Perú

Gobierno peruano abre la puerta a dejar la Corte IDH: “El sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirma canciller Schialer

El canciller Elmer Schialer aseguró que el Ejecutivo evalúa la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El anuncio se da en medio del debate por la ley de amnistía y las críticas internacionales a la política de derechos humanos en el Perú

Por Olenka Pizarro

Guardar
Mandataria dio un fuerte discurso
Mandataria dio un fuerte discurso en contra del pronunciamiento de la corte idh. | Presidencia

El Perú podría dar un giro histórico en su relación con los organismos internacionales. El canciller Elmer Schialer declaró que el Gobierno evalúa denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implicaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirmó en una entrevista con Latina Noticias, encendiendo las alarmas en la región.

Schialer precisó que el Ejecutivo conformó un grupo de trabajo encargado de evaluar los antecedentes, fundamentos y consecuencias de una posible salida de la Corte IDH. Según explicó, este proceso no se resolvería de inmediato, sino que tomaría entre uno y tres años.

“No es un tema de gobierno, sino de Estado. Nosotros evaluamos y el próximo gobierno encontrará lo que hemos avanzado. La vida internacional no se detiene”, señaló el canciller, quien reconoció que la decisión final corresponderá al Congreso de la República.

El funcionario insistió en que las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano “no se condicen con la realidad del Perú” y criticó que, en su opinión, sus informes carecen de objetividad. “Lo que queremos es que haya una visión más integral y comprensiva, porque el país se ha portado más que bien con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

Elmer Schialer fue consultado por
Elmer Schialer fue consultado por los temas anunciados durante la solicitud del voto de confianza. | Congreso

Tensiones y la polémica ley de amnistía

El anuncio del canciller se produce en medio de un escenario político marcado por tensiones con la Corte IDH y cuestionamientos por la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia. En la previa el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la ley de amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La medida ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Santiváñez nuevamente es implicado en
Santiváñez nuevamente es implicado en presuntos actos delictivos. Foto: Mininter

La propia presidenta Dina Boluarte reforzó esa línea al crear un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, presidido por el Ministerio de Defensa e integrado por altos mandos militares y representantes de ministerios clave. Su misión es elaborar, en un plazo de 60 días, un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que limite la supuesta intromisión de organismos internacionales en asuntos internos.

El mismo día que se promulgó la ley de amnistía, Palacio de Gobierno organizó una ceremonia en la que estuvo presente Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina y condenado a 25 años por la matanza de Barrios Altos. Su presencia en el acto fue interpretada como un gesto político que refuerza la intención del Gobierno de confrontar a la Corte IDH.

Juan Rivera Lazo y Dina
Juan Rivera Lazo y Dina Boluarte

Un debate con antecedentes

La posibilidad de salir del sistema interamericano no es nueva en el Perú. En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se anunció la denuncia de la Convención Americana, pero finalmente no se concretó.

“Desde entonces, varios gobiernos han cuestionado el funcionamiento de la Corte y la Comisión Interamericana, señalando que no se ajustan a lo que debería ser la verdadera promoción y protección de los derechos humanos”, recordó Schialer.

El canciller también se refirió al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023, al que calificó como “infame” y carente de imparcialidad.

Organización de familiares de víctimas
Organización de familiares de víctimas encabezó la marcha con mensajes de memoria y justicia. Foto: Jacqueline Fowks

Críticas y preocupaciones

Especialistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el rumbo del Ejecutivo. Para el abogado Carlos Rivera, representante de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, calificó como un “craso error” los pasos del Ejecutivo hacia una eventual salida del sistema interamericano. En declaraciones a Exitosa, advirtió que el país “está caminando en la misma dirección que Venezuela o Nicaragua”, regímenes que ya abandonaron la Corte IDH.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo se dictó a pesar de que la Corte Interamericana había solicitado al Perú abstenerse de aplicarla. Para la CNDDHH, estas decisiones reflejan un debilitamiento de la protección internacional de los derechos humanos y un serio desafío legal que podría tensar aún más las relaciones con el sistema interamericano.

El Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional deberá instalarse en los próximos días y presentar a finales de octubre un informe con el proyecto de ley y sus fundamentos. Si la propuesta llega al Congreso y es aprobada, el Perú daría un paso decisivo hacia la denuncia de la Convención Americana, lo que lo colocaría junto a países como Venezuela y Nicaragua, que ya se apartaron del sistema.

Temas Relacionados

Corte IDHSoberaníaDerechos HumanosElmer SchialerDina Boluarteperu-politica

Últimas Noticias

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía sesiona este miércoles 3 de septiembre

Expectativa. Miles de afiliados siguen esperando que se agende el debate de la medida que acumula 19 proyectos de ley

Retiro AFP 2025: Comisión de

Perú vs Uruguay: día, hora y canal tv del partido por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se encuentra entrenando en Montevideo, mientras espera la llegada de algunos extranjeros. Será todo o nada para los de Óscar Ibáñez frente a los ‘charrúas’. Conoce los detalles del encuentro

Perú vs Uruguay: día, hora

El Valor de la Verdad: Milena Zárate y sus reveladoras respuestas sobre Yordy Reyna, Diego Chávarri, Jonathan Maicelo y Edwin Sierra

En la primera parte del reality del sillón rojo, la colombiana también reveló que fue involucrada en un caso de tráfico ilícito de drogas y que casi ahorca a Edwin Sierra al descubrir que la engañó con su hermana

El Valor de la Verdad:

La dura respuesta de Marisol a Leslie Shaw: “No lloré por ti, solo lloro por quienes son importantes en mi vida”

La Faraona de la Cumbia arremetió contra la rubia tras las críticas a su videoclip y su estilo. Afirmó que nunca fueron amigas, negó usar ropa de canje y aseguró que sus lágrimas solo son para quienes realmente valen en su vida

La dura respuesta de Marisol

Así operaba el imperio criminal de alias ‘Chili’ en la selva peruana: fusiles de guerra, extorsión y sangre

La Pampa es un infierno creado por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, que se encientra situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica

Así operaba el imperio criminal
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno denunció una operación

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Los 6 beneficios de las semillas de lino para la salud poco conocidos

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual, según el informe trimestral del SMN

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en septiembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una operación secreta permitió

Cómo una operación secreta permitió encontrar los restos del Titanic

Las acciones europeas se mantuvieron estables en el feriado de Wall Street

Por qué terremotos no tan potentes son tan letales en Afganistán

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

El secreto de la fotosíntesis inspira la próxima generación de energía limpia

TELESHOW
Charly García y Sting a

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?