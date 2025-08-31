El Papa pide el cese de "la pandemia de las armas" después del tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

El Papa León XIV ha rezado este domingo por las víctimas del tiroteo ocurrido el pasado 27 de agosto durante una misa en una escuela católica en Minneapolis, Estados Unidos, donde han muerto dos niños y cerca de una veintena de personas --14 de ellas también menores de edad-- han resultado heridas.

"Incluimos en nuestras oraciones a los incontables niños asesinados y heridos todos los días en el mundo", ha dicho el Papa en el Ángelus dominical, donde ha rogado para que "Dios que detenga la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infectan nuestro mundo".

El pontífice también ha pedido el alto al fuego en Ucrania, donde, según afirma, "se sigue sembrando muerte y destrucción". "Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional. Que calle la voz de las armas y se alce la voz de la fraternidad", ha dicho.

Asimismo, también ha hecho referencia al naufragio del pasado 29 de agosto frente a la costa atlántica de Mauritania de una embarcación que se dirigía a las Islas Canarias, en el que murieron más de 50 personas y otras 100 siguen desaparecidas.

"Esta tragedia mortal se repite cada día en todo el mundo. Recemos para que el Señor nos enseñe, como individuos y como sociedad, a poner plenamente en práctica su palabra: 'Fui forastero y me acogisteis' (Mt 25,35)", ha concluido el santo padre.