Papa León XIV “continuará con la misma apertura que mostró Francisco hacia los católicos LGTBIQ”, señala jesuita estadounidense

El papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada al sacerdote jesuita estadounidense James Martin, reconocido por su labor pastoral con personas LGTBIQ y por su defensa de una Iglesia más inclusiva. La reunión se realizó en el Palacio Apostólico y constituyó el primer encuentro entre el pontífice y el religioso.

Tras la audiencia, Martin compartió en sus redes sociales un mensaje en el que destacó el carácter acogedor del momento vivido: “Me sentí honrado y agradecido (...) Me conmovió escuchar el mismo mensaje que recibí del papa Francisco sobre los católicos LGBTQ, un mensaje de apertura y acogida. Lo encontré sereno, alegre y alentador. Para mí, fue una reunión profundamente consoladora”, señaló.

También afirmó que León XIV manifestó una clara intención de continuar el camino iniciado por su predecesor. “El mensaje que recibí fue que el Papa Leo continuará con la misma apertura que mostró Francisco hacia los católicos LGBTQ. Encontré a Leo alegre, relajado y sereno. ¡Es una alegría estar con él!”, escribió.

En declaraciones posteriores al diario argentino La Nación, Martin amplió los detalles de la audiencia y del enfoque pastoral del nuevo pontífice. “Él me alentó a seguir adelante con mi ministerio y estoy extremadamente agradecido y siento un profundo consuelo al haber tenido este encuentro con el Santo Padre. Dejó claro que quiere que todos se sientan bienvenidos”, afirmó.

El jesuita describió la audiencia como cercana y cordial: “Fue un encuentro muy jovial, sereno y relajado, nos reímos mucho y era como si estuviéramos de nuevo en la mesa sinodal”.

Según Martin, León XIV también expresó inquietud por asuntos prioritarios a nivel global. “Es evidente que tiene la intención de continuar con el proceso sinodal. Es claro que el papa León tiene muchas prioridades, y en particular está profundamente preocupado por la paz mundial, incluyendo la paz en Ucrania, Gaza y Myanmar. Su objetivo es la paz y la unidad en la Iglesia y en el mundo”.

Gestos

Como gesto simbólico, el sacerdote entregó al pontífice dos reproducciones de iconos religiosos provenientes de la casa donde realizó su noviciado: Cristo, dador de vida y Nuestra Señora pronta para oír.

Martin se encuentra en Roma para participar en la peregrinación de asociaciones de católicos LGTBIQ con motivo del Jubileo, acompañado por 40 peregrinos de Estados Unidos.

FILE PHOTO: Jesuit priest father James Martin of the U.S. smiles as he signs copies of his book at the Pastoral Congress at the World Meeting of Families in Dublin, Ireland August 23, 2018. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

El próximo viernes está prevista una vigilia en la Iglesia del Gesù, en el centro de Roma. Al día siguiente, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal italiana, Francesco Savino, celebrará una misa, tras la cual comenzará la peregrinación hasta la Puerta Santa de San Pedro.

Martin, designado en 2017 por Francisco como consultor del Dicasterio para la Comunicación y miembro del último sínodo, fue recibido por él en cuatro ocasiones. El fallecido pontífice, con quien mantenía además un intercambio de cartas, siempre lo respaldó en su labor pastoral con la comunidad LGTBIQ, un trabajo que en Estados Unidos enfrenta críticas constantes por parte del sector ultraconservador.