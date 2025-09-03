Perú

Obispos de Perú, liderados por el cardenal Carlos Castillo, rechazan la Ley de Amnistía: “Sin justicia no hay paz”

En un contundente pronunciamiento, el Episcopado peruano, junto a diócesis y vicariatos de todo el país, calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos y una puerta abierta a la impunidad de delitos de lesa humanidad

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Obispos peruanos, encabezados por el
Obispos peruanos, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, rechazaron la Ley de Amnistía. (Composición Infobae)

El debate en torno a la ley de amnistía continúa generando fuertes reacciones. Esta vez, doce obispos peruanos, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, emitieron un pronunciamiento en el que rechazan la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto. Bajo el título “Aprendan a hacer el bien y busquen la Justicia”, el documento llama directamente a los jueces a inaplicar la norma en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.

El texto, difundido el 2 de septiembre, recoge el sentir de equipos de pastoral y hace eco de mensajes anteriores de la Conferencia Episcopal y la Semana Social 2025. En él, se advierte que la amnistía aprobada fomenta la impunidad y desconoce compromisos internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de justicia y derechos humanos.

El documento episcopal, titulado “Aprendan
El documento episcopal, titulado “Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia”, alerta que la Ley de Amnistía vulnera derechos fundamentales y debilita los esfuerzos de reconciliación nacional. (Foto: X/Epicentro TV)

La Iglesia rechaza la impunidad

El documento episcopal no escatima en señalar las implicaciones de la Ley de Amnistía, aprobada el 9 de julio de 2025 por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. “Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia, se consagra la ley del fuerte sobre el débil”, sentencia la carta.

Los obispos advierten que la norma vulnera el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas, al tiempo que debilita el tejido social y los esfuerzos de reconciliación nacional.

“Ninguna guerra ‘vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o asesinado’, o ‘la pérdida de la vida de un solo ser humano, un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador’”, subraya el pronunciamiento.
27/08/2025 La presidenta de Perú,
27/08/2025 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una ceremonia por el día de la Defensa Nacional. La presidente de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado este miércoles que está preparando un proyecto de ley para "defender la soberanía nacional", después de que en los últimos días haya apuntado a la salida de su país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la postura de sus organismos respecto de la promulgación de la ley de amnistía. POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

Crímenes del conflicto armado y la memoria de las víctimas

La carta también recuerda las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que identificó a Sendero Luminoso como el principal perpetrador de crímenes durante el conflicto armado, pero también reconoció graves violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Los obispos lamentan que “algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos” respondieran con “igual barbarie” al terrorismo.

“La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social del país y debilita todo esfuerzo de unidad”, subrayaron.

El texto recoge además frases de San Juan Pablo II en su visita a Ayacucho en 1985, recordando a las víctimas que no pierdan la esperanza y que el mal puede ser vencido con el bien.

“La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y a los delitos que con ensañamiento se perpetraron contra seres humanos”, afirma el documento firmado por el Arzobispado de Lima, el Arzobispado de Trujillo, diócesis de la sierra y selva, y varios vicariatos apostólicos.

Two women sit next to
Two women sit next to the coffins of their relatives, who were killed in 1985 during the Accomarca massacre, when the Peruvian Army entered Accomarca and falsely accused and killed at least 69 residents, including 23 children, for being members of the guerrilla Sendero Luminoso, in the town of Accomarca, Ayacucho Department, Peru, May 20, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REFILE - CORRECTING LOCATION

Un llamado directo al Poder Judicial

La carta también exhortó al Poder Judicial a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad frente a la norma. “En nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”, exhortan los obispos, citando además a Amós 5:24: “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!”.

El pedido cobra especial relevancia en un contexto en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana ya advirtieron que la amnistía peruana contradice resoluciones previas.

Obispos se oponen a romper acuerdos internacionales

Finalmente, el pronunciamiento alerta sobre el riesgo de que el Perú rompa acuerdos internacionales de derechos humanos y se alinee con “tendencias que pretenden debilitar el orden democrático y la protección internacional”.

“El Perú no puede ni debe apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, advierten.

En medio del debate político, la voz de la Iglesia se suma a la de organismos nacionales e internacionales que piden revertir o limitar los efectos de la amnistía. El mensaje busca acompañar a las víctimas y subraya que “el compromiso con los derechos humanos no termina nunca”, recordando palabras del Papa Francisco.

Temas Relacionados

Ley de AmnistíaComisión de la Verdad y ReconciliaciónFuerzas ArmadasConflicto Armado InternoCarlos Castilloperu-noticias

Más Noticias

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “Me da solo 300 soles”

Katherine Damián aseguró en televisión que el exarquero de Universitario no reconoce legalmente al bebé y solo entrega 300 soles mensuales, a pesar de los problemas de salud del menor

Madre del hijo menor de

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El comentarista deportivo argumentó que ‘Yoshi’ solo ha completado los 90 minutos en dos partidos durante los últimos 15 meses. Un factor que considera preocupante de cara al duelo por Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de

Esta operadora se corona como ‘rey’ de la fibra óptica en Lima, pero pierde territorio

Osiptel. Al primer semestre del 2025, Win es la empresa con más conexiones de internet fijo de fibra óptica, pero ha perdido participación frente a dos empresas

Esta operadora se corona como

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El tenista peruano se impuso por 6-3 y 6-1 al local y amigo del ‘Colorado’, Pablo Llamas. Ambos deportistas venían de superar la clasificación del US Open

Ignacio Buse avanzó a cuartos

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

El equipo sub-23 del estratega nacional se estrenó en las clasificatorias de la Copa de Asia de la categoría con una holgada derrota en Camboya

El amargo debut de Nolberto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo y candidato: Perú Libre

Prófugo y candidato: Perú Libre respalda a Vladimir Cerrón para las Elecciones Generales 2026

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Madre del hijo menor de

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “Me da solo 300 soles”

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

DEPORTES

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025