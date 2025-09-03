Metropolitano llegará hasta San Bartolo por la Vía Expresa Sur: ¿desde cuándo funcionará la nueva ruta a Lima Sur?

Metropolitano llegará hasta San Bartolo, anuncia funcionario de Emape que realiza la Vía Expresa Sur

El Metropolitano se ha convertido en un servicio indispensable para miles de limeños que diariamente recorren la ciudad a bordo de sus buses articulados.

Sin embargo, la experiencia de los usuarios dista de ser óptima: las colas en horas punta se prolongan por varios minutos e incluso horas, mientras los pasajeros esperan un vehículo con capacidad disponible. A ello se suman la falta de buses nuevos, algunos con más de 15 años de antigüedad, y estaciones que se ven desbordadas por la alta demanda.

Este panorama refleja la urgencia de mejorar el transporte público en Lima, donde el Metropolitano continúa siendo una de las pocas opciones masivas de conexión norte-sur.

En paralelo a estas deficiencias, la Municipalidad de Lima viene ejecutando la Vía Expresa Sur, una obra que promete ampliar el alcance del sistema hasta los distritos más alejados de la capital.

La Vía Expresa Sur y la llegada a San Bartolo

El proyecto de la Vía Expresa Sur contempla un tramo de cinco kilómetros de vía con seis estaciones y un corredor exclusivo para el Metropolitano en el área central.

Según la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), esta infraestructura permitirá conectar la actual red con la Panamericana Sur, integrando el servicio hasta San Bartolo a través de la antigua Panamericana y del corredor que ya inicia en Pedro Miotta.

De acuerdo con Emape, la pavimentación de los carriles centrales alcanza los 21 centímetros de espesor en concreto, lo que garantizaría su resistencia por varias décadas. Cada jornada se han utilizado más de mil metros cúbicos de material, movilizados por 125 camiones diarios, en un esfuerzo logístico que ha permitido avanzar varias cuadras por día.

La habilitación parcial de este nuevo tramo está prevista para el domingo 7 de septiembre, cuando se entregarán los primeros cinco kilómetros de la vía central. Posteriormente, la inauguración oficial está programada para el martes 9 de septiembre, aunque la culminación total de la obra se proyecta para junio de 2026.

Retos pendientes y seguridad del sistema

Mientras se anuncia la expansión hacia el sur, la ampliación norte del Metropolitano aún no está concluida. Actualmente solo seis estaciones están operativas en el tramo que va por la avenida Universitaria hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo. Esta situación ha retrasado también la renovación de la flota de buses, ya que los concesionarios condicionan la adquisición de nuevas unidades a la finalización de todas las obras.

El proyecto hacia San Bartolo surge, además, en medio de cuestionamientos a la seguridad del sistema, tras el reciente accidente en Villa El Salvador que dejó 44 pasajeros heridos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la revisión de los contratos de concesión y la implementación de mayores controles técnicos para evitar nuevos incidentes.

Con la Vía Expresa Sur, el Metropolitano busca no solo ampliar su cobertura hasta los balnearios de Lima, sino también responder a la creciente necesidad de un transporte público seguro, eficiente y masivo que conecte de manera más rápida el norte, centro y sur de la capital.