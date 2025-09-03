Perú

Indecopi multó con más de 267 mil soles a empresa de transporte por accidente que dejó tres fallecidos

El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo invadió parcialmente el carril contrario, desobedeciendo la señal de doble línea

Ricardo Mc Cubbin

Indecopi intervino en el caso
Indecopi intervino en el caso del accidente de la empresa Solórzano. Foto: Diario viral

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Puno (ORI Puno) impuso una multa de 50 UIT equivalentes a S/ 267 mil 500 a la empresa Transportes Turismo Zolorzano S.A.C. por exponer a los pasajeros a un riesgo injustificado que derivó en un accidente de tránsito mortal en la ruta Arequipa – Juliaca. El incidente, ocurrido el 22 de diciembre de 2023, dejó tres personas fallecidas.

De acuerdo con la investigación de la institución, la empresa infringió el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe poner en peligro la salud o seguridad de los consumidores. El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo, de placa A7S-960, invadió parcialmente el carril contrario, desobedeciendo la señal de doble línea y circulando a una velocidad inapropiada, circunstancias que provocaron la colisión.

La sanción, formalizada en la Resolución Final N° 054-2025/CPC-INDECOPI-PUN, quedó consentida al no haberse presentado apelaciones por parte de la empresa. Indecopi ordenó además a la compañía cumplir estrictamente con las normas del transporte terrestre de pasajeros. De incumplir esta medida, la empresa podría recibir sanciones adicionales que se duplicarían, alcanzando un máximo de 200 UIT.

Esta decisión del Indecopi todavía
Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

Accidentes recientes en la empresa Solórzano

En un hecho reciente, el miércoles 2 de abril, un bus interprovincial de la empresa Solórzano, con 60 pasajeros a bordo, sufrió un despiste a la altura del kilómetro 77 de la vía Arequipa-Puno, en el sector de Quiscos, distrito de Yura. Según reportes preliminares, no se registraron heridos entre los ocupantes del vehículo de placa C3N-963, que era conducido por Tonny Humberto Gómez Floré, de 42 años. El accidente ocasionó daños materiales de consideración en el ómnibus, aunque las causas exactas del siniestro aún no han sido determinadas por las autoridades.

Tras el incidente, la empresa activó sus protocolos y envió un vehículo de reemplazo para trasladar a los pasajeros hacia su destino final. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de emergencia acudieron al lugar con el objetivo de garantizar la seguridad y brindar asistencia a los afectados.

Para retirar el ómnibus siniestrado, se coordinó la intervención de la concesionaria Covisur, que facilitó una grúa para trasladar la unidad a la comisaría de Yura, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Contexto legal y medidas correctivas

El Reglamento Nacional de Tránsito establece en su artículo 160 que el conductor no debe manejar a una velocidad mayor a la que resulte razonable y prudente y, adicionalmente, prohíbe la circulación sobre líneas continuas que delimitan carriles o sentidos de tránsito, como lo estipula el artículo 137.

Remarcó que, en cumplimiento del artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la reincidencia de infracciones podría derivar en nuevas multas, comenzando con 3 UIT y duplicándose sucesivamente, hasta alcanzar un tope de 200 UIT. La resolución final puede consultarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/y9yZyk.

Indecopi es una entidad pública que protege los derechos de los consumidores, protege las marcas, las creaciones e invenciones. Además, velan por el buen funcionamiento del mercado, sancionando los actos de engaño y competencia desleal en el sector empresarial, de acuerdo a la página institucional.

