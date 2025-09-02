Indonesia: ¿cómo quedan las relaciones comerciales con el ‘Tigre del Sudeste Asiático’ tras el asesinato de diplomático en Perú?

El crimen ocurrido en un contexto de acercamiento comercial entre Perú e Indonesia plantea interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad necesarias para consolidar relaciones estratégicas de corto plazo.

Un diplomático de Indonesia perdió la vida por disparos frente a su residencia en el distrito de Lince, en Lima, tras un atentado ejecutado por un grupo de agresores que escapó en motocicleta, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad disponibles en la zona.

Mientras las autoridades de Perú avanzan en las investigaciones y el Gobierno indonesio solicita que el caso se esclarezca con urgencia, el sector económico sigue atento al desarrollo de los hechos en un momento marcado por el reciente fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales.

¿Cuáles son las relaciones comerciales entre Perú e Indonesia?

A menos de un mes de la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Perú e Indonesia, el impacto de este asesinato agrega tensión a una coyuntura de nuevas oportunidades de negocio y cooperación. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este tratado otorga arancel cero inmediato al 56% de los productos peruanos exportados a Indonesia.

El acuerdo también contempla que, en el periodo de desgravación previsto, la cobertura a productos peruanos podría ampliarse hasta alcanzar el 86% de las líneas arancelarias. Los productos beneficiados incluyen cacao, uvas y otros bienes agroindustriales, que han sido identificados como prioritarios por ambos países.

El crimen coincide con la reciente firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Perú e Indonesia.

La coyuntura exige distinguir el papel de Indonesia en el contexto asiático. Aunque usualmente se asocia el crecimiento económico regional a los llamados Cuatro Tigres Asiáticos —Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán—, Indonesia integra el grupo de los llamados “Tigres del Sudeste Asiático” o “Tiger Cubs”.

Este bloque reúne a economías emergentes como Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam y la propia Indonesia. Se caracteriza por registrar en años recientes un rápido desarrollo, sostenido por la apertura comercial, la industrialización y el crecimiento de su clase media.

Perú e Indonesia acababan de firmar el CEPA

El contexto comercial aparece respaldado por cifras récord. En 2024, la balanza comercial entre Perú e Indonesia superó los 646 millones de dólares, un avance sostenido con predominio de ventas agrícolas peruanas y de vehículos, calzado y aceites de origen indonesio.

Según cifras oficiales recogidas por Infobae Perú, el 70% del comercio bilateral corresponde a importaciones peruanas de vehículos —que representan 33% del total—, calzado, aceite de palma, biodiésel y papel, mientras que la exportación peruana se concentra en cacao (74% del total de envíos a ese destino), además de productos como quinua, tara y chía.

El cacao representa el 74% de las exportaciones peruanas a Indonesia, mientras que Perú importa principalmente vehículos y aceite de palma.

Ese año se destacó por un crecimiento de 25,5% en el comercio entre ambas naciones, con un salto del 210% en exportaciones peruanas, principalmente gracias a la venta de cacao y derivados, que aportaron 294% más en ingresos que el año pasado, según el Reporte de Comercio Bilateral 2024.

También se registró una mayor demanda de minerales, fosfatos y productos textiles, mientras que en el rubro importador sobresalieron el aumento de compras de aceite de palma (276%) y clavos de olor (84%), en contraste con una caída en la adquisición de biodiésel, madera y algunos insumos alimentarios.

ADEX: crimen no debe frenar integración comercial con Indonesia

¿El asesinato del diplomático podría mermar las relaciones comerciales entre ambos países? Para César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), no. Pero sí advierte que podría introducir algún nivel de incertidumbre sobre la seguridad ciudadana que ofrece el país, sobre todo tratándose de representantes extranjeros y actores empresariales que apuestan por el nuevo esquema de integración.

“Tenemos que esperar las pericias policiales, definitivamente es una pena que un funcionario de un gobierno extranjero, con el que hemos firmado recientemente casi un TLC, haya pasado esto, pero esperemos, yo quisiera que esto se trate de un tema personal y no de un atentado”, dijo Tello para Infobae Perú.

César Tello. El presidente de ADEX considera que el crimen no debería frenar la integración comercial, pero advierte sobre la inseguridad.

El directivo subrayó la importancia estratégica de la plaza asiática para el sector exportador nacional. “Es un mercado importantísimo por lo que consume y ahora tenemos la posibilidad de embarcar directamente hacia Shangai”. En esta línea, Tello señaló que “tenemos mercados abiertos, somos libres con las naciones que nos compren. En algunos puntos no somos competitivos, pero es importante seguir mejorando”.

Finalmente, el titular de ADEX planteó la necesidad de una respuesta coordinada: “Hay un incremento de criminalidad, es un punto en contra para el país; tenemos que seguir trabajando, todas las instancias, tanto el Ejecutivo como los gremios privados, tienen que trabajar en algo conjunto para erradicar este flagelo”, zanjó.

Comercio Perú-Indonesia crece pese a tensión por asesinato de diplomático

Si bien el CEPA abre la puerta a que Perú incremente su participación en el mercado agroalimentario de Indonesia —que importa al año cerca de 30.000 millones de dólares en bienes agropecuarios y donde Perú aún tiene una baja inserción—, el desarrollo de las relaciones comerciales puede verse condicionado por cualquier deterioro en la confianza mutua o en la estabilidad institucional.

Voceros del Gobierno peruano han resaltado el potencial de mercados indonesios para productos como el ajo, azúcar de caña, mandarina y otros cultivos que Perú aún no exporta en volumen significativo a la región asiática. En cifras, la oferta de nuevos productos podría posicionar a Perú como un socio estratégico para diversificar la matriz exportadora de Indonesia, que aún depende principalmente de China y Brasil para suplir su demanda de bienes agrícolas.