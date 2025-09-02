Comisión de Economía da prioridad al MEF en agenda de nueva sesión ordinaria

Presidente de Comisión de Economía invita al ministro Rául Pérez-Reyes en nueva sesión| Facebook

Ya se va revelando la agenda de la Comisión de Economía esta semana. Este miércoles 3 de septiembre la CEBFIF (Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera) tendría la participación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes.

Según reveló el presidente de esta comisión, Victor Flores Ruíz, se ha invitado al titular del MEF para que pueda exponer el “Plan de Acción” que promoverá desde su sector para el desarrollo económico del país.

“He solicitado la presencia del ministro de Economía y Finanzas con el propósito de que exponga ante la comisión y la ciudadanía el plan que su sector implementará en este periodo orientado a garantizar el fortalecimiento e impulso de la economía nacional”, informó Flores Ruíz.

La agenda del 3 de septiembre

Mientras miles de afiliados esperan noticias del retiro AFP, la agenda de la Comisión de Economía este miércoles 3 de septiembre se va llenando. Según el presidente de esta, esta incluirá al ministro de Economía y Finanzas, como presentación central.

A pesar del pedido de priorizar el debate del octavo libre acceso a las pensiones, la comisión ha invitado a Raúl Pérez-Reyes, titular del MEF, para que pueda exponer su plan de acción para este periodo económico, en su segunda sesión ordinaria. Como se recuerda, antes se ha tenido la sesión de instalación de la mesa, y la primera sesión, que solo sirvió para aprobar el plan de trabajo y reglamento de esta comisión.

“Para nosotros es fundamental que este 3 de septiembre conozcamos las acciones que el titular de Economía desarrollará en el marco de esta tercera ola de crecimiento, las medidas destinadas a la reducción del déficit fiscal y las iniciativas que se implementarán para promover la inversión pública y privada”, señaló Victor Flores Ruíz.

Así, a pesar de esta actividad, no se descarta que no pueda agendarse también algún debate sobre el retiro AFP. Sin embargo, como se sabe, la comisión de la legislatura anterior decidió esperar a que el mismo MEF publicará el reglamento final de la reforma de pensiones.

Victor Flores incidiría para publicar reglamento

Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Economía ya se había pronunciado sobre el reglamento pendiente de la reforma de pensiones, cuyo plazo original para publicarse ya venció y lleva dos meses de incumplido. “Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la Ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser que este todavía encarpetada”, agregó el presidente de la comisión.

Justamente el MEF es el encargado de esto y sobre el que lleva recae la demora en hacerlo. Victor Flores ya resaltó que incidiría en pedir que este se publique finalmente.

Este reglamento tiene fuerte relación con el retiro AFP por dos lados, aparentemente contrarios. Como se recuerda, esta norma incluye un apartado que prohibe más retiros AFP, cuyo reglamento podría reforzar esta parte.

Pero, por otro lado, el anterior presidente de la comisión, Ilich López, señaló que este debería promulgarse primero para que este pueda poner su dictamen de medidas AFP en línea con este (que podría incluir el retiro AFP) y finalmente presentarlo.

Sin embargo, cada vez más parece que la Comisión de Economía estaría alineada a no validar un retiro AFP: no solo Ilich López fue claro en que el dictamen AFP debe estar alineado con la reforma de pensiones, que prohíbe nuevos retiros AFP, sino que Victor Flores ha declarado buscar una gestión más técnica y su plan de trabajo señala entre sus objetivos proteger y mantener solvente el sistema privado de pensiones.

Igual, actualmente uno de los 19 proyectos de retiro AFP lleva la firma de la actual vicepresidenta de la Comisión de Economía. Aún nada parece estar dicho.