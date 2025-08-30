Perú

Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria

También hay puestos para titulados técnicos y licenciados. Los salarios van desde S/ 1.700 hasta S/ 7.500 y todos los contratos están bajo la modalidad CAS

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
La postulación para quienes culminaron
La postulación para quienes culminaron la educación secundaria estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2025. Foto: Municipalidad de Lince

La Municipalidad Distrital de Lince, ubicada en el corazón del distrito limeño de Lince, funciona como la entidad de gobierno local responsable de la administración y prestación de servicios municipales; entre sus canales de atención destacan líneas telefónicas como Aló Rentas, un WhatsApp tributario y correo electrónico para consultas tributarias, además de ofrecer la plataforma de pagos en línea para tributos, servicios educativos municipales, multas y alquiler de espacios.

Esta municipalidad ha lanzado una convocatoria bajo contrato CAS en Lima, con plazas dirigidas tanto a personas con secundaria completa como a titulados técnicos y universitarios. Los sueldos van desde S/ 1.700 hasta S/ 7.500, según el puesto. Entre las vacantes disponibles figuran operador de cámara de videovigilancia, sereno (a pie, conductor y motorizado), así como profesionales en administración de empresas, arquitectura, contabilidad, economía e ingeniería civil.

Puestos para ciudadanos con secundaria

Sereno conductor

  • Vacantes: 5
  • Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase A – IIA
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 2.200
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Sereno motorizado

  • Vacantes: 20
  • Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase B-IIb, Clase B-IIC
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 2.000
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Operador de cámara de videovigilancia (CCTV)

  • Vacantes: 12
  • Requisitos: Estudios secundarios completos
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 4 de setiembre de 2025
El puesto de operador de
El puesto de operador de cámara de videovigilancia tiene una remuneración de S/ 1.700. Foto: Municipalidad de Ate

Sereno a pie

  • Vacantes: 23
  • Requisitos: Estudios secundarios completos
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Vacantes para titulados técnicos y licenciados

Asistente administrativo

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título universitario y/o título técnico en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 2.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 10 de setiembre de 2025

Coordinador de proyectos de preinversión

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Ingeniero civil y/o arquitecto titulado, colegiado y habilitado
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 7.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 11 de setiembre de 2025

¿Cómo postular a estas vacantes en la Municipalidad de Lince?

Para los postulantes con secundaria completa, el plazo de inscripción vence el 4 de septiembre de 2025. Ese día, los interesados deberán enviar la documentación solicitada escaneada en un solo archivo PDF, únicamente en el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., a través del enlace habilitado en la convocatoria, al cual podrás acceder HACIENDO CLIC AQUÍ. No se aceptará otro medio de postulación, por lo que es indispensable revisar las bases para conocer el procedimiento detallado.

En el caso de los postulantes titulados, el plazo de inscripción se cierra el 10 u 11 de septiembre de 2025. La modalidad de postulación es la misma: envío de la documentación requerida escaneada en un solo archivo PDF, exclusivamente en la fecha y el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., mediante ESTE ENLACE. Del mismo modo, no se considerará otra vía de entrega, por lo que se recomienda revisar las bases para mayor detalle.

Así luce la plataforma para
Así luce la plataforma para postular a esta convocatoria laboral. Foto: Municipalidad de Lince

Recomendaciones para postular al Estado

Mucho antes de enviar tu postulación, revisa cuidadosamente las bases de la convocatoria: esto te ayudará a verificar si cumples con todos los requisitos, entender los plazos que se manejan y cómo deben presentarse los documentos.

Por lo general, el envío se realiza en línea mediante formularios institucionales o correo electrónico (como ocurre con las convocatorias del Gobierno Regional Metropolitano de Lima), y suelen pedir fichas, declaraciones juradas y archivos justificativos en formatos específicos. Al mantenerte alerta a los avisos y seguir el proceso de cerca, podrás evitar errores que podrían costarte quedar fuera.

Asimismo, es fundamental contar con tu expediente preparado: asegúrate de que todos tus documentos estén completos, bien escaneados y agrupados en PDF, y en el caso de postulaciones a contratos CAS, confirma que tu perfil (nacionalidad, edad, nivel académico, experiencia) encaje exactamente con lo exigido. Prepara todo con anticipación y organiza tus datos concisamente, pues esto no solo reduce el margen de equivocaciones, sino que además fortalece tus chances de avanzar en el proceso de selección.

Temas Relacionados

Municipalidad de Linceconvocatoria laboralconvocatoria de trabajoperu-economia

Últimas Noticias

Ecuatorianos se burlan de Perú en el ‘Mundial de Desayunos’ de Ibai: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’ y tamal”

El pan con chicharrón y el tamal criollo suman 4.5 millones de votos, superando al bolón verde y al encebollado, que alcanzan 4.2 millones en TikTok

Ecuatorianos se burlan de Perú

Cáncer infantil en Perú: Minsa alerta sobre los 10 signos de detección temprana y fortalece atención especializada

Cada año, cientos de nuevos casos son diagnosticados, y la sobrevida depende de factores como la detección temprana, la calidad del tratamiento y el acceso oportuno a medicamentos

Cáncer infantil en Perú: Minsa

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares

Inmobiliaria mostró una exclusiva residencia que coincide con imágenes compartidas por la ‘Foquita’. Su valor superaría los 2,5 millones de dólares.

Jefferson Farfán habría puesto en

PJ rechaza pedido de Fiscalía para apartar al juez Checkley de los casos contra Juan José Santiváñez

Magistrado seguirá resolviendo en primera instancia los eventuales requerimientos fiscales contra el hoy ministro de Justicia, incluido un posible pedido de allanamiento por el caso Ícaro

PJ rechaza pedido de Fiscalía

Juan José Santiváñez podría ser allanado por caso Ícaro: “Puede ocurrir si existe un hecho imputado”

Fiscal Mirko Cano no descarta que en su momento se pida la intervención de los inmuebles del ministro de Justicia, aunque precisó que eso depende de las instancias supremas y no del Eficcop

Juan José Santiváñez podría ser
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre manejaba borracho y

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

Ranking: en qué localidades del AMBA es más fácil y en cuáles más difícil habilitar un negocio

Los tres errores del gobierno y por qué, según Melconian, el precio del dólar “no es libre”

Elecciones 2025, en vivo: Juan Schiaretti lanzó la lista de Provincias Unidas en Córdoba

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

INFOBAE AMÉRICA
Pierce Brosnan confiesa que la

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

El dictador norcoreano Kim Jong-un prometió “una vida hermosa” a las familias de los soldados caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

TELESHOW
José María Muscari mostró el

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity