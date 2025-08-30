Corte de agua para este lunes 1 de septiembre en distritos de Lima Metropolitana: conoce las zonas afectadas

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco durante el lunes 1 de septiembre.
La suspensión responde a labores de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es fortalecer la calidad del suministro y mejorar la distribución a los residentes de estas áreas.
La empresa estatal precisó que el trabajo principal será la limpieza de reservorios, una operación prevista para mantener las condiciones adecuadas del sistema y garantizar la seguridad para todos los usuarios.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lurín
Sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470
- Urb. Ciudad Morales 1era etapa
- A. H. Guadulfo Silva
- A. H. César Vallejo
- Urb. La Virreyna
- Lurín Pueblo
- A. H. Nuevo Lurín 1ra etapa
- A. H. Nuevo Lurín 2da etapa
- A. H. Nuevo Lurín 3ra etapa
- A. H. Nuevo Lurín 4ta etapa
- A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- Asoc. La Barca
- Asoc. El Barco
- Asoc. Jahuay
- Asoc. Suspiros
- Asoc. Las Velas
- La Estancia
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Comas
Sector 339
- P.J. La Libertad
- AH. Nueva Florida
- AH. Primavera y Manco Inca 11 y 12
- AH. Sol Naciente
- AH. Vista Alegre
- P.J. Clorinda Málaga de Prado
- P.J. Manco Inca
- P.J. La Merced
- P.J. Pampa Comas
Hora: 12 m - 11 p. m.
La Molina
Sector 199
- Urb. Portada del Sol III Etapa
- Urb. Las Praderas de La Molina
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
Santiago de Surco
- Urb. El Dorado
- Urb. Los Rosales
- Urb. Chama
- Urb. Higuereta
- Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación
Hora: 12 m. - 9 p. m.
En ese caso, se interrupirá el servicio por cambio de grifo contra incendio.
Consejos para cuidar el agua
- Reparar fugas a tiempo: Un grifo que gotea o un inodoro con fugas pueden desperdiciar decenas de litros al día. Revisar y reparar a tiempo evita el desperdicio.
- Cerrar el caño mientras no se use: Al lavarse los dientes, enjabonarse las manos o fregar los platos, cerrar el caño puede ahorrar litros de agua.
- Tomar duchas cortas: Reducir el tiempo de baño a cinco minutos o menos ayuda a disminuir considerablemente el consumo.
- Reutilizar el agua cuando sea posible: El agua usada para lavar frutas o verduras puede servir para regar plantas o limpiar pisos.
- Instalar dispositivos ahorradores: Colocar aireadores en grifos o cabezales de ducha eficientes reduce el caudal sin afectar la presión.
- Usar la lavadora con carga completa: Ponerla en funcionamiento solo cuando esté llena evita desperdicios y optimiza el uso del agua.
- Regar en horarios adecuados: Hacerlo temprano en la mañana o al atardecer reduce la evaporación y mejora la absorción en el suelo.
- Optar por plantas nativas o resistentes: Requieren menos agua y se adaptan mejor al clima local, reduciendo el riego frecuente.
- Evitar el uso innecesario de mangueras: Para limpiar autos o patios, usar baldes o escobas ayuda a reducir el gasto de agua.
- Concienciar a la familia y vecinos: Compartir buenas prácticas y educar sobre la importancia del ahorro del agua genera un impacto colectivo.