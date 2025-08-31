Perú

Extranjera que raptó a bebé recién nacida la quería para fingir un embarazo y retener a su pareja, según la PNP

Una recién nacida fue encontrada tras un operativo policial que reveló el intento de una joven para justificar ante su pareja un falso embarazo en Trujillo

La policía en la ciudad de Trujillo rescató a una recién nacida que había sido secuestrada en un hospital por una mujer que se hizo pasar por personal de salud. La intervención ocurrió cerca del Hospital Belén el pasado viernes, cuando la desaparición de la menor activó un operativo de búsqueda que duró casi ocho horas. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la autora del rapto habría intentado simular un embarazo con el propósito de mantener a su pareja.

El secuestro en el hospital

El incidente comenzó la tarde del 29 de agosto, cuando la madre de la recién nacida entregó a su hija de un día y medio a una supuesta enfermera en el área de maternidad del hospital de Belén de Trujillo. La mujer, identificada luego como Yusmelis del Carmen Hernández Ysturis, de nacionalidad venezolana, aprovechó el descuido del personal y de la familia para sustraer a la niña. Un familiar relató que, al llegar a la habitación, la bebé ya no se encontraba y otro familiar comentó a Panamericana Noticias: “No estaba la bebé. Y yo le digo: ‘¿Y la bebé?’. ‘La han llevado’, me dice, ‘para que le hagan su, un chequeo’”.

El equipo de seguridad del hospital notó la presencia de una persona extraña merodeando las instalaciones, procediendo a desalojarla poco antes del suceso. Después, al no hallar a la menor dentro del establecimiento, se avisó a la policía para iniciar la búsqueda inmediata.

La investigación y el operativo de rescate

Gracias a las cámaras de videovigilancia del hospital, agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRIM) lograron identificar a la presunta autora del secuestro. Su fotografía fue difundida ampliamente hasta que su propia pareja la reconoció y se comunicó con las autoridades. Según explicó el general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, fue este testimonio el que permitió localizar a la sospechosa en el interior de un domicilio ubicado a pocos metros del hospital, donde se encontraba también la niña.

La rápida reacción de la policía permitió reencontrar a la madre con su hija tras una jornada de angustia e incertidumbre. “Han logrado encontrarla en el interior de un domicilio en el que se encontraba con su pareja, porque fue su pareja la que avisó a la policía”, señaló Llerena.

El motivo detrás del rapto

Las investigaciones preliminares de la PNP apuntan a que Yusmelis Hernández habría actuado sin cómplices. La principal hipótesis es que trató de sustentar una falsa maternidad ante su entorno. Llerena indicó: “La mujer habría fingido un embarazo y, para retener a su pareja, realizó esta acción”.

Luego de ser encontrada, la bebé fue trasladada de inmediato al Hospital Belén de Trujillo, donde recibió atención médica y fue entregada a su familia. Por su parte, Hernández fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, que buscan precisar los detalles sobre la planificación y el desarrollo de los hechos.

El caso despertó inquietud en la comunidad local sobre las condiciones de vigilancia en los centros hospitalarios. El gerente de salud de la región solicitó la remoción del personal de seguridad del hospital, tras considerar que la suplantación de identidad para el acceso y posterior fuga con la menor quedó al descubierto con el incidente.

