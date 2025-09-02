Una ballena quedó varada en playas de Tumbes durante temporada de avistamiento de cetáceos: ¿qué se conoce hasta ahora?

Hallan enorme ballena varada en playas de Tumbes. Fuente: Exitosa

Una ballena jorobada de aproximadamente 12 metros de largo quedó varada y sin vida este lunes 1 de setiembre en la caleta Grau, en la región Tumbes, alarmando a vecinos y operadores turísticos de la zona. Pescadores fueron los primeros en percatarse del cetáceo y alertaron a las autoridades sobre su presencia en la playa. La noticia se difundió rápidamente generando preocupación por los posibles riesgos ambientales y sanitarios.

El hallazgo ocurre en plena temporada de avistamiento de ballenas, momento en que turistas nacionales e internacionales llegan a la región para observar estos majestuosos animales. La presencia del ejemplar muerto preocupa tanto por el impacto ecológico como por la actividad turística, que depende de la seguridad y el bienestar de los cetáceos en sus rutas migratorias.

Especialistas en fauna marina y operadores turísticos resaltan la necesidad de investigar las causas de este varamiento. La temporada de avistamiento, que se extiende de julio a noviembre, convierte a Tumbes en un destino privilegiado para observar ballenas jorobadas.

Una ballena fue hallada varada y muerta en la caleta Grau, en Tumbes, generando alarma entre pescadores y operadores turísticos. Foto: Tumbes Noticias

Enorme ballena jorobada queda varada en Tumbes

Según informó la Agencia Andina, el ejemplar de 12 metros fue hallado sin lesiones visibles, aunque no se descarta que haya sufrido algún tipo de interacción con embarcaciones o redes de pesca durante su migración. En Mar Bravo, Ecuador, durante la primera semana de agosto se reportó un varamiento similar atribuido a redes de pesca, lo que mantiene alerta a las autoridades peruanas.

Residentes locales especulan que el cetáceo podría haber sido atacado por orcas, depredadores naturales de la zona, aunque hasta ahora no hay evidencia que confirme esta hipótesis. Lo que sí es claro es que las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde la Antártida hasta las cálidas aguas del norte peruano, enfrentando múltiples riesgos en su trayecto.

Hasta la noche de este lunes, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la causa de la muerte ni sobre los planes para retirar o sepultar al animal. La Agencia Andina recuerda que estos casos requieren intervención inmediata para proteger la salud de la población y el equilibrio del ecosistema marino.

Una ballena fue hallada varada y muerta en la caleta Grau, en Tumbes, generando alarma entre pescadores y operadores turísticos. Foto: Agencia Andina

Exigen acciones inmediatas para proteger la zona

Especialistas advierten que la descomposición del cadáver podría generar contaminación en el agua y el aire, afectando la salud de los pobladores. Por ello, las autoridades locales, en coordinación con organismos ambientales, comenzaron medidas urgentes para enterrar al cetáceo de manera segura.

La caleta Grau, ubicada a 45 minutos de la ciudad de Tumbes, combina actividades de pesca artesanal con turismo. Operadores turísticos solicitaron investigaciones claras y el respeto al hábitat de las ballenas durante su migración.

Hasta finales de año, ballenas jorobadas visitan Tumbes

Desde julio, Tumbes se convierte en escenario de uno de los fenómenos naturales más impresionantes del año: la migración de ballenas jorobadas hacia aguas cálidas. Miles de visitantes llegan para observar estos gigantes del océano, que recorren más de 8,000 kilómetros desde la Antártida.

(Video: Juan Pablo Testino)

En Canoas de Punta Sal, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Tumbes, ya se pueden ver los primeros saltos de las ballenas. Operadores turísticos, como Juan Pablo Testino, capturan imágenes de estos cetáceos, que junto a delfines y tortugas marinas, ofrecen una experiencia completa de biodiversidad marina.

Los paseos de avistamiento se han convertido en una de las actividades más populares de la región. Botes y yates recorren puntos estratégicos como El Bendito y Punta Sal, con precios que oscilan entre 50 y 150 soles. Esto dinamiza la economía local y permite la observación responsable de los animales, contribuyendo a la conservación de la fauna marina y a la promoción turística de Tumbes.