Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria

La postulación para quienes culminaron la educación secundaria estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2025. Foto: Municipalidad de Lince

La Municipalidad Distrital de Lince, ubicada en el corazón del distrito limeño de Lince, funciona como la entidad de gobierno local responsable de la administración y prestación de servicios municipales; entre sus canales de atención destacan líneas telefónicas como Aló Rentas, un WhatsApp tributario y correo electrónico para consultas tributarias, además de ofrecer la plataforma de pagos en línea para tributos, servicios educativos municipales, multas y alquiler de espacios.

Esta municipalidad ha lanzado una convocatoria bajo contrato CAS en Lima, con plazas dirigidas tanto a personas con secundaria completa como a titulados técnicos y universitarios. Los sueldos van desde S/ 1.700 hasta S/ 7.500, según el puesto. Entre las vacantes disponibles figuran operador de cámara de videovigilancia, sereno (a pie, conductor y motorizado), así como profesionales en administración de empresas, arquitectura, contabilidad, economía e ingeniería civil.

Puestos para ciudadanos con secundaria

Sereno conductor

Vacantes: 5

Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase A – IIA

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.200

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Sereno motorizado

Vacantes: 20

Requisitos: Estudios secundarios completos con licencia de conducir Clase B-IIb, Clase B-IIC

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.000

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Operador de cámara de videovigilancia (CCTV)

Vacantes: 12

Requisitos: Estudios secundarios completos

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.700

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

El puesto de operador de cámara de videovigilancia tiene una remuneración de S/ 1.700. Foto: Municipalidad de Ate

Sereno a pie

Vacantes: 23

Requisitos: Estudios secundarios completos

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.700

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 4 de setiembre de 2025

Vacantes para titulados técnicos y licenciados

Asistente administrativo

Vacantes: 1

Requisitos: Título universitario y/o título técnico en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 10 de setiembre de 2025

Coordinador de proyectos de preinversión

Vacantes: 1

Requisitos: Ingeniero civil y/o arquitecto titulado, colegiado y habilitado

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 7.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 11 de setiembre de 2025

¿Cómo postular a estas vacantes en la Municipalidad de Lince?

Para los postulantes con secundaria completa, el plazo de inscripción vence el 4 de septiembre de 2025. Ese día, los interesados deberán enviar la documentación solicitada escaneada en un solo archivo PDF, únicamente en el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., a través del enlace habilitado en la convocatoria, al cual podrás acceder HACIENDO CLIC AQUÍ. No se aceptará otro medio de postulación, por lo que es indispensable revisar las bases para conocer el procedimiento detallado.

En el caso de los postulantes titulados, el plazo de inscripción se cierra el 10 u 11 de septiembre de 2025. La modalidad de postulación es la misma: envío de la documentación requerida escaneada en un solo archivo PDF, exclusivamente en la fecha y el horario de 08:00 a. m. a 05:00 p. m., mediante ESTE ENLACE. Del mismo modo, no se considerará otra vía de entrega, por lo que se recomienda revisar las bases para mayor detalle.

Así luce la plataforma para postular a esta convocatoria laboral. Foto: Municipalidad de Lince

Recomendaciones para postular al Estado

Mucho antes de enviar tu postulación, revisa cuidadosamente las bases de la convocatoria: esto te ayudará a verificar si cumples con todos los requisitos, entender los plazos que se manejan y cómo deben presentarse los documentos.

Por lo general, el envío se realiza en línea mediante formularios institucionales o correo electrónico (como ocurre con las convocatorias del Gobierno Regional Metropolitano de Lima), y suelen pedir fichas, declaraciones juradas y archivos justificativos en formatos específicos. Al mantenerte alerta a los avisos y seguir el proceso de cerca, podrás evitar errores que podrían costarte quedar fuera.

Asimismo, es fundamental contar con tu expediente preparado: asegúrate de que todos tus documentos estén completos, bien escaneados y agrupados en PDF, y en el caso de postulaciones a contratos CAS, confirma que tu perfil (nacionalidad, edad, nivel académico, experiencia) encaje exactamente con lo exigido. Prepara todo con anticipación y organiza tus datos concisamente, pues esto no solo reduce el margen de equivocaciones, sino que además fortalece tus chances de avanzar en el proceso de selección.