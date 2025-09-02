Perú

Tarata celebra centenario de su retorno al Perú con presencia de la Cancillería, pero ciudadanos lamentan abandono del Gobierno

La provincia sureña celebró este 1 de septiembre el centenario de su reincorporación al Perú, recordando su resistencia histórica y los avances diplomáticos. La fecha también sirvió para que la comunidad reclamara obras y servicios aún pendientes

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

El retorno de Tarata al
El retorno de Tarata al Perú en 1925 fue un triunfo diplomático que marcó la lucha por la recuperación de Tacna y reafirmó la identidad nacional frente al legado de la guerra. (Andina)

Hace exactamente 100 años, un 1 de septiembre de 1925, la provincia de Tarata volvió a ser parte del Perú. La Cancillería del país recordó este hecho con especial atención, resaltando “fortaleza de un pueblo y la perseverancia de la diplomacia”. Para muchos, esta fecha no solo remite a un acto diplomático, sino también a un momento de identidad y memoria que sigue vivo en la población local.

En la ceremonia central por el centenario, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, representó al canciller y destacó la importancia de esta fecha para reafirmar la soberanía nacional. Durante su intervención, señaló que recordar a Tarata es reconocer la historia de un pueblo que resistió y defendió su territorio frente a la adversidad.

Anderson entregó, además, a la Municipalidad Provincial de Tarata copias facsimilares del Acta de Retorno y del Laudo Coolidge. Estos documentos históricos dan cuenta de la reincorporación de la provincia al Perú y permiten que las nuevas generaciones comprendan cómo la diplomacia y la memoria popular se unieron para consolidar la patria.

Foto: Cancillería
Foto: Cancillería

Sin embargo, más allá de la celebración, muchos tarateños lamentan que las promesas del Gobierno sigan siendo palabras sin materializarse en obras. Reclaman proyectos urgentes como agua y desagüe, represas para agricultores, el hospital local, y la creación de una filial universitaria y mejoras en el instituto tecnológico. Para la comunidad, estas necesidades básicas siguen sin resolverse y mantienen viva la sensación de abandono.

Tarateños lamentan olvido del Gobierno

A pesar de la importancia histórica de la fecha, muchos tarateños sienten que el Estado los ha olvidado. En la ceremonia, la profesora María Isabel Franco Cáceres, descendiente de los mártires de Tarata, no ocultó su descontento. Criticó que, mientras se celebran estos hitos, las promesas de obras y mejoras para la provincia siguen en palabras, sin transformarse en hechos concretos.

“Hoy, cuando deberíamos estar celebrando, inaugurando las obras más emblemáticas de nuestra política, solo tenemos promesas y discursos vacíos”, expresó la docente.

Entre sus reclamos destacan la redistribución del canon minero, la ejecución inmediata del proyecto de agua y desagüe, y la creación de una filial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. También pidió la licitación y mejora del Instituto Superior Tecnológico Ramón Copaja, la construcción de represas para los agricultores y un hospital que cubra las necesidades de la población andina cercana.

Celebraciones por el centenario del
Celebraciones por el centenario del retorno de Tarata al Perú. Foto: Gobierno Regional de Tacna

Franco Cáceres enfatizó que las ceremonias y discursos son insuficientes si no se traducen en obras tangibles. Para los tarateños, estas necesidades básicas son esenciales, y la falta de infraestructura limita el desarrollo de la provincia, manteniendo viva la sensación de abandono por parte del Gobierno central.

Más de cuatro décadas de resistencia tarateña contra la ocupación

El exjefe del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, recordó que Tarata estuvo bajo ocupación chilena durante 42 años, como consecuencia del laudo arbitral del presidente estadounidense Calvin Coolidge. Durante esas décadas, la población local enfrentó la adversidad con firmeza, manteniendo viva su identidad y su orgullo peruano pese a las dificultades impuestas por la ocupación.

Moreau destacó especialmente el rol de la mujer tarateña, guardiana de la peruanidad durante la ocupación. Al igual que las mujeres de Tacna, jugaron un papel crucial en la resistencia cultural y patriótica frente a los intentos de asimilación, asegurando que las tradiciones y la memoria histórica sobrevivieran.

Acta entrega de la provincia
Acta entrega de la provincia de Tarata al Perú el 1 de setiembre de 1925 (Archivo Nacional de Tratados Juan Manuel Bákula Patiño. Foto: Agencia Andina/Ricardo Moreau

“Una mención especial debe hacerse al trabajo y valerosa resistencia de la mujer tarateña, celosa guardiana de la peruanidad durante esos 42 años de ocupación y que al igual que las damas mujeres de Tacna tuvieron un rol fundamental en la resistencia cultural y patriótica frente al proceso de avasallamiento cultural que pretendió llevar a cabo Chile en territorio tacneño y tarateño”, declaró en diálogo con la Agencia Andina.

A cuatro años del centenario del retorno de Tacna al Perú

El centenario de Tarata también se ve como una antesala de otra conmemoración importante: en 2029 se celebrarán los 100 años de la reincorporación de Tacna al Perú. Moreau señaló que recordar el retorno de Tarata permite reflexionar sobre la diplomacia, la resistencia del pueblo y la unidad nacional. La entrega de la provincia, formalizada por Manuel de Freyre y Agustín Edwards, sigue siendo un símbolo de justicia y perseverancia.

Este aniversario invita a conservar y difundir la memoria histórica para que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio de los tarateños. Celebrar el retorno de Tarata no es solo un acto simbólico: es un recordatorio de que la historia de un pueblo merece reconocimiento y que las promesas del presente deben transformarse en acciones que beneficien a sus habitantes.

