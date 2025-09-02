Perú

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para hoy 3 de septiembre: ¿qué distritos serán afectados?

La compañía estatal sugirió tomar previsiones para evitar complicaciones durante la suspensión temporal y parcial del servicio

Por Jordan Arce

En la mayoría de los casos, la interrupción del servicio será por menos de 13 horas, pero es preferible estar preparado. (Composición: Infobae Perú)

Diversos sectores de Lima Metropolitana afrontarán la suspensión del servicio de agua potable hoy, miércoles 3 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios programados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal)

La empresa estatal encargada del suministro informó sobre estas medidas preventivas, que incluyen la limpieza de reservorios en diversos puntos de la capital.

De acuerdo con información difundida por la entidad a través de sus canales oficiales, la afectación comprenderá a tres distritos y se extenderá en algunos casos hasta por más de doce horas.

La compañía precisó que la interrupción será escalonada y afectará a Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, con horarios y zonas diferenciadas.

Este tipo de operaciones se realiza periódicamente para asegurar la calidad del suministro y evitar contaminaciones en las redes de distribución. La limpieza de los reservorios resulta vital para mantener en óptimas condiciones el servicio de agua en una ciudad que supera los diez millones de habitantes.

Zonas afectadas

La información oficial de Sedapal detalla el siguiente panorama para los usuarios de los tres distritos:

Independencia

La interrupción iniciará a las 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m., afectando a las siguientes urbanizaciones y asentamientos humanos agrupados en el Sector 337:

  • P.J. José Olaya
  • A.H. Cahuide
  • A.H. Cahuide Ampliación
  • A.H. Cielo Azul
  • A.H. Colonia Sarita
  • A.H. Condorcanchi
  • A.H. Mariano Melgar
  • A.H. El Misti
  • A.H. Nuevo Amanecer
  • A.H. Progresistas
  • A.H. Sarita Colonia
  • Aso. Coor. Santa Sarita
  • P.J. Condorcanchi

La Molina

Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:

  • Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.
  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:

  • P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa
  • Urb. Nueva Esperanza
  • P.J. César Vallejo
  • P.J. Bloque Salvador
  • Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco
  • Tablada de Lurín
  • Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín
  • Av. Chavin de Huántar
  • A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza
  • Santa Clara
  • Santa Cruz
  • A.H. Villa Los Héroes
  • Ampliación Comité 32
Recomendaciones de Sedapal

El tiempo de interrupción oscila entre ocho y casi trece horas, dependiendo de la zona y la operación calendarizada. En Independencia y Villa María del Triunfo, la restricción alcanzará las doce horas ininterrumpidas, mientras que en La Molina habrá dos rangos horarios superpuestos, uno de ellos de casi doce horas.

Ante este escenario, Sedapal recomienda tomar previsiones para evitar complicaciones durante la suspensión. Algunos de los consejos emitidos por la empresa, también difundidos por Infobae, incluyen:

  • Almacenar agua en recipientes limpios, cubiertos y adaptados para consumo humano.
  • Reservar una cantidad suficiente para atender necesidades básicas de higiene personal, alimentación y limpieza durante el lapso que dure el corte.
  • Evitar el uso excesivo o la acumulación innecesaria, para no afectar a otros vecinos.
  • No abrir las llaves durante el periodo de corte a fin de impedir el ingreso de aire y posibles daños en la red interna del usuario.
  • Desinfectar los depósitos utilizados para almacenar agua utilizando unas gotas de lejía (hipoclorito) por cada litro, según lo recomendado por especialistas sanitarios.
Se recuerda a la población que al restablecerse el suministro, podría generarse turbidez temporal en el caudal que brota de las redes internas, por lo que aconseja dejar correr el agua unos minutos antes de usarla para beber o cocinar.

Sedapal informa que mantiene abiertos todos sus canales de atención al usuario para cualquier consulta relacionada con los cortes programados o reportes de situaciones irregulares.

Entre los mecanismos disponibles se encuentran su línea telefónica gratuita, su sitio web oficial https://www.sedapal.com.pe y la aplicación móvil institucional.

El siguiente corte masivo de agua en la capital, y otros trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, serán informados anticipadamente por Sedapal a través de sus redes sociales y medios aliados.

