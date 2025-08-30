Retiro AFP: Comisión de Economía sesionará el próximo miércoles 3 de septiembre

La siguiente fecha clave del retiro AFP es el 3 de septiembre. ¿Qué se espera de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Economía? - Crédito Congreso

Hay aún 19 proyectos de ley de retiro AFP pendientes de debate en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera del Congreso de la República. Como se recuerda, la legislatura anterior acabó sin que esta medida se defina, luego que Ilich López desista de presentar su dictamen, alegando que esperarán al reglamento de la reforma de pensiones.

Sin embargo, ya se cumplen dos meses desde que este reglamento debería haberse publicado en su versión final, según lo que detallaba su propio plazo —a la fecha solo se ha publicado el proyecto de reglamento para recibir comentarios—. Todo parece indicar que mientras este no se publique, no habrá movimiento sobre el retiro AFP en la comisión.

Pero dado que esta legislatura tiene a un nuevo presidente en la comisión, Victor Flores Ruíz de Fuerza Popular, este podría decidir poner en debate el retiro AFP. Ya dos congresistas han pedido que se priorice sus proyectos de ley (Guido Bellido y José Luna de Podemos Perú). ¿La fecha para saber si, en efecto, se atiende su pedido? La próxima sesión ordinaria tendrá lugar el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m.

Crece la presión para aprobar el retiro AFP. Podemos Perú reunirá a personas en una marcha para pedir la aprobación de su propuesta de acceso a hasta 4 UIT. - Crédito Podemos Perú

Comisión de Economía debatirá sus primeras medidas

Este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m. la Comisión de Economía tendrá su segunda sesión ordinaria en esta legislatura 2025-2026, la cual le servirá, a diferencia de la primera, para agendar y debatir proyectos y dictámenes de medidas que tentan volverse en leyes y normas. La anterior sesión solo sirvió para aprobar el plan de trabajo y reglamento que seguirá esta comisión.

Así, luego del pedido de Guido Bellido y José Luna, ambos de Podemos Perú, esta comisión tendrá pendiente definir si agenda o no los proyectos de ley que estos mandatarios presentaron para viabilizar el retiro AFP de ahsta 4 UIT (S/21 mil 400) para que puedan pasar debate por los parlamentarios en la Comisión de Economía.

Por eso, estos congresistas y miles de afiliados que buscan está medida tendrán los ojos puestos en el próximo miércoles 3 de septiembre, siguiente fecha en que la comisión tendrá su segunda sesión ordinaria, dado como se aprobó también en su sesión de instalación cómo se definiría su cronograma. Cabe recordar que esta última semana de agosto los congresistas estuvieron en su Semana de representación por lo que no sesionó la comisión.

La primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía no vio el tema del retiro AFP, pero dos parlamentarios de Podemos Perú asistieron presencialmente para ejercer presión. - Crédito Captura del Congreso

Los proyectos de retiro AFP de hasta 4 UIT

A pesar de que se resalten que se han presentado 25 proyectos de retiro AFP, la realidad es que 19 de estos plantean el retiro buscado por varios afiliados, el que es de libre disponibilidad para todos ellos sin restricción. Estas son las ya presentadas y los congresistas y partidos detrás de ellas:

De hasta 4 UIT, primer proyecto, presentado el 6 de febrero de 2025, por Américo Gonza (Perú Libre) (10153)

De hasta 4 UIT, segundo proyecto, presentado el 17 de febrero de 2025, por Darwin Espinoza (Podemos Perú) (10227)

De hasta 4 UIT, tercer proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025, por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10355)

De hasta 4 UIT, cuatro proyecto, presentado el 6 de marzo de 2025, por Guido Bellido (Podemos Perú) (10440)

De hasta 4 UIT, quinto proyecto, presentado el 11 de marzo de 2025, por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10483). No aplican los afiliados que se encuentren percibiendo una pensión de jubilación o sean beneficiarios del Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA)

De hasta 4 UIT, séptimo proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre) (10494)

De hasta 4 UIT, sexto proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) (10493)

De hasta 4 UIT, octavo proyecto, presentado el 25 de marzo de 2025, presentado por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) (10614)

De hasta 4 UIT, noveno proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (10620)

De hasta 4 UIT, décimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, presentado por Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) (10620)

De hasta 4 UIT, undécimo proyecto, presentado el 2 de abril de 2025, por Segundo Toribio Montalvo Cubas (Perú Libre) (10698)

De hasta 4 UIT, duodécimo proyecto, presentado el 9 de abril de 2025, presentado por Jose Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) (10782)

De hasta 4 UIT, decimotercer proyecto, presentado el 14 de mayo de 2025 por Yorel Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) (11165)

De hasta 4 UIT, decimocuato proyecto, presentado el 14 de mayo por Elías Marcial Varas Meléndez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11169)

De hasta 4 UIT, decimoquinto proyecto, presentado el 15 de mayo de 2025, presentado por Wilson Rusbel Quispe Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) (11202)

De hasta 4 UIT, decimosexto proyecto, presentado el 21 de mayo de 2025, por Edgard Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) (11265)

De hasta 4 UIT, decimoséptimo proyecto, presentado el 27 de mayo de 2025, por José Luna Gálvez (Podemos Perú) (11331)

De hasta 5 UIT, decimooctavo proyecto, presentado el 30 de mayo de 2025, por Margot Palacios Huamán (No agrupada) (11385)

De hasta 4 UIT, decimonoveno proyecto, presentado el 4 de junio de 2025, por Katy Ugarte Mamani ((Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (11439)