Corte de agua para este lunes 1 de septiembre en distritos de Lima Metropolitana: conoce las zonas afectadas

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la interrupción programada del servicio de agua potable en sectores de Lurín, Comas, La Molina y Santiago de Surco durante el lunes 1 de septiembre.

La suspensión responde a labores de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es fortalecer la calidad del suministro y mejorar la distribución a los residentes de estas áreas.

La empresa estatal precisó que el trabajo principal será la limpieza de reservorios, una operación prevista para mantener las condiciones adecuadas del sistema y garantizar la seguridad para todos los usuarios.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurín

Sectores 464, 465, 467, 468, 469 y 470

Urb. Ciudad Morales 1era etapa

A. H. Guadulfo Silva

A. H. César Vallejo

Urb. La Virreyna

Lurín Pueblo

A. H. Nuevo Lurín 1ra etapa

A. H. Nuevo Lurín 2da etapa

A. H. Nuevo Lurín 3ra etapa

A. H. Nuevo Lurín 4ta etapa

A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre

Asoc. La Barca

Asoc. El Barco

Asoc. Jahuay

Asoc. Suspiros

Asoc. Las Velas

La Estancia

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Comas

Sector 339

P.J. La Libertad

AH. Nueva Florida

AH. Primavera y Manco Inca 11 y 12

AH. Sol Naciente

AH. Vista Alegre

P.J. Clorinda Málaga de Prado

P.J. Manco Inca

P.J. La Merced

P.J. Pampa Comas

Hora: 12 m - 11 p. m.

La Molina

Sector 199

Urb. Portada del Sol III Etapa

Urb. Las Praderas de La Molina

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Santiago de Surco

Urb. El Dorado

Urb. Los Rosales

Urb. Chama

Urb. Higuereta

Cuadrante: Av. Pedro Ventura, Av. Higuereta, Av. Alfredo Benavides, Av. Aviación

Hora: 12 m. - 9 p. m.

En ese caso, se interrupirá el servicio por cambio de grifo contra incendio.

Consejos para cuidar el agua

Reparar fugas a tiempo : Un grifo que gotea o un inodoro con fugas pueden desperdiciar decenas de litros al día. Revisar y reparar a tiempo evita el desperdicio.

Cerrar el caño mientras no se use : Al lavarse los dientes, enjabonarse las manos o fregar los platos, cerrar el caño puede ahorrar litros de agua.

Tomar duchas cortas : Reducir el tiempo de baño a cinco minutos o menos ayuda a disminuir considerablemente el consumo.

Reutilizar el agua cuando sea posible : El agua usada para lavar frutas o verduras puede servir para regar plantas o limpiar pisos.

Instalar dispositivos ahorradores : Colocar aireadores en grifos o cabezales de ducha eficientes reduce el caudal sin afectar la presión.

Usar la lavadora con carga completa : Ponerla en funcionamiento solo cuando esté llena evita desperdicios y optimiza el uso del agua.

Regar en horarios adecuados : Hacerlo temprano en la mañana o al atardecer reduce la evaporación y mejora la absorción en el suelo.

Optar por plantas nativas o resistentes : Requieren menos agua y se adaptan mejor al clima local, reduciendo el riego frecuente.

Evitar el uso innecesario de mangueras : Para limpiar autos o patios, usar baldes o escobas ayuda a reducir el gasto de agua.

Concienciar a la familia y vecinos: Compartir buenas prácticas y educar sobre la importancia del ahorro del agua genera un impacto colectivo.