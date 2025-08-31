Perú

Rafael López Aliaga amenaza por tercera vez con organizar una marcha si no avanza el Tren Lima-Chosica en el MTC

El alcalde afirmó que el ministro de Transportes, César Sandoval, es un “payaso” y que la presidenta Boluarte ha dado cuotas de poder a Keiko Fujimori y César Acuña. Indicó que su manifestación tendría como destino Palacio de Gobierno

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Rafael López Aliaga anuncia marcha
Rafael López Aliaga anuncia marcha a Palacio de Gobierno si no avanza el Tren Lima-Chosica (Camila Calderón)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue intentando forzar la implementación del proyecto del tren Lima-Chosica y por tercera vez amenaza con organizar una marcha ciudadana en favor de sus trenes adquiridos de la empresa Caltrain. El objetivo, según él, será Palacio de Gobierno.

Según el burgomaestre, que se presentó en Huaycán durante la semana, el obstáculo principal para la implementación de su proyecto, anunciado desde el año pasado, es una supuesta “politización del tema”, y acusó a la presidenta Dina Boluarte de nombrar ministros con el objetivo de “joderlo”.

“El gran problema es la politización del tema con Dina Boluarte y la deuda que tiene con (César) Acuña. Hablemos claro. Aquí, Acuña, Keiko (Fujimori), tienen una cuota de poder. Ellos ponen ministros y en este caso su misión es joder a Porky”, indicó López en conversación con la prensa. Esto debido a que el titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, es afiliado al partido Alianza Para el Progreso, liderado por César Acuña.

Titular del MTC respondió a
Titular del MTC respondió a declaraciones de Rafael López Aliaga. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

López Aliaga apuntó esta vez contra la presidenta Boluarte, a quien acusó de “no hacer nada” y afirmó que el ministro Sandoval no sabe nada sobre trenes. “¿Qué ha hecho la señora Boluarte? Aparte de no hacer nada, friega todo. Me pone a un payaso, un ministro que dice que va a traer trenes nuevos. No sabe lo que habla (...) lo verá su nieto. Voy a pedir apoyo para hacer una marcha hasta Palacio de Gobierno”, indicó.

¿La tercera “marcha” es la vencida?

La iniciativa del alcalde de Lima de organizar una manifestación a favor del proyecto de sus trenes adquiridos desde Estados Unidos no es una novedad. De hecho, en los últimos meses repitió la misma promesa al menos en tres oportunidades, pero ninguna llegó a concretarse de forma significativa.

El 31 de julio de este año, luego de que el MTC declarara como “inviable” la propuesta de Rafael López Aliaga de implementar sus trenes con 40 años de antigüedad; el alcalde de Lima afirmó que “Vamos a decidir qué hacer, pero si no hay reacción del gobierno, habrá que hacer una marcha porque no entienden de otra manera”.

El alcalde de Lima, Rafael
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, convocó hasta en tres oportunidades a marchar a favor de la implementación del tren Lima - Chosica. (Foto: @rlopezaliaga1)

Dos semanas después, el 15 de agosto, luego de que el MTC anunciara una multa contra la Municipalidad de Lima por haber implementado el proyecto de la Vía Expresa Sur sin contar con un análisis de impacto ambiental, Rafael López Aliaga convocó a una manifestación contra el Ministerio de Transportes en el Campo de Marte como punto de concentración. Aunque la convocatoria sí fue acatada por algunos de sus seguidores; el alcalde no se presentó a encabezar la protesta.

El anuncio de esta tercera marcha es diferente, pues es la primera convocada por Rafael López Aliaga con el objetivo de llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, para el año 2023, ya como alcalde de Lima, declaró que la Plaza de Armas de Lima, frente a Palacio de Gobierno, es una zona intangible en la que no puede haber protestas ni manifestaciones de ningún tipo. De hecho, en varias oportunidades la zona es enrejada ante la amenaza de marchas de querer llegar al lugar.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaCésar SandovalKeiko FujimoriCésar AcuñaLimaChosicaperu-politica

Últimas Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ se mantiene invicto en el segundo certamen del año y buscará estirar su racha positiva cuando visite el elenco ‘cervecero’. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sporting Cristal

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El pronóstico del clima para

Erick Noriega inicia su historia en el Brasileirao: debut oficial con Gremio contra Flamengo en el Maracaná

El ‘Samurái’ hizo su aparición oficial con el ‘tricolor’ ocupando el rol de zaguero al lado de Walter Kannemann. Sus primeras acciones defensivas fueron aplaudidas por los simpatizantes

Erick Noriega inicia su historia

Dina Boluarte se suma al Mundial de Desayunos y pide votar por el pan con chicharrón a un día de conocer al ganador: “Hay niveles”

La Presidencia del Perú se unió a la campaña digital que enfrenta al tradicional desayuno peruano contra el bolón verde ecuatoriano. El resultado se anuncia este lunes

Dina Boluarte se suma al

Rafael López Aliaga anuncia reunión con Dina Boluarte para ejecutar el tren Lima-Chosica: “Mañana se lo digo en su cara”

El alcalde de Lima indicó que este lunes tendrá una cita con la jefa de Estado para activar el proyecto que impulsa y abordar medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana

Rafael López Aliaga anuncia reunión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde golpes de calor hasta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Las increíbles fotos de las

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates