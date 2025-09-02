Perú

Rosario Sasieta deja de ser abogada de Pamela López: “Ponemos fin al patrocinio legal ad honorem”

La defensora reveló que trabajó sin cobrar y logró acuerdos sobre alimentos y régimen de visitas antes de concluir su labor

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Pamela López y Rosario Sasieta ponen fin a su vínculo profesional tras un año de defensa legal gratuita. Infobae Perú / Captura TV - Panamerica Televisión

La reconocida abogada Rosario Sasieta sorprendió al anunciar el fin de su patrocinio legal a Pamela López, expareja de Christian Cueva, en medio del proceso judicial que ambos mantienen tras su separación.

La noticia fue comunicada a través de un documento oficial firmado tanto por la letrada como por la trujillana, confirmando que el acuerdo de defensa gratuita había llegado a su fin luego de un año de acompañamiento en los tribunales.

Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”, se lee en el comunicado emitido por Sasieta.

Con esta declaración, la exministra de la Mujer cerró un capítulo en el que asumió la representación legal de Pamela sin cobrarle un solo sol, defendiendo su caso en una de las etapas más complicadas de su vida personal.

Durante este tiempo, la abogada tuvo un rol activo en la batalla legal contra Christian Cueva, quien atravesó una mediática separación en medio de acusaciones y tensiones familiares. Sasieta destacó los logros alcanzados a lo largo de este año de trabajo, resaltando principalmente los avances en materia de pensión de alimentos y en el régimen de visitas de los hijos que la expareja tiene en común.

Actualmente, la Sra. López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12,000 y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una conciliación con el Sr. Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6° Juzgado de Familia de Lima”, explicó Sasieta en el documento, dejando constancia de que los objetivos planteados desde el inicio fueron alcanzados en favor de su defendida.

Usuarios felicitaron y algunos cuestionan fin de apoyo legal a Pamela López

El anuncio causó sorpresa entre los seguidores del caso, pues Rosario Sasieta había asumido con firmeza la defensa de Pamela desde que estalló el conflicto con el popular ‘Aladino’.

La abogada se convirtió en su respaldo legal y mediático, acompañándola en audiencias, entrevistas y presentaciones judiciales. Sin embargo, con esta decisión, ambas partes ponen fin a una relación profesional que, de acuerdo con el comunicado, terminó en buenos términos.

Le deseamos los mejores éxitos a la Sra. Pamela López, quien en señal de conformidad, suscribe el presente comunicado”, añadió la letrada, remarcando que no hubo discrepancias ni enfrentamientos en la culminación del patrocinio. Por el contrario, el gesto de firmar juntas el documento deja en claro que se trató de una resolución consensuada.

Vale recalcar que, el respaldo gratuito de Rosario Sasieta a Pamela López fue una muestra de solidaridad que llamó la atención desde el inicio. Conocida por su trayectoria en la defensa de mujeres y familias en situación vulnerable, la abogada aceptó llevar el caso “ad honorem”, algo poco común en procesos tan mediáticos.

Ese compromiso, que se prolongó durante un año, le permitió a Pamela acceder a un patrocinio legal de alto nivel en momentos en que se enfrentaba a una de las figuras más reconocidas del fútbol peruano.

