Qué se celebra el 1 de septiembre en el Perú: una fecha que condensa luchas, memoria y modernización nacional

La diversidad de hechos recordados en esta fecha subraya la complejidad del proceso nacional, donde la memoria colectiva se entrelaza con la búsqueda de desarrollo y la afirmación de valores fundamentales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 1 de septiembre guarda múltiples hechos significativos en la historia del Perú. En 1823, Simón Bolívar desembarcó en el Callao y al día siguiente asumió poderes supremos para dirigir la lucha contra los realistas.

En 1887 nació en Supe el historiador y periodista José Manuel Valega, autor de obras clave sobre la independencia. En 1925, Tarata fue reincorporada a Tacna tras años de ocupación chilena. En 1932 comenzó la guerra colombo-peruana, que concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

En 1875, el telégrafo pasó a administración privada para ampliar su cobertura. Desde 1969, cada 1 de septiembre se celebra el Día del Fisioterapeuta, en reconocimiento a estos profesionales de la salud.

01 de septiembre de 1823 – Simón Bolívar asume poder supremo en el Perú tras su llegada al Callao

Con poderes absolutos tras desembarcar en el Callao, Bolívar dirigió al Perú hacia la independencia y enfrentó a los realistas en una etapa clave de la emancipación sudamericana. (Óleo de Antonio Salas)

El 1 de septiembre de 1823, Simón Bolívar desembarcó en el Callao tras recibir invitación del Congreso peruano, siendo recibido por José Bernardo de Tagle y su gabinete.

Al día siguiente fue nombrado suprema autoridad, asumiendo la dirección militar contra los realistas. Bolívar neutralizó a José de la Riva Agüero, quien terminó exiliado en Inglaterra. Mientras tanto, la Constitución de 1823 quedó sin efecto al supeditarse a sus disposiciones.

Tras el motín del Callao en 1824, los realistas ocuparon Lima, lo que llevó al Congreso a deponer a Tagle y otorgar a Bolívar plenos poderes políticos y militares.

01 de septiembre de 1887 – Nace José Manuel Valega, historiador, abogado y periodista peruano

José Manuel Valega Vasallo nació el 1 de septiembre de 1887 en Supe y falleció en Lima el 16 de diciembre de 1961. Fue historiador, abogado, periodista y docente universitario.

Se graduó en Letras (1911) y Derecho (1913) en la Universidad de San Marcos, donde ejerció como catedrático de Historia de la Emancipación y dirigió la Biblioteca Central.

Trabajó en medios como El Sol, La Noche y dirigió diarios como La Crónica. Escribió obras clave como El Virreinato del Perú(1939), La gesta emancipadora del Perú, y una historia republicana en tres volúmenes.

01 de septiembre de 1925 – se da la reincorporación de Tarata a la provincia de Tacna

El retorno de Tarata al Perú en 1925 fue un triunfo diplomático que marcó la lucha por la recuperación de Tacna y reafirmó la identidad nacional frente al legado de la guerra. (Andina)

Tras la Guerra del Pacífico, el Tratado de Ancón(1883) estableció que Tacna y Arica permanecerían bajo dominio chileno por diez años, plazo tras el cual debía definirse su soberanía mediante plebiscito, hecho que nunca se concretó.

En ese contexto, Tarata, distrito tacneño, quedó ocupado por Chile pese a que no formaba parte del acuerdo. El 1 de septiembre de 1925, Tarata fue oficialmente reincorporada al territorio peruano gracias a gestiones diplomáticas que lograron su devolución.

Este acontecimiento reafirmó los derechos históricos del Perú sobre la zona y fortaleció el proceso de recuperación de Tacna, consolidado en 1929.

01 de septiembre de 1932 – Inicio de la guerra colombo-peruana por la soberanía del Trapecio Amazónico

Perú y Colombia se enfrentaron en 1932 por Leticia, un territorio amazónico disputado. El conflicto cerró en 1934 con el Protocolo de Río de Janeiro y la soberanía colombiana. (BNP)

La guerra colombo-peruana fue un conflicto armado entre 1932 y 1933, originado por la ocupación peruana de Leticia, zona amazónica cedida a Colombia en el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

El desacuerdo territorial en la frontera selvática y el rechazo popular al tratado desencadenaron enfrentamientos entre ambos países. Perú envió fuerzas militares para sostener su posición, mientras Colombia movilizó su armada y tropas hacia el Amazonas.

Tras choques armados en la región, la mediación internacional logró un cese de hostilidades. El conflicto concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro(1934), que ratificó la soberanía colombiana sobre el Trapecio Amazónico.

01 de septiembre de 1875 – El telégrafo en Perú pasó a ser administrado por una empresa privada

Con el fin de modernizar la red, el gobierno transfirió el telégrafo a manos privadas en 1875, marcando un hito en las comunicaciones del Perú. (Centurión Herrera, 1924)

El telégrafo en el Perú inició su desarrollo en 1854 con la primera línea que unió Lima y el Callao, facilitando la comunicación rápida en un país de geografía compleja.

Durante dos décadas, su administración estuvo en manos del Estado, que impulsó la expansión de las líneas hacia diversas regiones. Sin embargo, dificultades económicas y limitaciones técnicas llevaron al gobierno a transferir su control.

El 1 de septiembre de 1875, la gestión del servicio telegráfico pasó a una empresa privada, con el propósito de modernizar la red, garantizar su mantenimiento y ampliar su cobertura a más zonas del país.

01 de septiembre – Se celebra el Día del Fisioterapeuta en el Perú

En el Perú, el 1 de septiembre honra a los fisioterapeutas, piezas clave en la prevención, tratamiento y recuperación de la salud física y la calidad de vida. (Andina)

El Día del Fisioterapeuta en el Perú se conmemora cada 1 de septiembre en reconocimiento al trabajo de los profesionales dedicados a la prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones y dolencias físicas.

Esta fecha quedó establecida en 1969, cuando se organizó la primera promoción de fisioterapeutas en el país, marcando un hito en la formación académica y profesional del área.

La labor de estos especialistas resulta esencial en la recuperación de la movilidad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Su aporte contribuye al fortalecimiento del sistema de salud y a la atención integral de las personas.