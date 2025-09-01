Perú

Perú vs Chile: ¿Qué es la marraqueta con palta, el nuevo contrincante del pan con chicharrón en el Mundial de desayunos?

Luego de vencer a Japón y España, uno de los platos bandera peruanos se enfrentará a un clásico de Chile en la semifinales del torneo

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
La marraqueta con palta de
La marraqueta con palta de Chile se enfrentará al pan con chicharrón de Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

El Mundial de desayunos es una iniciativa digital impulsada por el streamer español Ibai Llanos, que enfrenta a algunos de los desayunos más emblemáticos del mundo en un torneo de votaciones abiertas a través de redes sociales. Este certamen virtual ha generado gran expectativa e interacción internacional, ya que invita a usuarios de distintas nacionalidades a votar por su plato típico favorito y compartir detalles de sus tradiciones culinarias.

En el marco de esta competencia, Perú logró avanzar a la semifinal luego de que el pan con chicharrón se impusiera al bolón verde de Ecuador con un total de 8.161.000 votos frente a 7.858.000 obtenidos por el desayuno ecuatoriano. Las votaciones se desarrollan en canales como TikTok, Instagram y YouTube, donde seguidores de todo el mundo eligen diariamente cuál desayuno merece seguir en el torneo. El triunfo peruano fue anunciado por Ibai Llanos en sus plataformas, generando reacciones de orgullo y celebración entre usuarios peruanos y aficionados a la gastronomía.

Perú derrotó a Ecuador y clasificó a semifinales del Mundial de los desayunos | Instagram / Ibai Llanos

El torneo también registró una destacada participación de Chile, cuyo representativo, la marraqueta con palta, derrotó recientemente a las tostadas con jamón ibérico de España por un margen de más de un millón de votos. En la ronda previa, la marraqueta chilena había derrotado a la propuesta japonesa, consolidando su posición como uno de los favoritos para la final.

El Mundial de desayunos se ha convertido en una vitrina mundial para la comida popular de cada país y fomenta el intercambio cultural entre comunidades digitales. En la siguiente etapa, Perú y Chile se enfrentarán en una semifinal que ya ha despertado la expectativa tanto de sus ciudadanos como de usuarios de otras latitudes, que siguen el desarrollo del torneo con entusiasmo y curiosidad gastronómica.

El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

El nuevo contrincante

La marraqueta con palta es un clásico desayuno chileno que refleja la simplicidad y riqueza de los sabores locales. La marraqueta, también conocida como “pan batido” o “pan francés”, es un pan de corteza crujiente y miga blanda, elaborado principalmente con harina de trigo, agua, sal y levadura, y es considerado uno de los tipos de pan más consumidos en Chile.

La preparación de la marraqueta con palta consiste en cortar el pan por la mitad y untarlo generosamente con palta (aguacate) fresca, previamente pelada y molida o rebanada. En ocasiones, se añade un toque de sal, jugo de limón, aceite de oliva o incluso algunas rodajas de tomate, según las preferencias personales y regionales. La combinación resulta ligera, saludable y saciante, debido a las propiedades nutricionales del aguacate, rico en grasas buenas y vitaminas.

Este sencillo bocadillo es habitual en mesas chilenas a la hora del desayuno o la once, que corresponde a la tradicional merienda vespertina. La marraqueta, debido a su textura, sostiene perfectamente la cremosidad de la palta, permitiendo disfrutar cada bocado sin que el relleno se desborde. Esta preparación es símbolo de identidad gastronómica y suele acompañarse con café, té o leche.

La marraqueta con palta no solo es valorada por su sabor, sino también por ser un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar, accesible en hogares, picadas y locales comerciales de todo el país. En el extranjero, chilenos y amantes de la cocina sudamericana buscan reproducir este desayuno como una forma de mantener el lazo con las costumbres del país. La sencillez y autenticidad del pan con palta lo han convertido en una de las insignias de la cocina chilena.

Temas Relacionados

Mundial de desayunosIbai LlanosPan con chicharrónMarraqueta con paltaChilePerúperu-noticias

Últimas Noticias

Dina Boluarte asegura que dejará el poder en 2026 “por la puerta grande” y rechaza críticas al presupuesto público para el 2026

La presidenta sostuvo que “nada nos agacha la cabeza” y que después de haber recibido un país que se iba al abismo, lo está dejando en la posición económica consolidada

Dina Boluarte asegura que dejará

Boom solar en Perú: el país posee la segunda radiación más alta del mundo y deja pasar un potencial de 937 GW en estas regiones

El país concentra también 8 de los 17 minerales críticos más buscados en el planeta para la transición energética, según reveló el IIMP

Boom solar en Perú: el

Milena Zárate revela que Yordy Reyna la invitó a Alemania y ofreció pagar todo: “Yo le dije que si iba, sería con mi hija y costeando mis gastos”

Durante su participación en “El valor de la verdad”, la colombiana contó detalles de sus conversaciones virtuales con Yordy Reyna y reveló que el futbolista le propuso viajar a Alemania con todos los gastos pagados

Milena Zárate revela que Yordy

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Según la propia casa de estudios, se trata de opciones académicas alineadas a las tendencias del mercado global. ¿Cuáles son las nuevas carreras y dónde se impartirán?

Universidad peruana anuncia tres nuevas

Así operaba el imperio criminal de alias ‘Chili’ en la selva peruana: fusiles de guerra, extorsión y sangre

La Pampa es un infierno creado por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, que se encientra situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica

Así operaba el imperio criminal
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consumo excesivo de proteínas

El consumo excesivo de proteínas preocupa a los expertos

Sorpresa en el mercado: tres consultoras estimaron que la inflación desaceleró en agosto a pesar de la suba del dólar

El Gobierno volvió a subsidiar a los hogares de altos ingresos para que las facturas de luz y gas no presionen la inflación

Un control de rutina en el peaje Cañuelas, un auto robado y armas: tres detenidos

Fin del boom de las cafeterías de especialidad: el consumo cayó más de 15% y empezaron los cierres

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana anuncia tres nuevas

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”

Alemania calificó de prematuros los planes de Von der Leyen para enviar tropas europeas a Ucrania

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

TELESHOW
Nicola Payne recuerda a Liam

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”

Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes