Perú

Incendio consume fábrica en San Juan de Lurigancho: Al menos 10 unidades de bomberos atienden el siniestro

El fuego se desató en un inmueble ubicado en la avenida Circunvalación, antes de llegar a la avenida San Martín, donde, según información preliminar, funcionaría un taller de resortes

Por Tomás Ezerskii

El siniestro se originó en un inmueble que funcionaría como fábrica de resortes. | Exitosa Noticias

Un incendio de código 2 se registra la tarde de este martes 2 de septiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho, generando gran alarma entre los vecinos de la zona de Campoy. El siniestro se desató en un inmueble ubicado en la avenida Circunvalación, antes de llegar a la avenida San Martín, donde, según información preliminar, funcionaría una fábrica de resortes. Hasta el lugar llegaron de inmediato unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para intentar controlar las llamas.

De acuerdo con el último reporte, al menos 10 unidades de bomberos — entre cisternas, ambulancias y vehículos de rescate — trabajan intensamente en la zona afectada. Las autoridades han solicitado a los vecinos y transeúntes despejar la vía para permitir el ingreso de las máquinas de emergencia y facilitar las labores de mitigación. Serenazgo de San Juan de Lurigancho y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también se encuentran en el lugar apoyando en la evacuación y el control del tránsito.

El fuego ha causado gran preocupación en los alrededores, ya que el área es altamente concurrida y cercana a viviendas, comercios y templos religiosos. Testigos indicaron que las llamas y el humo podían observarse a varias cuadras de distancia. Aunque no se han reportado víctimas hasta el momento, las autoridades pidieron a la población mantenerse a buen recaudo y evitar acercarse a la zona del incendio en Campoy mientras se continúan las labores de control.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Composición: Infobae Perú

Ante un incendio, es fundamental actuar con rapidez y precaución para proteger la vida y evitar daños mayores. El Cuerpo General de Bomberos del Perú recomienda seguir una serie de pasos que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Estas medidas ayudan a mantener la calma, facilitar la evacuación y recibir ayuda adecuada en el menor tiempo posible.

  • Mantén la calma: Evita el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo de accidentes.
  • Activa la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, actívalo inmediatamente para alertar a todas las personas presentes.
  • Llama a los bomberos: Comunica el incendio al número de emergencia 116. Proporciona la dirección exacta y detalles sobre la situación para facilitar la llegada rápida de ayuda.
  • Evacúa el espacio: Utiliza las rutas de escape establecidas y evita usar ascensores. Dirígete al punto de reunión previamente designado para garantizar la seguridad.
  • Si el fuego es pequeño: Si tienes conocimiento sobre el uso de extintores y el fuego está en su etapa inicial, intenta sofocarlo. Si no puedes controlarlo, evacua sin demora.
  • Si quedas atrapado: Cierra las puertas para contener el humo y las llamas. Coloca trapos húmedos en las rendijas para evitar la entrada de humo y solicita ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regreses al edificio hasta que las autoridades lo indiquen expresamente para evitar riesgos.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, visita la página del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Noticia en desarrollo.

