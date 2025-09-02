Cancillería se pronuncia por asesinato de Indonesia: expresó condolencias y ofrece mayor resguardo policial

Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)

El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la adopción de medidas para asistir al embajador de Indonesia en el Perú tras conocerse el atentado contra Leonardo Zetro Purba, un funcionario de ese país. Por medio de un comunicado, la Cancillería informó que, luego de comunicar lo sucedido a la presidenta Dina Boluarte, el titular de la cartera, Elmer Schialer, transmitió el pésame en nombre del Gobierno peruano al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia y garantizó que se tomarán todas las acciones necesarias para esclarecer el caso.

El canciller ofreció aumentar el resguardo policial para el personal y las instalaciones de la Embajada de Indonesia en Lima. También se resalta que el director de Ceremonial del Estado de la Cancillería acudió a la clínica donde fue atendida la víctima, acompañando las diligencias del fiscal de turno y efectivos de la Policía Nacional, quienes llevan adelante las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

La Cancillería de Perú se pronunció por el atentado al funcionario de la Embajada. Foto: Cancillería

“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando todo el apoyo y soporte que requieran las autoridades indonesias en este asunto y se asegura que este crimen será investigado a fondo y se prestará toda la asistencia y protección necesaria a su embajador en el país y al personal de su embajada”, se lee en el texto.

¿Qué sucedió en Lince?

Una cámara de seguridad registró el asesinato del diplomático Leonardo Zetro Purba frente a su vivienda en la cuadra tres de la avenida César Vallejo, en Lince, en horas de la noche del lunes 1 de septiembre. Las imágenes permitieron identificar los movimientos de los atacantes, quienes permanecieron ocultos por más de media hora antes de ejecutar el ataque.

El video muestra a dos sujetos esperando aproximadamente treinta minutos detrás de un automóvil rojo. Durante ese lapso, un motociclista se acercó brevemente a los agresores, dialogó con ellos y se retiró poco antes del ataque.

El ciudadano extranjero, identificado como Leonardo Zetro Purba (40), arribó al territorio nacional hace cinco meses.

Cuando el diplomático indonesio llegó a su domicilio en bicicleta, uno de los atacantes se aproximó y, tras simular tranquilidad, extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos de forma inmediata. El crimen se perpetró en la entrada misma del inmueble donde residía la víctima. El agresor luego huyó rápidamente con su cómplice por la Av. Arequipa.

Una segunda cámara captó el instante en que el ciudadano indonesio cayó al suelo, mientras los vecinos salieron a auxiliarlo. A pesar de los esfuerzos de rescate, Purba falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables, quienes continúan prófugos. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó el fallecimiento y pidió una investigación exhaustiva, manteniendo contacto con las autoridades peruanas y con la familia de la víctima, que recibirá acompañamiento y apoyo por parte del gobierno.

La víctima ocupaba el cargo de “joven canciller organizador” en la Embajada de Indonesia en Lima, según indicó en un comunicado la cartera de Exteriores del país asiático. Actualmente, en la nación extranjera se viene organizando protestas contra su Congreso, luego de que los parlamentarios se subieran el sueldo.