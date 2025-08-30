Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria

La Municipalidad Distrital de Lince, ubicada en el corazón del distrito limeño de Lince, funciona como la entidad de gobierno local responsable de la administración y prestación de servicios municipales; entre sus canales de atención destacan líneas telefónicas como Aló Rentas, un WhatsApp tributario y correo electrónico para consultas tributarias, además de ofrecer la plataforma de pagos en línea para tributos, servicios educativos municipales, multas y alquiler de espacios.
Esta municipalidad ha lanzado una convocatoria bajo contrato CAS en Lima, con plazas dirigidas tanto a personas con secundaria completa como a titulados técnicos y universitarios. Los sueldos van desde S/ 1.700 hasta S/ 7.500, según el puesto. Entre las vacantes disponibles figuran operador de cámara de videovigilancia, sereno (a pie, conductor y motorizado), así como profesionales en administración de empresas, arquitectura, contabilidad, economía e ingeniería civil.
Puestos para ciudadanos con secundaria
Sereno conductor
- Vacantes: 5
- Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase A – IIA
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 2.200
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 4 de setiembre de 2025
Sereno motorizado
- Vacantes: 20
- Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase B-IIb, Clase B-IIC
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 2.000
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 4 de setiembre de 2025
Operador de cámara de videovigilancia (CCTV)
- Vacantes: 12
- Requisitos: Estudios secundarios completos
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 1.700
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 4 de setiembre de 2025
Sereno a pie
- Vacantes: 23
- Requisitos: Estudios secundarios completos
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 1.700
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 4 de setiembre de 2025
Vacantes para titulados técnicos y licenciados
Asistente administrativo
- Vacantes: 1
- Requisitos: Título universitario y/o título técnico en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 2.500
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 10 de setiembre de 2025
Coordinador de proyectos de preinversión
- Vacantes: 1
- Requisitos: Ingeniero civil y/o arquitecto titulado, colegiado y habilitado
- Tipo de contrato: CAS
- Remuneración: S/ 7.500
- Lugar de labores: Lima
- Fecha límite: 11 de setiembre de 2025
¿Cómo postular a estas vacantes en la Municipalidad de Lince?
Para los postulantes con secundaria completa, el plazo de inscripción vence el 4 de septiembre de 2025. Ese día, los interesados deberán enviar la documentación solicitada escaneada en un solo archivo PDF, únicamente en el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., a través del enlace habilitado en la convocatoria, al cual podrás acceder HACIENDO CLIC AQUÍ. No se aceptará otro medio de postulación, por lo que es indispensable revisar las bases para conocer el procedimiento detallado.
En el caso de los postulantes titulados, el plazo de inscripción se cierra el 10 u 11 de septiembre de 2025. La modalidad de postulación es la misma: envío de la documentación requerida escaneada en un solo archivo PDF, exclusivamente en la fecha y el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., mediante ESTE ENLACE. Del mismo modo, no se considerará otra vía de entrega, por lo que se recomienda revisar las bases para mayor detalle.
Recomendaciones para postular al Estado
Mucho antes de enviar tu postulación, revisa cuidadosamente las bases de la convocatoria: esto te ayudará a verificar si cumples con todos los requisitos, entender los plazos que se manejan y cómo deben presentarse los documentos.
Por lo general, el envío se realiza en línea mediante formularios institucionales o correo electrónico (como ocurre con las convocatorias del Gobierno Regional Metropolitano de Lima), y suelen pedir fichas, declaraciones juradas y archivos justificativos en formatos específicos. Al mantenerte alerta a los avisos y seguir el proceso de cerca, podrás evitar errores que podrían costarte quedar fuera.
Asimismo, es fundamental contar con tu expediente preparado: asegúrate de que todos tus documentos estén completos, bien escaneados y agrupados en PDF, y en el caso de postulaciones a contratos CAS, confirma que tu perfil (nacionalidad, edad, nivel académico, experiencia) encaje exactamente con lo exigido. Prepara todo con anticipación y organiza tus datos concisamente, pues esto no solo reduce el margen de equivocaciones, sino que además fortalece tus chances de avanzar en el proceso de selección.