Perú

Corte de agua para este lunes 1 de septiembre en distritos de Lima Metropolitana: conoce las zonas afectadas

Sedapal sugirió a los usuarios reunir reservas de agua de forma preventiva para satisfacer requerimientos esenciales mientras dure la interrupción, además de mantener las llaves cerradas hasta que el servicio retorne totalmente

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco durante el lunes 1 de septiembre.

La suspensión responde a labores de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es fortalecer la calidad del suministro y mejorar la distribución a los residentes de estas áreas.

La empresa estatal precisó que el trabajo principal será la limpieza de reservorios, una operación prevista para mantener las condiciones adecuadas del sistema y garantizar la seguridad para todos los usuarios.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurín

Sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470

  • Urb. Ciudad Morales 1era etapa
  • A. H. Guadulfo Silva
  • A. H. César Vallejo
  • Urb. La Virreyna
  • Lurín Pueblo
  • A. H. Nuevo Lurín 1ra etapa
  • A. H. Nuevo Lurín 2da etapa
  • A. H. Nuevo Lurín 3ra etapa
  • A. H. Nuevo Lurín 4ta etapa
  • A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre
  • Asoc. La Barca
  • Asoc. El Barco
  • Asoc. Jahuay
  • Asoc. Suspiros
  • Asoc. Las Velas
  • La Estancia

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los vecinos deben tomar sus
Los vecinos deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Andina.

Comas

Sector 339

  • P.J. La Libertad
  • AH. Nueva Florida
  • AH. Primavera y Manco Inca 11 y 12
  • AH. Sol Naciente
  • AH. Vista Alegre
  • P.J. Clorinda Málaga de Prado
  • P.J. Manco Inca
  • P.J. La Merced
  • P.J. Pampa Comas

Hora: 12 m - 11 p. m.

La Molina

Sector 199

  • Urb. Portada del Sol III Etapa
  • Urb. Las Praderas de La Molina

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Santiago de Surco

  • Urb. El Dorado
  • Urb. Los Rosales
  • Urb. Chama
  • Urb. Higuereta
  • Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación

Hora: 12 m. - 9 p. m.

En ese caso, se interrupirá el servicio por cambio de grifo contra incendio.

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua para este 1 de septiembre - Créditos: Andina.

Consejos para cuidar el agua

  • Reparar fugas a tiempo: Un grifo que gotea o un inodoro con fugas pueden desperdiciar decenas de litros al día. Revisar y reparar a tiempo evita el desperdicio.
  • Cerrar el caño mientras no se use: Al lavarse los dientes, enjabonarse las manos o fregar los platos, cerrar el caño puede ahorrar litros de agua.
  • Tomar duchas cortas: Reducir el tiempo de baño a cinco minutos o menos ayuda a disminuir considerablemente el consumo.
  • Reutilizar el agua cuando sea posible: El agua usada para lavar frutas o verduras puede servir para regar plantas o limpiar pisos.
  • Instalar dispositivos ahorradores: Colocar aireadores en grifos o cabezales de ducha eficientes reduce el caudal sin afectar la presión.
  • Usar la lavadora con carga completa: Ponerla en funcionamiento solo cuando esté llena evita desperdicios y optimiza el uso del agua.
  • Regar en horarios adecuados: Hacerlo temprano en la mañana o al atardecer reduce la evaporación y mejora la absorción en el suelo.
  • Optar por plantas nativas o resistentes: Requieren menos agua y se adaptan mejor al clima local, reduciendo el riego frecuente.
  • Evitar el uso innecesario de mangueras: Para limpiar autos o patios, usar baldes o escobas ayuda a reducir el gasto de agua.
  • Concienciar a la familia y vecinos: Compartir buenas prácticas y educar sobre la importancia del ahorro del agua genera un impacto colectivo.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalLurínComasLa Molinaperu-noticias

Últimas Noticias

Joven hallada muerta en SJM: Necropsia confirma que fue estrangulada y sospechoso de feminicidio continúa inubicable

Los exámenes forenses confirmaron que Allison Díaz, de 20 años, murió por asfixia mecánica. Los vídeos de seguridad muestran a dos sujetos en sus últimas horas con vida

Joven hallada muerta en SJM:

Señora Universo 2025: ¿Quién es Sandra Cerna, la candidata peruana que nos representará en el certamen internacional?

Sandra Cerna viajará a Filipinas para demostrar el valor de la mujer peruana madura. Llevará un mensaje contra la violencia de género y en favor del empoderamiento femenino en el evento

Señora Universo 2025: ¿Quién es

Christian Cueva se suma al Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: sorprende al elegir entre el pan con chicharrón y comida ecuatoriana

‘Aladino’ se sometió a divertida pregunta por parte de la prensa de Ecuador y generó diversas reacciones con su respuesta sobre la comida peruana

Christian Cueva se suma al

Indecopi ahora demora más en registrar marcas, pero creará comisión para acelerar proceso

La entidad tiene cerca de 8 mil casos pendientes, pero promete que acelerará el registro y resolución de controversias

Indecopi ahora demora más en

Pedro García lanzó crudo comentario sobre llegada de Piero Quispe a Australia: “¿Qué jugador bueno juega en esa liga?"

El periodista deportivo puntualizó la pérdida de protagonismo del volante peruano en el equipo mexicano y analizó su paso por la selección peruana: “siempre lo llamaban, no lo ponían nunca”

Pedro García lanzó crudo comentario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar, plazos fijos e inflación:

Dólar, plazos fijos e inflación: qué le hizo ganar más dinero a los ahorristas en agosto

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

Murió la mujer que había sido prendida fuego por su ex delante de su nuevo novio en San Martín

Neuquén: un colectivo perdió el control, chocó contra el guardarrail y quedó al borde de caer a un río

Asesinaron a una joven que trabajaba como chofer de aplicación durante un intento de robo en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Los rebeldes hutíes reportaron que

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

La ley, la ley y la ley

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

TELESHOW
Wanda Nara prepara el nuevo

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público