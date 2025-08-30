Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: ¿cuándo se sabrá el resultado final?

El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

Perú y Ecuador se enfrentan en los cuartos de final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, un torneo en redes donde cada país presenta su plato más representativo. El pan con chicharrón defiende el orgullo nacional, mientras que el oponente ecuatoriano apuesta por el tradicional bolón verde como principal carta en la competencia.

En la plataforma TikTok, la contienda ha reunido millones de votos. Al cierre de la jornada, la propuesta peruana reunía 4,4 millones de apoyos, a poca distancia de su contrincante, que alcanzaba 4,1 millones. Este estrecho margen muestra el entusiasmo de usuarios y la gran rivalidad que define el certamen.

Los resultados en Instagram mantienen la expectativa al máximo. La fórmula nacional obtenía el 51 % de los votos, frente al 49 % logrado por el tradicional desayuno de Ecuador. Estas cifras reflejan una disputa pareja, impulsando a seguidores, autoridades y figuras públicas de ambos países a movilizarse por el reconocimiento internacional de su cocina matutina.

El streamer Ibai Llanos mencionó que el ganador de este enfrentamiento se conocerá el lunes 3 de septiembre, fecha en la que el plato que obtenga más votos avanzará a las semifinales del campeonato global. Hasta entonces, los usuarios pueden seguir eligiendo a su favorito entre la variedad propuesta por ambos países.

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos: Ecuatorianos piden votos y recuerdan guerra del Cenepa. (Foto composición Infobae Perú/TikTok:@Ibai/Difusión)

Competencia congrega atención de miles

El certamen ha convocado la atención de chefs, influencers y medios, quienes motivan a votar y celebran la diversidad gastronómica regional. Los participantes destacan la importancia de posicionar recetas llenas de historia y sabor a través de plataformas digitales.

Ibai expresó en un video de TikTok su sorpresa ante el impacto generado por la competencia gastronómica: “Esta locura ha llegado a otro nivel”, señaló, sorprendido por el impulso que medios y autoridades de los dos países han dado a la convocatoria.

El creador digital puso como ejemplo la participación de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien apareció degustando el conocido sánguche peruano, así como la del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que se grabó saboreando la especialidad de plátano verde, elemento emblemático de su nación.

El alcance de la movilización ha superado a las figuras del ámbito público. Ibai destacó el rol del Ministerio de Turismo de Ecuador, que diseñó una versión virtual del bolón para pedir el apoyo de los usuarios mediante mensajes dirigidos especialmente a la audiencia. También mencionó la cobertura minuto a minuto de la televisión ecuatoriana, que ha relatado la definición frente a Perú con el mismo fervor que un partido de gran rivalidad.

Perú compite ante Ecuador en los cuartos de final de esta competición - Créditos: Kick/Composición.

Receta del pan con chicharrón

Ingredientes

1 kilo de panceta de cerdo

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

2 cucharaditas de palillo

1 litro de aceite

3 litros de agua

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de pimienta entera

3 camotes

Pan francés

Preparación

Sazona la panceta con sal, azúcar, palillo y pimienta negra molida.

Permite que los sabores se integren dejando la carne en reposo.

Coloca agua y pimienta entera en una olla grande.

Incorpora la proteína ya condimentada y cocina durante cuarenta minutos a temperatura baja.

Una vez lista, retírala y escúrrela muy bien.

En una sartén profunda, calienta abundante aceite y fríe la panceta hasta que quede dorada y crocante.

Pela y corta los camotes en finas rodajas, luego fríelos aparte hasta obtener una textura crujiente.

Haz una incisión en el pan, rellénalo con rebanadas de chicharrón y camote frito.

Añade salsa criolla según tu preferencia antes de formar el sánguche.

Consúmelo aún caliente para aprovechar todo su sabor.