar en Cementerio Presbítero Maestro sin autorización

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026