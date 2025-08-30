Recién nacida raptada en Hospital Belén es rescatada sana y salva: falsa enfermera fue capturada en Trujillo

Mujer disfrazada con bata blanca ingresó al área de maternidad del Hospital Belén y sustrajo a una recién nacida de apenas un día y medio. (Composición: Infobae)

La ciudad de Trujillo vivió una jornada de tensión que se prolongó por más de ocho horas. El viernes 29 de agosto, una mujer vestida con bata blanca logró ingresar al área de maternidad del Hospital Belén y sustraer a una bebé de apenas un día y medio de nacida. El hecho provocó alarma en familiares y personal médico, mientras la Policía Nacional desplegaba un operativo urgente para dar con el paradero de la recién nacida.

Durante ese lapso, la angustia se apoderó de la madre, quien había entregado a su hija creyendo que se trataba de un procedimiento médico rutinario. Sin embargo, el paso de las horas confirmó sus peores temores: la mujer no regresó. Lo que parecía un control hospitalario resultó ser un secuestro cuidadosamente planeado.

La presión de la denuncia y la activación inmediata de las fuerzas del orden permitieron que el caso tuviera un desenlace diferente al que muchos imaginaban. Horas después, la bebé fue encontrada sana y salva en una vivienda alquilada en la urbanización Las Casuarinas. Allí también fue capturada la presunta secuestradora, identificada como Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años y de nacionalidad venezolana. El reencuentro de la madre con su hija se dio en medio de lágrimas y alivio.

El operativo y la captura

Entregó a su hija creyendo que se trataba de un procedimiento médico rutinario; la angustia se prolongó por más de ocho horas. (Gobierno Regional La Libertad)

La Policía Nacional del Perú (PNP) actuó con rapidez tras la denuncia. Con autorización de la Gerencia Regional de Salud, los agentes accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. En ellas se observó a una mujer joven, con bata de enfermera, merodeando por el área de maternidad y saliendo luego por consultorios externos con la bebé envuelta en una manta.

El general PNP Llerena explicó que “la mujer estuvo dos días circulando por los pasillos del hospital buscando el momento oportuno para llevarse a un recién nacido”. Agregó que la intervención en Las Casuarinas fue posible gracias a la alerta del propio compañero sentimental de la acusada, quien notó inconsistencias cuando esta apareció con un bebé, pese a que nunca estuvo embarazada.

En el operativo, la recién nacida fue hallada en buen estado. Inmediatamente, fue trasladada al centro de salud para su evaluación y luego entregada a su madre. La sospechosa quedó bajo custodia en la División de Investigación Criminal de Trujillo, mientras avanza el proceso judicial.

Fallas en el hospital y medidas inmediatas

Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, venezolana de 20 años, habría planeado el secuestro fingiendo un embarazo.

El hecho dejó en evidencia serias deficiencias en los sistemas de seguridad del Hospital Belén. El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, reconoció públicamente las irregularidades. “La mujer salió con la bebé por el área de consultorios externos sin que los vigilantes detectaran nada. Por esa razón se dispuso el retiro inmediato del personal de seguridad de turno y la revisión de la empresa contratada”, declaró.

Morillo sostuvo además que la Policía contó con todo el respaldo de la institución desde el inicio. “Se autorizó el acceso a las cámaras y a la relación del personal de guardia para facilitar las investigaciones”, explicó.

El caso desató un debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos en hospitales de la región. Autoridades regionales exigieron cambios inmediatos en la manera en que se controla el ingreso y salida de personas en áreas sensibles como maternidad y neonatología.

Las pesquisas continúan para determinar si la joven actuó sola o contó con apoyo externo. Según la hipótesis inicial, Hernández Ysturis habría fingido un embarazo con el objetivo de retener a su pareja, lo que la llevó a planear el secuestro.

De acuerdo con la legislación peruana, el secuestro de menores puede derivar en condenas que alcanzan la cadena perpetua. En este caso, la fiscalía prepara los cargos que podrían aplicarse a la joven extranjera, mientras se mantienen las diligencias de investigación.

Reacción del Gobierno Regional

El Gobierno Regional de La Libertad se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales. “Seguimos de cerca la salud de la bebé y su madre, víctimas de un hecho doloroso en el Hospital Belén. Ambas están en buen estado, y se les brindará apoyo psicológico para superar este difícil momento”, informaron.

El pronunciamiento también señaló que se exigirá responsabilidad a quienes permitieron la vulneración de la seguridad en el hospital. “Se ha solicitado que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y se ha exigido el retiro inmediato de la empresa de seguridad involucrada en este hecho. Porque la seguridad y confianza en nuestros hospitales no se negocia. La salud y seguridad de la población es nuestra prioridad”, concluyó el comunicado.