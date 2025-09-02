Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Pamela López presentó a su nuevo abogado tras dejar de trabajar con Rosario Sasieta.

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, anunció oficialmente el fin de la etapa legal que compartió con la abogada Rosario Sasieta y la incorporación de un nuevo representante para los procesos judiciales en curso. La decisión, comunicada el 1 de septiembre a través de sus redes sociales, sorprendió al entorno mediático y legal, dado el avance de las negociaciones logradas en el último mes.

En su comunicado, Pamela López explicó que “he decidido realizar un cambio”, confirmando que la abogada Sasieta ya no forma parte de su defensa legal. La noticia se conoció pocas horas después de la emisión del programa ‘¡Todo se filtra!’, donde se difundió un documento conjunto firmado por López y Sasieta, fechado el 20 de agosto. En este texto, se precisa que la representación legal que ejerció Sasieta fue ad honorem, sin retribución por sus servicios, y que ambas acordaron poner fin a la relación profesional.

Durante la gestión de la abogada, conocida en el ámbito nacional por su defensa de los derechos de la mujer, Sasieta acompañó a López en momentos clave. Entre los logros alcanzados figura la conciliación llevada a cabo el 19 de agosto con Christian Cueva, en la que se estableció un régimen de visitas para los tres hijos que tienen en común. Este acuerdo permitió que el futbolista pueda retomar el contacto con los menores tras meses de diálogo y tensiones públicas mediáticas.

Otra de las gestiones relevantes está relacionada con la pensión alimenticia. Según declaró López y confirmaron los documentos difundidos en medios, Cueva realizó un pago anticipado de 12 mil soles para el sostenimiento de sus hijos mientras se resuelve el proceso de pensión definitiva. En el comunicado conjunto, ambas partes reconocieron la importancia de haber llegado a este punto y agradecieron la colaboración recíproca.

Pamela López y Rosario Sasieta ponen fin a su vínculo profesional tras un año de defensa legal gratuita. Infobae Perú / Captura TV - Panamerica Televisión

La abogada Rosario Sasieta se despidió agradeciendo la confianza recibida y resaltando la satisfacción por los avances conseguidos en tiempo récord. Pamela, a su vez, destacó que “la doctora Sasieta ha efectuado una gran labor” en representación legal y expresó su gratitud por el apoyo brindado a lo largo del proceso, marcado por intercambios públicos y decisiones relevantes para la familia.

¿Quién es el nuevo abogado de Pamela López?

A partir del 29 de agosto, la defensa de Pamela López quedó en manos del abogado Gino Paolo Zamora Vega, profesional del derecho con experiencia en litigios de familia y derecho civil. En su nuevo comunicado, López detalló que Zamora “se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos”, haciéndose cargo de la estrategia legal para los próximos meses. El cambio constituye una apuesta de la aún esposa de Cueva por mantener la defensa de sus intereses y los de sus hijos en un momento sensible de la disputa judicial.

Si bien ya existe un acuerdo sobre el régimen de visitas, el proceso de divorcio y la determinación de la pensión alimenticia definitiva siguen abiertos a la negociación y evaluación por ambas partes. Pamela López ha confirmado la realización de un primer depósito de S/12.000 por parte de Cueva, aunque evitó brindar mayores detalles a la prensa por orden judicial y para preservar la privacidad de sus hijos.

El caso ha estado rodeado de polémicas en redes y medios de comunicación. Durante las últimas semanas, se generaron controversias adicionales cuando la expareja de Paul Michael criticó en vivo a Pamela López por presuntas indirectas. Las declaraciones de terceros se sumaron a la exposición pública de la vida privada de los protagonistas, aumentando la presión sobre el entorno familiar.

A pesar de la atención pública, Pamela López mantiene la voluntad de concentrarse en el bienestar de sus hijos y en el avance de los acuerdos legales. En cada una de sus intervenciones públicas, la madre de familia ha reiterado su “compromiso de defender los derechos y los intereses de los menores”, agradeciendo el respaldo de quienes la han acompañado y pidiendo respeto mientras transcurre la etapa final del proceso judicial.

Comunicado de Rosario Sasieta sobre caso de Pamela López.

El comunicado de Rosario Sasieta

“Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”, inicia el comunicado, revelando detalles de la situación legal de su defendida hasta ese momento.

“Actualmente, la Sra. López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12,000 y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una conciliación con el Sr. Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6° Juzgado de Familia de Lima”, explicó Sasieta en el documento, dejando constancia de que los objetivos planteados desde el inicio fueron alcanzados en favor de su defendida.

Rosario Sasieta sorprendió con anuncio: ya no defiende a Pamela López en el caso contra Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: X