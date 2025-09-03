Perú

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: "Para conocer a mis suegritos"

La pareja se animó a dar el gran paso y viajó a Estados Unidos para que Leslie Echevarría conozca a los padres de Mark Vito Villanella, mostrando su lado más romántico y familiar en redes sociales

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”. Video: Instagram

Mark Vito Villanella ha decidido dar un paso trascendental en su vida sentimental: viajó a Estados Unidos acompañado de su pareja, Leslie Echevarría, con el objetivo de presentarla oficialmente ante sus padres. Tras meses de compartir detalles de su relación en redes sociales, el popular “gringo” y la joven peruana se embarcaron en esta aventura que, más allá de lo sentimental, también marca un giro profesional para ambos.

Esta visita a suelo estadounidense se convierte en la primera oportunidad para que Vito y Echevarría consoliden su relación familiar. El influencer, conocido por sus intervenciones mediáticas y su pasado matrimonial con la política Keiko Fujimori, atraviesa una etapa de cambio personal donde el humor, la educación, y las nuevas conexiones están en primer plano.

“Quedan pocas horas para conocer a mis suegritos”, expresó Echevarría en un video cargado de entusiasmo antes de encontrarse con los padres de Vito.

La pareja, a través de sus publicaciones e historias han mostrado a sus seguidores cómo viene siendo este viaje de ensueño para ellos. Por medio de ellas se pudo ver que Leslie Echevarría ya conoció a la madre de Mark Vito.

Mark Vito Villanella y Leslie
Mark Vito Villanella y Leslie Echevarría viven su primer viaje familiar a Estados Unidos: “Para conocer a mis suegritos”.

En una reciente publicación se pudo ver a la peruana en la casa de Vito degustando algunos platillos que la madre del influencer preparó para la reunión familiar. Además, comentan: “Mi mamá recibió a mi amor con un banquete. Le preparó su comida favorita. Nada como estar en casa”, afirmó Mark.

Leslie Echevarría y Mark Vito: una historia de emprendimiento solidario

Leslie Echevarría, protagonista de este capítulo junto a Mark Vito, ha forjado su propio nombre gracias a una propuesta educativa de fuerte arraigo social. ‘Inglés por un sol’ ofrece clases de inglés al módico precio de un sol diario y sin límite de edad, permitiendo que niños y adultos accedan a la enseñanza del idioma.

En las últimas semanas, Mark Vito ha sorprendido a sus seguidores al debutar como profesor de inglés, un camino que emprendió gracias al empuje y acompañamiento de Leslie. En un video viralizado, la pareja documenta el instante en que Echevarría anima a Vito a “dejar la comodidad del hogar” para embarcarse en esta nueva labor docente.

El exesposo de Keiko Fujimori inicia una inesperada aventura educativa, acompañado por Leslie Echevarría, quien lo motiva y graba cada paso en un video que ya causa sensación entre sus seguidores en redes sociales (TikTok/@leslieechavarria)

En palabras del propio Mark: “Yo sé inglés, pero no sé cómo enseñar”, reflejando la honestidad y simpatía que lo caracterizan en sus exhibiciones públicas. Su pareja, con simpatía y carácter, lo respalda en las primeras capacitaciones y lo lanza al salón de clases con la frase: “Good morning students. My name is Mark Vito and I will be your English professor today”, marcando el inicio de su faceta educativa.

La ruptura con Keiko Fujimori: confesiones y un nuevo capítulo

El contexto personal de Mark Vito Villanella ha cobrado relieve tras las recientes declaraciones de Keiko Fujimori en una entrevista conducida por Magaly Medina. Allí, la lideresa de Fuerza Popular reveló abiertamente los motivos del fin de su matrimonio, aludiendo, por primera vez y de forma directa, a una traición por parte de quien fuera su esposo.

Ante la pregunta de Medina sobre si Vito le rompió el corazón, Fujimori no dudó en expresar la dificultad emocional de su separación, además de detallar el desgaste provocado por la persecución judicial que atravesó. La frase “cruzó una línea de la que no había regreso” fue la confirmación pública de que la confianza fue irremediablemente afectada, despejando antiguas especulaciones mediáticas sobre una posible infidelidad como detonante.

Keiko Fujimori revela que Mark Vito le fue infiel en su matrimonio. “Cruzó una línea de la que no había regreso”. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

Durante la entrevista, la ex candidata presidencial recordó diferencias irreconciliables en torno al matrimonio y el divorcio. Mientras que ella, marcada por la experiencia de sus padres divorciados, en alguna ocasión contempló la posibilidad de la separación, Vito siempre defendió la importancia de la unión familiar: “Él siempre decía... Porque él viene de padres casados”, reveló Fujimori, agregando que para su exesposo el divorcio nunca fue una opción, hasta que la situación se volvió insostenible.

El divorcio fue reconocido públicamente en junio de 2022, después de casi dos décadas de matrimonio y dos hijas en común. El proceso se desarrolló de manera discreta en el ámbito legal, aunque la notoriedad de ambos lo transformó en un tema de interés público. Tras la ruptura, Mark Vito ocupó un nuevo lugar en la esfera digital, forjando una personalidad desinhibida en contraste con la sobriedad de la política peruana.

