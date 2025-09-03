Perú

Metropolitano llegará hasta San Bartolo por la Vía Expresa Sur: ¿desde cuándo funcionará la nueva ruta a Lima Sur?

Este cuestionado servicio de transporte conectará de forma directa con San Bartolo, al sur de la capital, a través de seis nuevas estaciones

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Metropolitano llegará hasta San Bartolo,
Metropolitano llegará hasta San Bartolo, anuncia funcionario de Emape que realiza la Vía Expresa Sur

El Metropolitano se ha convertido en un servicio indispensable para miles de limeños que diariamente recorren la ciudad a bordo de sus buses articulados.

Sin embargo, la experiencia de los usuarios dista de ser óptima: las colas en horas punta se prolongan por varios minutos e incluso horas, mientras los pasajeros esperan un vehículo con capacidad disponible. A ello se suman la falta de buses nuevos, algunos con más de 15 años de antigüedad, y estaciones que se ven desbordadas por la alta demanda.

Este panorama refleja la urgencia de mejorar el transporte público en Lima, donde el Metropolitano continúa siendo una de las pocas opciones masivas de conexión norte-sur.

En paralelo a estas deficiencias, la Municipalidad de Lima viene ejecutando la Vía Expresa Sur, una obra que promete ampliar el alcance del sistema hasta los distritos más alejados de la capital.

Metropolitano llegará hasta San Bartolo, anuncia funcionario de Emape que realiza la Vía Expresa Sur - Canal N

La Vía Expresa Sur y la llegada a San Bartolo

El proyecto de la Vía Expresa Sur contempla un tramo de cinco kilómetros de vía con seis estaciones y un corredor exclusivo para el Metropolitano en el área central.

Según la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), esta infraestructura permitirá conectar la actual red con la Panamericana Sur, integrando el servicio hasta San Bartolo a través de la antigua Panamericana y del corredor que ya inicia en Pedro Miotta.

De acuerdo con Emape, la pavimentación de los carriles centrales alcanza los 21 centímetros de espesor en concreto, lo que garantizaría su resistencia por varias décadas. Cada jornada se han utilizado más de mil metros cúbicos de material, movilizados por 125 camiones diarios, en un esfuerzo logístico que ha permitido avanzar varias cuadras por día.

La habilitación parcial de este nuevo tramo está prevista para el domingo 7 de septiembre, cuando se entregarán los primeros cinco kilómetros de la vía central. Posteriormente, la inauguración oficial está programada para el martes 9 de septiembre, aunque la culminación total de la obra se proyecta para junio de 2026.

Retos pendientes y seguridad del sistema

Mientras se anuncia la expansión hacia el sur, la ampliación norte del Metropolitano aún no está concluida. Actualmente solo seis estaciones están operativas en el tramo que va por la avenida Universitaria hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo. Esta situación ha retrasado también la renovación de la flota de buses, ya que los concesionarios condicionan la adquisición de nuevas unidades a la finalización de todas las obras.

El proyecto hacia San Bartolo surge, además, en medio de cuestionamientos a la seguridad del sistema, tras el reciente accidente en Villa El Salvador que dejó 44 pasajeros heridos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la revisión de los contratos de concesión y la implementación de mayores controles técnicos para evitar nuevos incidentes.

Con la Vía Expresa Sur, el Metropolitano busca no solo ampliar su cobertura hasta los balnearios de Lima, sino también responder a la creciente necesidad de un transporte público seguro, eficiente y masivo que conecte de manera más rápida el norte, centro y sur de la capital.

Temas Relacionados

MetropolitanoVía Expresa SurLima SurSan Bartoloperu-noticias

Más Noticias

Puerto de Chancay es un riesgo para la seguridad hemisférica, advirtió Evan Ellis del Colegio de Guerra de Estados Unidos

El megapuerto genera dudas sobre su verdadero impacto: mientras se promociona como un motor logístico para el Perú, especialistas advierten que podría reforzar la influencia china en la región y convertirse en un punto vulnerable en el plano militar

Puerto de Chancay es un

ONP ofrece préstamo previsional para que jubilados completen aportes y accedan a una pensión:¿cuáles son las condiciones?

El mecanismo también permite mejorar el monto de la pensión, al cubrir años adicionales de aportes y acceder a mayores beneficios económicos

ONP ofrece préstamo previsional para

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El pronóstico del clima para

Adultos mayores: los tipos de demencia más comunes a partir de los 60 años

A medida que una persona envejece, se producen cambios en el cerebro que aumentan la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas

Adultos mayores: los tipos de

Suheyn Cipriani revela que su madre le escribió para pedirle perdón, “pero no quiero volver a verla ni tenerla de nuevo en mi vida”

En un live de TikTok, la modelo mostró el mensaje que su madre le envió pidiéndole perdón. Con la voz entrecortada, confesó que no desea retomar el vínculo y que prefiere mantener distancia definitiva

Suheyn Cipriani revela que su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ anula el decreto que

PJ anula el decreto que eliminó el ENAM como requisito para el SERUMS y todo acto posterior: ¿Que pasará con las plazas ya asignadas?

Betssy Chávez sale hoy en libertad: TC anula su prisión preventiva y ordena su inmediata excarcelación

Eliane Karp afronta pedido de 16 años de cárcel por el caso Ecoteva, pero sigue prófuga en el extranjero

Betssy Chávez podría volver a prisión preventiva: TC ordena que el PJ vuelva a evaluar pedido de prolongación

Carlos Álvarez asegura que su confrontación con el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, es un ‘sketch político’

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani revela que su

Suheyn Cipriani revela que su madre le escribió para pedirle perdón, “pero no quiero volver a verla ni tenerla de nuevo en mi vida”

Abogado del chofer que atropelló a Furrey asegura que youtuber fue culpable del accidente

Pamela López defiende la pensión de doce mil soles que le da Christian Cueva por sus tres hijos: “Las madres me van a entender”

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

Orquesta Candela sigue los pasos de Grupo 5 y apunta a la internacionalización: “Queremos un Billboard”

DEPORTES

‘Chemo’ Del Solar explotó contra

‘Chemo’ Del Solar explotó contra Alexander Succar, invadió el campo en pleno partido y fue expulsado en clásico César Vallejo vs Mannucci

José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?

Así informó la prensa de Australia el fichaje de Piero Quispe por Sydney FC: “Las esperanzas de ganar un título se verán impulsadas por su llegada”

Giancarlo Granda reveló bronca entre Christian Cueva y Óscar Ibáñez: “Por eso no lo convoca, tienen un lío desde Cienciano”

A qué hora juega Brasil vs Chile: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026