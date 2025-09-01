Perú vs Chile: ¿Qué es la marraqueta con palta, el nuevo contrincante del pan con chicharrón en el Mundial de desayunos?

La marraqueta con palta de Chile se enfrentará al pan con chicharrón de Perú en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

El Mundial de desayunos es una iniciativa digital impulsada por el streamer español Ibai Llanos, que enfrenta a algunos de los desayunos más emblemáticos del mundo en un torneo de votaciones abiertas a través de redes sociales. Este certamen virtual ha generado gran expectativa e interacción internacional, ya que invita a usuarios de distintas nacionalidades a votar por su plato típico favorito y compartir detalles de sus tradiciones culinarias.

En el marco de esta competencia, Perú logró avanzar a la semifinal luego de que el pan con chicharrón se impusiera al bolón verde de Ecuador con un total de 8.161.000 votos frente a 7.858.000 obtenidos por el desayuno ecuatoriano. Las votaciones se desarrollan en canales como TikTok, Instagram y YouTube, donde seguidores de todo el mundo eligen diariamente cuál desayuno merece seguir en el torneo. El triunfo peruano fue anunciado por Ibai Llanos en sus plataformas, generando reacciones de orgullo y celebración entre usuarios peruanos y aficionados a la gastronomía.

El torneo también registró una destacada participación de Chile, cuyo representativo, la marraqueta con palta, derrotó recientemente a las tostadas con jamón ibérico de España por un margen de más de un millón de votos. En la ronda previa, la marraqueta chilena había derrotado a la propuesta japonesa, consolidando su posición como uno de los favoritos para la final.

El Mundial de desayunos se ha convertido en una vitrina mundial para la comida popular de cada país y fomenta el intercambio cultural entre comunidades digitales. En la siguiente etapa, Perú y Chile se enfrentarán en una semifinal que ya ha despertado la expectativa tanto de sus ciudadanos como de usuarios de otras latitudes, que siguen el desarrollo del torneo con entusiasmo y curiosidad gastronómica.

La marraqueta con palta es un clásico desayuno chileno que refleja la simplicidad y riqueza de los sabores locales. La marraqueta, también conocida como “pan batido” o “pan francés”, es un pan de corteza crujiente y miga blanda, elaborado principalmente con harina de trigo, agua, sal y levadura, y es considerado uno de los tipos de pan más consumidos en Chile.

La preparación de la marraqueta con palta consiste en cortar el pan por la mitad y untarlo generosamente con palta (aguacate) fresca, previamente pelada y molida o rebanada. En ocasiones, se añade un toque de sal, jugo de limón, aceite de oliva o incluso algunas rodajas de tomate, según las preferencias personales y regionales. La combinación resulta ligera, saludable y saciante, debido a las propiedades nutricionales del aguacate, rico en grasas buenas y vitaminas.

Este sencillo bocadillo es habitual en mesas chilenas a la hora del desayuno o la once, que corresponde a la tradicional merienda vespertina. La marraqueta, debido a su textura, sostiene perfectamente la cremosidad de la palta, permitiendo disfrutar cada bocado sin que el relleno se desborde. Esta preparación es símbolo de identidad gastronómica y suele acompañarse con café, té o leche.

La marraqueta con palta no solo es valorada por su sabor, sino también por ser un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar, accesible en hogares, picadas y locales comerciales de todo el país. En el extranjero, chilenos y amantes de la cocina sudamericana buscan reproducir este desayuno como una forma de mantener el lazo con las costumbres del país. La sencillez y autenticidad del pan con palta lo han convertido en una de las insignias de la cocina chilena.