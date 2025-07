Si Rafael López Aliaga llega a ser presidente, “Perú se convertirá en potencia mundial”, exclama Renzo Reggiardo

Renzo Reggiardo respaldó públicamente a Rafael López Aliaga como posible candidato presidencial

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pronunció este lunes un enérgico discurso en respaldo al burgomaestre Rafael López Aliaga, quien ha anunciado que se alejará temporalmente del cargo a partir del 12 de octubre para evaluar una posible candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de 2026.

Durante la presentación de los trenes para el proyecto Lima–Chosica, y ante una multitud que coreaba “¡Porky presidente!”, Reggiardo expresó su confianza en el liderazgo de López Aliaga.

Señaló que el alcalde “va a meditar muchísimo” su decisión, y añadió: “Pero si decide postular (...) tendrá todo nuestro apoyo, el apoyo de todos ustedes. Estoy seguro de que será un gran presidente”.

Más adelante, destacó su experiencia política y el perfil de la autoridad limeña, quien mantiene una tensión con el Ejecutivo por oponerse al proyecto: “Tengo muchos años en estas lides políticas. Aquí estamos ante un líder, ante una persona que toma decisiones, que ejecuta lo que promete, que cumple con sus promesas. Por eso considero que si tenemos a un presidente de la talla de López Aliaga, el Perú se convertirá en potencia mundial. No tengan la menor duda (...)”, continuó.

Fuente: Canal N

Cerca del final de su intervención, Reggiardo remarcó su respaldo personal y colectivo: “En el momento que decidas lo que tengas que decidir, todos los que estamos aquí acompañándote y el Perú valorará una decisión fundamental. Queremos que seas presidente y vamos a hacer todo lo posible para acompañarte en esa tarea. Y lo vas a hacer muy bien”.

Días antes, López Aliaga confirmó en una entrevista concedida a la revista Cosas que se tomará un tiempo de reflexión para definir su futuro político. “Este tema no es fácil. Hay gente que entra a ver qué chapa, sin preparación en el sector público ni en el privado”, comentó.

La autoridad limeña no logró alcanzar la Presidencia en las elecciones de 2021, tras una campaña basada en mensajes de odio, teorías de conspiración y desinformación. Se autodenominó ‘Porky’, apodo que mantiene hasta hoy, y quedó en tercer lugar en la primera vuelta, con el 11.75 % de los votos válidos.

López Aliaga anunció que se retirará temporalmente de la Alcaldía de Lima el 12 de octubre para reflexionar sobre su participación en las elecciones de 2026

López Aliaga transformó este lunes la presentación de trenes para el proyecto en un discurso cargado de declaraciones políticas, acusaciones de corrupción y mensajes dirigidos a la administración de la presidenta Dina Boluarte.

Frente a autoridades locales y medios de comunicación que asistieron al evento —el cual incluyó un espectáculo musical—, anunció que fue denunciado penalmente por la iniciativa, duramente criticada desde el Ejecutivo y por expertos, y defendió su gestión con frases provocadoras.

“Tengo que ser agradecido, aquí hay todo un trabajo de los regidores de Lima que están denunciados penalmente por este bendito tren, yo también estoy denunciado penalmente, hoy día me ha caído otra denuncia más”, afirmó.

Aseguró no sentirse afectado por los procesos judiciales que enfrenta. “En mi caso no me preocupa porque estoy curtido, tengo cuero de chancho, a mi edad y circunstancias me resbala, síganme denunciando. Aquí hay un ‘Porky’ luchador que ha ganado en buena ley”, dijo.