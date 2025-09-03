Perú

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

La congresista de Renovación Popular admitió que la agrupación considera a López Aliaga como único candidato y prevé su renuncia en octubre para dar paso a la postulación presidencial

Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía de Lima luego de la renuncia de Rafael López Aliaga, afirma Norma Yarrow | Video: RPP Noticias

La congresista y secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, reconoció que dentro del partido existe consenso sobre una eventual postulación presidencial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en las elecciones de 2026. En entrevista con RPP Noticias, señaló que si bien la decisión final depende de él, en la agrupación ya perciben que se perfila como el único candidato.

“Sería mentirosa si digo que hay otra opción. Está claro por lo que vemos y sentimos dentro del partido. Sin embargo, la decisión la tomará él, nosotros solo acompañaremos el proceso”, declaró.

Yarrow también explicó que, en caso López Aliaga postule, la alcaldía de Lima quedaría a cargo del actual teniente alcalde, Renzo Reggiardo, a quien calificó como una persona capaz y con conocimiento de gestión pública.

Aunque la congresista mencionó que la decisión depende de Rafael López Aliaga, la expectativa es que presente su renuncia a la alcaldía en octubre, lo que permitiría que Renzo Reggiardo asuma el cargo en su reemplazo.

Reggiardo negó que López Aliaga
Reggiardo negó que López Aliaga haya vulnerado las normas electorales en sus actividades recientes.

Cabe recordar que en un evento pasado, Reggiardo manifestó de manera directa su respaldo a una eventual postulación de López Aliaga a la presidencia con mensajes como: “Queremos que seas presidente del Perú, Rafael”. Esta declaración fue tomada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro como una infracción al principio de neutralidad electoral.

La estrategia electoral y el contexto político

Consultada sobre las encuestas, que ubican a López Aliaga con alrededor del 11 % de intención de voto, Yarrow subrayó que los sondeos son solo una “fotografía del momento” y que las posiciones pueden variar cuando inicie la campaña. Asimismo, destacó que la coyuntura nacional, marcada por la inseguridad y la inestabilidad política, demandará un liderazgo distinto.

“Rafael está consciente de que no se puede gobernar con discursos de odio ni frivolidades. Lo que él ve en sus recorridos es pobreza, falta de conectividad y un sistema de salud colapsado. Ese es el verdadero desafío que debemos enfrentar”, puntualizó.

Relación con el Gobierno y postura sobre vacancia

Yarrow admitió que Renovación Popular respaldó al Ejecutivo en el primer año de Dina Boluarte, con el fin de garantizar estabilidad, pero recalcó que desde hace más de un año y medio la bancada se declara en oposición. En ese sentido, no descartó apoyar una eventual moción de vacancia si está debidamente sustentada.

“No caminamos de la mano con el Ejecutivo. No dimos el voto de confianza al premier y no aprobaríamos nada que no tenga sustento. El país no puede seguir sumido en el desgobierno”, remarcó.

Finalmente, señaló que el calendario electoral obliga a que la decisión de López Aliaga se tome pronto. “En octubre los plazos nos apremian. Renovación necesita llegar al 2026 con una propuesta clara y cercana a la ciudadanía”, concluyó.

RLA dejará la MML

Cabe señalar que Rafael López Aliaga ha anunciado que el 12 de octubre tiene previsto dejar la Municipalidad Metropolitana de Lima para evaluar si postula a la presidencia, aunque la posibilidad de su candidatura sigue generando comentarios y carteles alusivos ya aparecen en diversos sectores de la capital.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro señaló que el alcalde podría haber infringido el principio de neutralidad electoral al utilizar en actos oficiales a su mascota ‘Worky’ o ‘Porky Junior’, sobrenombres relacionados a Renovación Popular y considerados como elementos de propaganda para ese partido.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenzo Reggiardoalcaldía de LimaMMLElecciones generales 2026peru-politica

