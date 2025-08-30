Tumbes, Pasco y Callao lideran ranking de internet móvil 4G en el Perú: ¿cómo estuvo Lima?

Internet móvil. (Foto: Osiptel)

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó su reporte mensual del Panel de Monitoreo del Internet Móvil, donde se detalla que la velocidad promedio de descarga en redes 4G alcanzó los 12.16 megabits por segundo (Mbps) en julio de 2025, cifra superior a la registrada en junio (12.03 Mbps).

Además, se informó que la velocidad de subida se ubicó en 2.96 Mbps, mientras que la latencia —tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos— fue de 54.10 milisegundos, indicador que impacta directamente en la fluidez de las videollamadas y transmisiones en línea.

El estudio también precisa que los usuarios estuvieron conectados a la red 4G en un promedio de 92.65 % del tiempo, lo que se traduce en una mejora de la experiencia digital para millones de ciudadanos en todo el país.

Las regiones con mejor velocidad de internet 4G

En julio, nueve regiones registraron velocidades de descarga superiores al promedio nacional (12.16 Mbps).

Tumbes lideró el ranking con 13.18 Mbps, consolidándose como la región con mejor desempeño en el país.

En segundo lugar se ubicó Pasco, con un promedio de 12.82 Mbps, superando ampliamente la media nacional.

Callao se posicionó tercero con 12.57 Mbps, mientras que Lima Metropolitana alcanzó 12.51 Mbps, ocupando el cuarto lugar.

El listado de regiones con desempeño sobresaliente lo completan:

Lambayeque: 12.42 Mbps

Piura: 12.21 Mbps

Huánuco: 12.20 Mbps

La Libertad: 12.20 Mbps

San Martín: 12.17 Mbps

Estas cifras muestran una marcada presencia de la costa norte en los primeros lugares del ranking, confirmando que la zona concentra algunas de las mejores condiciones de conectividad móvil del país.

Regiones con menor desempeño

En contraste, tres regiones registraron velocidades por debajo del promedio nacional:

Cusco: 11.70 Mbps

Loreto: 11.63 Mbps

Huancavelica: 11.53 Mbps

Estos resultados reflejan que todavía existen brechas significativas en materia de conectividad, especialmente en la sierra y la selva, donde la geografía y la falta de infraestructura impactan en la calidad del servicio.

Lo que significa para los usuarios

El informe del OSIPTEL permite identificar las regiones con mejores condiciones de internet móvil y resalta los desafíos que aún enfrenta el país para alcanzar una conectividad equitativa.

En el caso de Lima y Callao, su ubicación en el ranking confirma el acceso a un servicio de mejor desempeño, mientras que Tumbes y Pasco se destacan como ejemplos de regiones que han logrado superar la media nacional, beneficiando a los usuarios con mayor velocidad y estabilidad en la red.

Por otro lado, los resultados de Cusco, Loreto y Huancavelica muestran que la mejora del servicio aún es un reto pendiente, lo que exige mayores inversiones en infraestructura y una estrategia sostenida para cerrar la brecha digital en estas zonas.