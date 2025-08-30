Perú

Tumbes, Pasco y Callao lideran ranking de internet móvil 4G en el Perú: ¿cómo estuvo Lima?

El último reporte del OSIPTEL reveló que en julio de 2025 nueve regiones superaron el promedio nacional de velocidad de descarga en redes 4G

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Internet móvil. (Foto: Osiptel)
Internet móvil. (Foto: Osiptel)

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó su reporte mensual del Panel de Monitoreo del Internet Móvil, donde se detalla que la velocidad promedio de descarga en redes 4G alcanzó los 12.16 megabits por segundo (Mbps) en julio de 2025, cifra superior a la registrada en junio (12.03 Mbps).

Además, se informó que la velocidad de subida se ubicó en 2.96 Mbps, mientras que la latencia —tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos— fue de 54.10 milisegundos, indicador que impacta directamente en la fluidez de las videollamadas y transmisiones en línea.

El estudio también precisa que los usuarios estuvieron conectados a la red 4G en un promedio de 92.65 % del tiempo, lo que se traduce en una mejora de la experiencia digital para millones de ciudadanos en todo el país.

Las regiones con mejor velocidad de internet 4G

En julio, nueve regiones registraron velocidades de descarga superiores al promedio nacional (12.16 Mbps).

Tumbes lideró el ranking con 13.18 Mbps, consolidándose como la región con mejor desempeño en el país.

En segundo lugar se ubicó Pasco, con un promedio de 12.82 Mbps, superando ampliamente la media nacional.

Callao se posicionó tercero con 12.57 Mbps, mientras que Lima Metropolitana alcanzó 12.51 Mbps, ocupando el cuarto lugar.

Internet móvil. (Foto: Osiptel)
Internet móvil. (Foto: Osiptel)

El listado de regiones con desempeño sobresaliente lo completan:

  • Lambayeque: 12.42 Mbps
  • Piura: 12.21 Mbps
  • Huánuco: 12.20 Mbps
  • La Libertad: 12.20 Mbps
  • San Martín: 12.17 Mbps

Estas cifras muestran una marcada presencia de la costa norte en los primeros lugares del ranking, confirmando que la zona concentra algunas de las mejores condiciones de conectividad móvil del país.

Regiones con menor desempeño

En contraste, tres regiones registraron velocidades por debajo del promedio nacional:

  • Cusco: 11.70 Mbps
  • Loreto: 11.63 Mbps
  • Huancavelica: 11.53 Mbps

Estos resultados reflejan que todavía existen brechas significativas en materia de conectividad, especialmente en la sierra y la selva, donde la geografía y la falta de infraestructura impactan en la calidad del servicio.

Crédito Andina
Crédito Andina

Lo que significa para los usuarios

El informe del OSIPTEL permite identificar las regiones con mejores condiciones de internet móvil y resalta los desafíos que aún enfrenta el país para alcanzar una conectividad equitativa.

En el caso de Lima y Callao, su ubicación en el ranking confirma el acceso a un servicio de mejor desempeño, mientras que Tumbes y Pasco se destacan como ejemplos de regiones que han logrado superar la media nacional, beneficiando a los usuarios con mayor velocidad y estabilidad en la red.

Por otro lado, los resultados de Cusco, Loreto y Huancavelica muestran que la mejora del servicio aún es un reto pendiente, lo que exige mayores inversiones en infraestructura y una estrategia sostenida para cerrar la brecha digital en estas zonas.

Temas Relacionados

Internet móvilOsiptelInternetBitelClaroperu-noticias

Últimas Noticias

Jugador de Pumas opinó de la salida de Piero Quispe: “Tiene que madurar muchas cosas, le queda mucha carrera”

Adalberto Carrasquilla fue consultado por la partida del volante peruano y respondió de forma contundente en conferencia de prensa

Jugador de Pumas opinó de

¿Aumentará el cupo de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? La respuesta del presidente de la FPV

Gino Vegas confirmó el número de extranjeras que podrán utilizar los 12 equipos en la nueva temporada del campeonato nacional

¿Aumentará el cupo de extranjeras

Clima en Trujillo: conoce las temperaturas y la probabilidad de lluvia de este sábado 30 de agosto

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Clima en Trujillo: conoce las

Zully salta del TikTok al modelaje y sueña con convertirse en Miss Perú, aunque Marina Mora le llama la atención: “Está jalada”

La popular influencer sorprendió al cambiar las cámaras por las pasarelas, entrenando bajo la guía de la ex Miss Perú y mostrando que su meta de convertirse en reina de belleza va muy en serio

Zully salta del TikTok al

El Hospital de San Andrés, el más antiguo de Lima y cuna de la medicina virreinal, será restaurado y convertido en espacio ciudadano

La restauración integral contempla la recuperación de su fachada, patios y capilla, así como la puesta en valor de sus espacios históricos. El proyecto lo transformará en un centro de formación en oficios vinculados con la conservación, la gastronomía y la artesanía

El Hospital de San Andrés,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó una familia que volvía

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
Tras las disculpas de Mirtha

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”