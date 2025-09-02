Perú

Reubican a 15 reos de alto riesgo por motín en penal de Cajamarca: serán trasladados a Challapalca

Este reclusorio, ubicado en Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, es considerado una de las prisiones de mayor seguridad del Perú

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Trasladaron a internos. (Foto: INPE)
Trasladaron a internos. (Foto: INPE)

El 30 de agosto, el penal de Cajamarca se convirtió en escenario de un motín que puso en riesgo la seguridad de agentes penitenciarios y de la propia población carcelaria. Durante la revuelta, un grupo de internos tomó como rehenes a dos agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Ante la gravedad de los hechos, el INPE decidió aplicar medidas inmediatas. Una de ellas fue el traslado de 15 reos identificados como cabecillas o integrantes de organizaciones criminales vinculadas a extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio. El destino fue el penal de Challapalca, en Tacna, considerado uno de los establecimientos de mayor contención y seguridad del país.

De acuerdo con la nota de prensa difundida por el INPE, esta decisión busca restablecer el orden en el penal de Cajamarca y contrarrestar actividades ilícitas que se estarían organizando desde su interior.

Quiénes son los reos trasladados

Pertenecen a bandas criminales. (Foto:
Pertenecen a bandas criminales. (Foto: INPE)

Entre los internos enviados a Challapalca figuran nombres asociados a conocidos clanes criminales:

  • Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, integrante de los Gatilleros del Callao.
  • Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, miembro de los Boca Seca de Bellavista y sentenciado a cadena perpetua.
  • Neil Armstrong Abad Mogollón, identificado como cabecilla de los Pumas de Paita.
  • Gilmer Eduardo Pajares Noriega y Fernando Gary Jara Saona, de los Malditos de Simón Bolívar.

La lista también incluye a Pedro Antonio Guailculba Guailculba (de nacionalidad venezolana), Carlos Daniel Nicolás Vera, Jhonatan Nicolás Vera, Carlos Alberto Castillo Camacaro y Ryutaro Araki Sánchez Becerra, todos ellos vinculados a delitos graves que habrían seguido articulando actividades criminales desde prisión.

El traslado de este grupo busca neutralizar cualquier intento de reestructuración de dichas organizaciones al interior del penal de Cajamarca.

INPE: riesgo latente en Cajamarca

Trasladaron a internos. (Foto: INPE)
Trasladaron a internos. (Foto: INPE)

El jefe de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, explicó que la medida fue tomada como acción inmediata tras los hechos del sábado. Subrayó que la permanencia de estos internos representaba un “latente, inminente y grave riesgo de seguridad” no solo para el personal y las instalaciones del penal, sino también para las comunicaciones internas y el resto de la población carcelaria.

La decisión fue adoptada bajo el principio de autoridad y busca enviar un mensaje claro: el sistema penitenciario no tolerará actos de violencia ni intentos de desestabilizar el orden interno.

El operativo de traslado y requisa

El movimiento de los internos fue ejecutado en un operativo de gran escala que contó con la participación de 120 agentes especializados. De ellos, 60 pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales del INPE (GOES), 30 fueron destacados desde la Oficina Regional Norte Chiclayo y otros 30 llegaron desde la región Lima.

De manera simultánea al traslado, se llevó a cabo una requisa exhaustiva en los pabellones 1, 4, 5 y 7 del penal cajamarquino. Durante la intervención se inspeccionaron celdas, patios y áreas comunes, con el objetivo de decomisar objetos prohibidos y neutralizar cualquier foco de desorden.

Fueron llevados a Challapalca. (Foto:
Fueron llevados a Challapalca. (Foto: INPE)

El INPE destacó que la acción cumplió estrictamente con los protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, a la par que reafirmó su política de reforzar la disciplina en todos los establecimientos penitenciarios del país.

Challapalca: penal de máxima seguridad

El penal de Challapalca, ubicado en Tacna a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, es considerado una de las prisiones de mayor seguridad del Perú. Su ubicación geográfica y condiciones extremas lo convierten en un centro destinado a internos catalogados como de alto riesgo o que han generado disturbios en otros penales.

La reubicación de estos 15 internos forma parte de una estrategia de dispersión de cabecillas criminales para evitar que concentren poder en un solo establecimiento y logren organizar acciones ilícitas desde prisión.

Temas Relacionados

ChallapalcaINPECajamarcaTacnaperu-noticias

Más Noticias

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

‘Juampi’ es la gran novedad en la lista del capitán Luis Horna. La tercera raqueta nacional estuvo fuera de competencia por cerca de cuatro meses y viene de estrenarse en un torneo ITF

Con el regreso de Jean

Conoce el pronóstico del tiempo en Trujillo de este miércoles 3 de septiembre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Conoce el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Piura: prepárate antes

Beca 18-2026: este viernes 5 de septiembre se conocerán las bases para postular a una de sus 10 modalidades

Miles de jóvenes peruanos esperan el inicio del proceso que otorgará 20.000 becas integrales en universidades e institutos. Pronabec anunció que esta semana se publicarán las bases oficiales de la convocatoria

Beca 18-2026: este viernes 5

Balacera en Arequipa: ladrones disfrazados de policías roban S/11 mil de conocido hotel y huyen lanzando disparos

El propietario del negocio tuvo que esconderse en un baño mientras los hampones ejecutaban el atraco en cuestión de minutos. Días antes, otro local del mismo dueño fue atacado bajo una modalidad similar

Balacera en Arequipa: ladrones disfrazados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se opone

Rafael López Aliaga se opone al penal El Frontón y plantea enviar reos peligrosos a la selva: “Ahí están las shushupes”

Denuncian nombramientos vinculados a APP en EsSalud: piden la salida de Segundo Acho

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Rafael López Aliaga revela que sus amigos le han sugerido dejar la política: “Me dicen ‘podrías estar en otra parte, descansando’”

ENTRETENIMIENTO

Furrey regresó a ‘Habla Good’

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Jamila Dahabreh revela que rechazó sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Quisiera aclarar cosas, pero es exponerme”

DEPORTES

Con el regreso de Jean

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026