Perú

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: ¿cuándo se sabrá el resultado final?

La competencia entre el pan con chicharrón contra el bolón verde se ha vuelto muy reñida en las redes sociales

Por Alejandro Aguilar

Guardar
El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

Perú y Ecuador se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, un torneo en redes donde cada país presenta su plato más representativo. El pan con chicharrón defiende el orgullo nacional, mientras que el oponente ecuatoriano apuesta por el tradicional bolón verde como principal carta en la competencia.

En la plataforma TikTok, la contienda ha reunido millones de votos. Al cierre de la jornada, la propuesta peruana reunía 4,4 millones de apoyos, a poca distancia de su contrincante, que alcanzaba 4,1 millones. Este estrecho margen muestra el entusiasmo de usuarios y la gran rivalidad que define el certamen.

Los resultados en Instagram mantienen la expectativa al máximo. La fórmula nacional obtenía el 51 % de los votos, frente al 49 % logrado por el tradicional desayuno de Ecuador. Estas cifras reflejan una disputa pareja, impulsando a seguidores, autoridades y figuras públicas de ambos países a movilizarse por el reconocimiento internacional de su cocina matutina.

El streamer Ibai Llanos mencionó que el ganador de este enfrentamiento se conocerá el lunes 3 de septiembre, fecha en la que el plato que obtenga más votos avanzará a las semifinales del campeonato global. Hasta entonces, los usuarios pueden seguir eligiendo a su favorito entre la variedad propuesta por ambos países.

Perú vs. Ecuador en el
Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos: Ecuatorianos piden votos y recuerdan guerra del Cenepa. (Foto composición Infobae Perú/TikTok:@Ibai/Difusión)

Competencia congrega atención de miles

El certamen ha convocado la atención de chefs, influencers y medios, quienes motivan a votar y celebran la diversidad gastronómica regional. Los participantes destacan la importancia de posicionar recetas llenas de historia y sabor a través de plataformas digitales.

Ibai expresó en un video de TikTok su sorpresa ante el impacto generado por la competencia gastronómica: “Esta locura ha llegado a otro nivel”, señaló, sorprendido por el impulso que medios y autoridades de los dos países han dado a la convocatoria.

El creador digital puso como ejemplo la participación de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien apareció degustando el conocido sánguche peruano, así como la del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que se grabó saboreando la especialidad de plátano verde, elemento emblemático de su nación.

El alcance de la movilización ha superado a las figuras del ámbito público. Ibai destacó el rol del Ministerio de Turismo de Ecuador, que diseñó una versión virtual del bolón para pedir el apoyo de los usuarios mediante mensajes dirigidos especialmente a la audiencia. También mencionó la cobertura minuto a minuto de la televisión ecuatoriana, que ha relatado la definición frente a Perú con el mismo fervor que un partido de gran rivalidad.

Perú compite ante Ecuador en
Perú compite ante Ecuador en los cuartos de final de esta competición - Créditos: Kick/Composición.

Receta del pan con chicharrón

Ingredientes

  • 1 kilo de panceta de cerdo
  • 1 cucharada de sal
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 cucharaditas de palillo
  • 1 litro de aceite
  • 3 litros de agua
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de pimienta entera
  • 3 camotes
  • Pan francés

Preparación

  • Sazona la panceta con sal, azúcar, palillo y pimienta negra molida.
  • Permite que los sabores se integren dejando la carne en reposo.
  • Coloca agua y pimienta entera en una olla grande.
  • Incorpora la proteína ya condimentada y cocina durante cuarenta minutos a temperatura baja.
  • Una vez lista, retírala y escúrrela muy bien.
  • En una sartén profunda, calienta abundante aceite y fríe la panceta hasta que quede dorada y crocante.
  • Pela y corta los camotes en finas rodajas, luego fríelos aparte hasta obtener una textura crujiente.
  • Haz una incisión en el pan, rellénalo con rebanadas de chicharrón y camote frito.
  • Añade salsa criolla según tu preferencia antes de formar el sánguche.
  • Consúmelo aún caliente para aprovechar todo su sabor.

Temas Relacionados

Ibai Llanospan con chicharrónPerúEcuadorperu-noticias

Últimas Noticias

María Pía Copello sale a las calles a pedir votos para el pan con chicharrón y ganar el ‘Mundial de desayunos’: “Voten por Perú”

La conductora peruana se sumó a la campaña organizada por Ibai Llanos para pedir votos por el desayuno nacional. Personalidades, instituciones y ciudadanos respaldan la candidatura del emblemático platillo peruano contra el ecuatoriano

María Pía Copello sale a

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

El comentarista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano a Sydney FC, uno de los equipos más galardonados de Oceanía

Diego Rebagliati opinó del fichaje

Andrés Hurtado envía carta al TC desde prisión: “Puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”

Habeas corpus con el que busca anular su prisión preventiva ya se encuentra en el Tribunal Constitucional. Expresentador considera que se le ha alejado “en forma injusta” de su familia

Andrés Hurtado envía carta al

“Que Santa Rosa la ilumine en sus decisiones”: el pedido para Dina Boluarte al cargar el anda de la santa limeña

La presidente peruana participó en los homenajes oficiales y en la procesión de Santa Rosa de Lima llevando el anda junto a los fieles, durante una jornada marcada por deseos de buen gobierno

“Que Santa Rosa la ilumine

Reclamos a empresas de telecomunicaciones bajaron, pero una recibe cuatro veces más quejas

Mientras algunas operadores de líneas móviles mejorar en sus reclamos y ahora sus usuarios se quejan menos, otra aumentó

Reclamos a empresas de telecomunicaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento choque entre dos motos

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

Misterioso crimen en La Matanza: las dudas en torno al asesinato de la joven que trabajaba como chofer de aplicación

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Guillermo Francos rechazó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación política

Pablo Quirno, secretario de Finanzas: “No se ha usado un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”

INFOBAE AMÉRICA
¿El tiburón ballena es peligroso?

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que paraliza al sistema nervioso

TELESHOW
El tierno video del reencuentro

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”