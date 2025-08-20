Perú

Comisión de Economía sesionó: Pidieron agendar debate del retiro AFP de 4 UIT

La primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía confirmó su plan de trabajo y reglamento, pero dos congresistas han pedido que se debata el octavo acceso a las pensiones privadas

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Comisión de Economía: Guido Bellido y José Luna piden retiro AFP | Congreso TV

Victor Flores Ruíz, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, ha dado inicio a la primera sesión ordinaria de esta última legislatura unicameral del periodo 2025-2026.

Así, si bien no está en agenda el debate del retiro AFP, dos congresistas han asistido presencialmente para pedir que se consideren sus proyectos de ley que buscan el retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), a lo que el presidente ha considerado estos pedidos y los ha apuntado y señaló que los tendrá en cuenta.

“Esperamos que pueda agendar y poner en debate en la presente comisión el predictamen para el retiro de las 4 UIT de los fondos de la AFP para todos los aportantes”, señala Guido Bellido. Mientras, José Luna opinó que se debe “soltar dinero privado de las 4 UIT para que pueda dinamizar en algo la economía y podamos parar el desempleo masivo que se viene dando, por los cierres de miles de pequeñas y micro empresas por la extorsión”.

La primera sesión ordinaria de
La primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía no vio el tema del retiro AFP, pero dos parlamentarios de Podemos Perú asistieron presencialmente para ejercer presión. - Crédito Captura del Congreso

Piden retiro AFP de hasta 4 UIT

Si bien el presidente de la Comisión de Economía, Victor Flores Ruíz, ha señalado antes que está en contra del retiro AFP, sí ha escuchado los pedidos de los tres congresistas que asistieron presencialmente, dos de los cuales fueron para agendar que se debata el retiro de las 4 UIT (S/21 mil 400).

Es más, a pesar de que otros parlamentarios quisieron opinar, como fue el caso del congresista de Avanza País Alejandro Cavero, el presidente Victor Flores señaló que según lo aprobado para este legislatura, solo los que estén presenten pueden hacer uso de la palabra, los que estén en virtual solo podrán emitir votos.

Con respecto al pedido del retiro AFP, Guido Bellido que reveló que su despacho envió un oficio a la comisión para inhibir el dictamen del proyecto de ley del retiro AFP. “Venimos tras esta iniciativa durante todo el año, y lamentablemente ha habido compromisos del expresidente de la comisión Ilich López, que nunca ha puesto en debate el predictamen”, acotó.

Ilich López se comprometió a
Ilich López se comprometió a que en esta legislatura, a pesar de no presidir la comisión de Economía, presionaría para que el dictamen AFP se debata. - Crédito Congreso

Asimismo, señaló que espera que Flores Ruiz pueda poner en agenda y debate el predictamen del retiro AFP de hasta 4 UIT. “Si requieren algo, mi despacho también se pone a su disponilidad (...) porque esta es una necesidad urgente de millones de hermanos”, agregó.

“Tomamos nota de su pedido y lo vamos a tener en cuenta, como usted dice, que es una necesidad necesaria y urgente”, respondió el presidente de la comisión.

Por su lado, José Luna explicó que la medida debe darse para reactivar el empleo: “El crecimiento del 3,1% nos está generando más de un millón 200 mil desempleados formales, e informales, casi 3 millones de personas. Podemos tener índices macroeconómicos muy buenos, y un precio del oro como nunca se ha dado, pero el desempleo sigue cambiando y no hacemos algo para poder arreglar este tema”.

Victor Flores, Ana Zegarra y
Victor Flores, Ana Zegarra y Elvis Vergara conforman la mesa directiva de la Comisión de Economía. - Crédito Composición Infobae/Congreso

Comisión de Economía aprobó plan de trabajo

Lo que sí aprobó, sin embargo, la Comisión de Economía, fue su plan de trabajo y su reglamento, a lo que los congresistas tuvieron poco comentario. Solo Alex Paredes y Guido Bellido apuntaron que las intervenciones de congresistas que están en virtual por causa de enfermedad sí deberían considerarse.

Sobre el plan de trabajo, si bien este detalla cosas generales sobre lo que caracterizará el actuar de esta Comisión de Economía 2025-2026, sí señala algunas líneas que sugerirían que no buscaría aprobar un retiro AFP.

“Cabe señalar que la Comisión CEBFIF procurará mantener y/o mejorar el marco legislativo para coadyuvar con la solidez, solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros, de seguros, privados de pensiones, y de cooperativas de ahorro y crédito", señala el documento.

Temas Relacionados

Comisión de EconomíaRetiro AFPRetiro AFP 2025peru-economia

Últimas Noticias

⁠Paro de transportistas hoy 21 de agosto: esta es la situación de buses y vehículos en Lima Norte

Los vehículos circulan con normalidad por las principales avenidas de Puente Piedra, Ancón y San Martín de Porres. No se ha reportado un incremento en el pasaje para los usuarios

⁠Paro de transportistas hoy 21

Néstor Gorosito trazó su objetivo con Alianza Lima tras clasificar a cuartos de Copa Sudamericana 2025: “Quiero salir campeón”

El técnico argentino se mostró muy ilusionado luego de eliminar a U. Católica de Ecuador y agradeció el apoyo incondicional de su hinchada

Néstor Gorosito trazó su objetivo

Conductor de transporte público es baleado en plena ruta en San Juan de Lurigancho y maneja herido hasta hospital de Canto Grande

Pese a las heridas, la víctima condujo varios metros hasta recibir atención de emergencia, mientras agentes policiales trasladaron el vehículo siniestrado a la comisaría

Conductor de transporte público es

Es oficial: la gigante de energías Chevron entra al Perú para explorar los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 junto a Anadarko y Westlawn

Chevron y Westlawn obtienen participación en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, bajo la operación de Anadarko, en un movimiento sin precedentes para el offshore peruano de hidrocarburos

Es oficial: la gigante de

Independiente - U. de Chile EN VIVO: qué pasó con el rival de Alianza Lima y cómo Conmebol resolverá el caso en Copa Sudamericana 2025

Una tragedia se vivió en el estadio Libertadores de América, donde las dos barras del equipo argentino y chileno se enfrentaron en las tribunas, dejando varios heridos y detenidos

Independiente - U. de Chile
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encuentran un vínculo entre el

Encuentran un vínculo entre el riesgo de Alzheimer en mujeres y los ácidos grasos omega-3

Fentanilo mortal: la pista clandestina en Misiones que complica a HLB Pharma

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “La posición de los legisladores es un asquito”

Cuál es el huso horario actual en Argentina y por qué proponen cambiarlo

Un reactor gigante de IMPSA quedó varado en Mendoza porque los puentes no soportan su peso

INFOBAE AMÉRICA
El príncipe William siembra dudas

El príncipe William siembra dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham con su nueva mudanza

El presidente de Corea del Sur anunció un plan para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano de Kim Jong-un

Tuto Quiroga expuso sus planes para el litio de Bolivia, Chile y Argentina: “Abrirnos a la inversión, exportar y hacer zonas francas”

Los bancos brasileños bajo presión: la sombra de una ley estadounidense e incumplimientos récord sacuden el mercado

Rusia lanzó varios misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares

TELESHOW
Las postales de Wanda Nara

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”