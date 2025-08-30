Perú

Periodista Manuel Calloquispe identificó a personas que lo amenazaron por investigación a mafias de la minería ilegal

Calloquispe pone en evidencia el riesgo al que se enfrentan los periodistas que investigan actividades vinculadas a la minería ilegal y la demora en la respuesta estatal ante la escalada de violencia

El periodista Manuel Calloquispe ha logrado identificar a las personas que lo amenazaron de muerte luego de que se publicaran sus investigaciones sobre mafias de la minería ilegal en Madre de Dios. Explicó que mantiene un registro de los perfiles de los involucrados desde 2016, incluyendo documentos de identidad y antecedentes de los principales actores criminales en la región.

“Tengo los perfiles de los personajes desde el año 2016. Yo mantengo los perfiles de quiénes son, de sus DNIs. Estos señores proceden de las zonas de San Martín, Campanilla, de la provincia de Mariscal Cáceres, son de esa zona. Identificado ahí la voz de este señor Albert, eh, Carranza Fernández, que es el primo de Edison Fernández Pérez. Identifico la voz también”, explicó en entrevista con Canal N.

Según el periodista, las intimidaciones han alcanzado niveles críticos y se suman al historial de violencia que afecta a la zona de La Pampa. Calloquispe aseguró que la criminalidad se manifiesta de manera abierta y directa. “Estas personas no te mandan carta notarial, no te amenazan con hacerte una denuncia por difamación. Estas personas salen, te matan y se acabó.

Ese es el tipo de, de gente que está operando en Madre de Dios, impunemente, abiertamente pueden amenazar. Desde enero a la fecha tenemos treinta personas asesinadas y desaparecidas en la zona de La Pampa, según el registro de, de la propia policía. Hace una semana desaparecía una dirigenta de base de la Asociación de Productores Agrarios de productores de cacao de la zona, cacaoteros de la zona Ínan Bari, y, y no sabemos nada, qué ha pasado con la”, informó Calloquispe.

El periodista también subrayó que el clima de inseguridad persiste y citó casos recientes no esclarecidos: “El 27 de, de julio asesinaron a, a un dirigente agrario ahí en Ínan Bari. Tampoco sabemos ahora quién ha sido responsable. No veo al final acá de las autoridades”, añadió. Los hechos refuerzan la preocupación por el riesgo constante en el que viven quienes reportan actividades ilícitas y buscan dar a conocer la estructura de organizaciones criminales en Madre de Dios.

Amenazas y hostigamiento tras denuncias sobre minería ilegal

El 28 de agosto de 2025, Manuel Calloquispe recibió amenazas de muerte dirigidas a él y su familia a través de un mensaje de audio por WhatsApp. El comunicador identificó la voz como la de Alver Carranza Fernández, miembro de la organización criminal “Los Guardianes de la Trocha” y primo de Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, señalado como cabecilla responsable de extorsión y control de la minería ilegal en la zona. En el mensaje, las advertencias fueron explícitas e incluyeron frases como “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a ti, a tu hijo, a tu hermano”, “no metas tu publicación de La Pampa, periodista”, declaración que brindó al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

La intimidación llegó a involucrar datos familiares y demandó el cese inmediato de las publicaciones sobre los líderes del grupo criminal. Calloquispe indicó que pese a notificar a las autoridades policiales, regionales y a representantes en el Congreso, hasta la fecha no ha recibido acciones de protección ni respuesta institucional. El periodista ya había sido víctima de hostigamiento en 2023, cuando más de 200 manifestantes lo rodearon y lo amenazaron en su domicilio. El caso generó un amplio rechazo y motivó la intervención de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS, que solicitaron garantías de seguridad.

“El ambiente que enfrentamos hoy está marcado por intereses ilícitos y ausencia de respuestas suficientes del Estado”, señalaron los gremios en un comunicado, recordando que “las amenazas contra periodistas han escalado este año. Dos de ellas han terminado en lamentables asesinatos”. Pese a estos antecedentes, Calloquispe ha continuado su labor informativa, documentando y denunciando la violencia que afecta a la Amazonía peruana y en particular a La Pampa.

