Tarifa del agua subiría en 2026: ¿En cuánto aumentaría lo que pagas a Sedapal?

Tarifa del agua subiría en 2026. Sunass se pronuncia con propuesta que encarecería precios para consumidores. - Crédito Andina/Melina Mejía

El alza del precio del agua es inminente. Como se sabe, el tema ha estado en discusión tras el Decreto Legislativo 1620 aprobado en diciembre del 2023. Ahora, se estaría aclarando los montos extra que tendrían que pagar los consumidores.

En cumplimiento de esta norma, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó cómo sería la propuesta de incremento tarifario para los usuarios de Sedapal, aprobada en sesión de Consejo Directivo del regulador.

Así, en base a esta propuesta, en el caso de Lima y Callao, donde Sedapal cuenta con más de 2,8 millones de usuarios domésticos, el incremento sería de S/7,70 en promedio para aquellos que consuman 16 metros cúbicos de agua. “Por ejemplo, una familia en situación de vulnerabilidad va a pasar de pagar S/60,20 a S/67,90. En el caso de una familia no pobre, pasará de S/69,90 a S/76,90 a partir del próximo año”, explicó Sunass.

La actualización del WACC impactará en las tarifas de agua y saneamiento, con incrementos distribuidos en dos años regulatorios consecutivos.

Medida responde a decreto legislativo 1620

Cabe recordar que a fines del 2023, se aprobó el Decreto Legislativo 1620, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. En su momento, según señaló la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la entidad reguladora, este implica que había riesgo de injerencia del Ministerio de Vivienda para fijar tarifas de agua potable, vulnerando la autonomía del regulador, así como un aumento del precio del agua.

Como se sabe, la Ley del Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento del Decreto Legislativo 1620 y su reglamento también ordena a revisar las tarifas de todas las empresas prestadoras de agua del país antes de diciembre de 2025, lo que incluye al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Ya en su momento, la exministra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, había señalado que las tarifas que se pagaban en el país no respondían al costo real del servicio.

El mecanismo de subsidios cruzados seguirá vigente para proteger a los usuarios en situación de pobreza, financiado por tarifas más altas para sectores comercial e industrial. Foto: Gobierno del Perú

Así, según lo que detalla la Sunass, para el caso de Lima y Callao se prevén incrementos de hasta S/7,70 en promedio, para aquellos que consuman 16 m³, y ponen algunos ejemplos:

Para una familia en situación de vulnerabilidad , esto implica que se pague de S/60,20 a S/67,90, uno de los mayores incrementos.

En cambio, para el caso de una familia no pobre, lo que paguen podría pasar de S/69,90 a S/76,90, un aumento de S/7,00.

Como se ve, según los ejemplos que pone Sunass, las familias más pobres son las que pagarían más por el agua. Se proyecta que estos cambios se apliquen ya desde el 2026.

El Ministerio de Vivienda publicó el proyecto de Decreto Supremo para actualizar la metodología del cálculo de la tasa de actualización (WACC) en servicios de agua potable y saneamiento.

Piden que ingresos vayan a mejoras del servicio

Asimismo, en la propuesta desarrollada por el regulador, en cumplimiento de lo que ordena la ley, se ha calculado que el ingreso adicional para Sedapal sería de aproximadamente S/33,5 millones cada mes. Po esto, Sunass considera que estos recursos deben destinarse únicamente a la ejecución de nuevas inversiones y a la mejora del servicio de agua y saneamiento. Es decir, que no deben usarse para otros fines y solo dirigidos hacia beneficio de los consumidores.

“La Sunass debe cumplir la ley, pero en el marco de sus competencias, el regulador pide a las empresas prestadoras que cada sol adicional que reciban por el rebalanceo se traduzca en más horas de agua, menos aniegos y un servicio de mayor calidad”, aclara la entidad.

De igual manera, la Sunass ha señalado que para quienes deseen conocer más alcances de esta propuesta, esta entidad ha convocado a audiencia pública que se desarrollará el próximo viernes 26 de setiembre. Mientras, la noticia preocupa a consumidores dado el mayor pago que afectará a sus bolsillos.