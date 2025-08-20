Comisión de Economía sesionó: Pidieron agendar debate del retiro AFP de 4 UIT

Comisión de Economía: Guido Bellido y José Luna piden retiro AFP | Congreso TV

Victor Flores Ruíz, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, ha dado inicio a la primera sesión ordinaria de esta última legislatura unicameral del periodo 2025-2026.

Así, si bien no está en agenda el debate del retiro AFP, dos congresistas han asistido presencialmente para pedir que se consideren sus proyectos de ley que buscan el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), a lo que el presidente ha considerado estos pedidos y los ha apuntado y señaló que los tendrá en cuenta.

“Esperamos que pueda agendar y poner en debate en la presente comisión el predictamen para el retiro de las 4 UIT de los fondos de la AFP para todos los aportantes”, señala Guido Bellido. Mientras, José Luna opinó que se debe “soltar dinero privado de las 4 UIT para que pueda dinamizar en algo la economía y podamos parar el desempleo masivo que se viene dando, por los cierres de miles de pequeñas y micro empresas por la extorsión”.

La primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía no vio el tema del retiro AFP, pero dos parlamentarios de Podemos Perú asistieron presencialmente para ejercer presión. - Crédito Captura del Congreso

Piden retiro AFP de hasta 4 UIT

Si bien el presidente de la Comisión de Economía, Victor Flores Ruíz, ha señalado antes que está en contra del retiro AFP, sí ha escuchado los pedidos de los tres congresistas que asistieron presencialmente, dos de los cuales fueron para agendar que se debata el retiro de las 4 UIT (S/21 mil 400).

Es más, a pesar de que otros parlamentarios quisieron opinar, como fue el caso del congresista de Avanza País Alejandro Cavero, el presidente Victor Flores señaló que según lo aprobado para este legislatura, solo los que estén presenten pueden hacer uso de la palabra, los que estén en virtual solo podrán emitir votos.

Con respecto al pedido del retiro AFP, Guido Bellido que reveló que su despacho envió un oficio a la comisión para inhibir el dictamen del proyecto de ley del retiro AFP. “Venimos tras esta iniciativa durante todo el año, y lamentablemente ha habido compromisos del expresidente de la comisión Ilich López, que nunca ha puesto en debate el predictamen”, acotó.

Ilich López se comprometió a que en esta legislatura, a pesar de no presidir la comisión de Economía, presionaría para que el dictamen AFP se debata. - Crédito Congreso

Asimismo, señaló que espera que Flores Ruiz pueda poner en agenda y debate el predictamen del retiro AFP de hasta 4 UIT. “Si requieren algo, mi despacho también se pone a su disponilidad (...) porque esta es una necesidad urgente de millones de hermanos”, agregó.

“Tomamos nota de su pedido y lo vamos a tener en cuenta, como usted dice, que es una necesidad necesaria y urgente”, respondió el presidente de la comisión.

Por su lado, José Luna explicó que la medida debe darse para reactivar el empleo: “El crecimiento del 3,1% nos está generando más de un millón 200 mil desempleados formales, e informales, casi 3 millones de personas. Podemos tener índices macroeconómicos muy buenos, y un precio del oro como nunca se ha dado, pero el desempleo sigue cambiando y no hacemos algo para poder arreglar este tema”.

Victor Flores, Ana Zegarra y Elvis Vergara conforman la mesa directiva de la Comisión de Economía. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Comisión de Economía aprobó plan de trabajo

Lo que sí aprobó, sin embargo, la Comisión de Economía, fue su plan de trabajo y su reglamento, a lo que los congresistas tuvieron poco comentario. Solo Alex Paredes y Guido Bellido apuntaron que las intervenciones de congresistas que están en virtual por causa de enfermedad sí deberían considerarse.

Sobre el plan de trabajo, si bien este detalla cosas generales sobre lo que caracterizará el actuar de esta Comisión de Economía 2025-2026, sí señala algunas líneas que sugerirían que no buscaría aprobar un retiro AFP.

“Cabe señalar que la Comisión CEBFIF procurará mantener y/o mejorar el marco legislativo para coadyuvar con la solidez, solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros, de seguros, privados de pensiones, y de cooperativas de ahorro y crédito", señala el documento.