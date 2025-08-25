Perú

Convocatoria laboral de la Municipalidad de Surco: entidad paga sueldos de hasta S/ 5.000

Para fines de este agosto de 2025, la entidad lanza una oportunidad laboral dirigida a titulados universitarios. Los sueldos establecidos para los puestos son de S/ 3.500 o S/ 5.000, bajo la modalidad de contratación CAS

Por lo menos, necesitarás 2 años de experiencia general para postular a esta convocatoria de trabajo.

La Municipalidad de Santiago de Surco, comúnmente conocida como Municipalidad de Surco, es la entidad edil que administra el distrito homónimo —uno de los treinta y tres distritos de Lima Metropolitana— y ofrece a la ciudadanía una plataforma digital moderna que incluye servicios como Mesa de Partes Digital, atención al vecino, licencias de edificación y funcionamiento, consulta de expedientes, pagos tributarios en línea y geoportal.

Para finales de agosto 2025, la Municipalidad de Surco abrió una convocatoria laboral dirigida a titulados universitarios de la carrera de Derecho. La remuneración es de S/ 3.500 o S/ 5.000 y el tipo de contrato es CAS.

Las vacantes en la Municipalidad de Surco y sus requisitos

Estos son los dos puestos disponibles en esta convocatoria laboral de la Municipalidad de Surco:

CAS N° 051: Abogado

  • Vacantes: 1
  • Formación: Título profesional de Abogado (colegiado y habilitado)
  • Experiencia: 3 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica en el ejercicio de la profesión en sector público y/o privado
  • Cursos: Derecho Laboral y Procesal Laboral
  • Lugar de servicio: Procuraduría Pública Municipal
  • Remuneración: S/ 5.000
CAS N° 052: Abogado Junior
  • Vacantes: 1
  • Formación: Título profesional de Abogado (colegiado y habilitado)
  • Experiencia: 2 años de experiencia general y 1 año de experiencia específica en el ejercicio de la profesión en sector público y/o privado
  • Cursos: Derecho Laboral y Procesal Laboral
  • Lugar de servicio: Procuraduría Pública Municipal
  • Remuneración: S/ 3.500

¿Cómo postular a esta convocatoria de la Municipalidad de Surco?

El plazo para postular vence el 29 de agosto de 2025 y la inscripción de postulantes se realizará de manera virtual a través de ESTE ENLACE en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

Para ello, los interesados deberán presentar la documentación solicitada, que incluye: Anexo N° 08 (formato de solicitud para participar en el proceso CAS), Anexo N° 09 (ficha del postulante de declaración jurada), Anexo N° 10 (declaración jurada del postulante), Anexo N° 11 (declaración jurada de afiliación de pensiones), Anexo N° 12 (declaración jurada de domicilio), Anexo N° 13 (ficha de cuenta de pago de haberes), además de la consulta RUC, currículum vitae foliado y documentado, el Certificado Único Laboral y la copia del DNI escaneada. En las bases oficiales se especifican con mayor detalle los pasos del procedimiento de postulación.

Recomendaciones para postular a esta convocatoria

  • Antes de participar en un proceso de selección del Estado, es fundamental leer cuidadosamente el contenido de las bases, ya que allí se detallan las condiciones que debe cumplir el postulante, los plazos de cada etapa, los anexos que se deben entregar y el orden en que corresponde presentar los documentos.
  • Solo si reúne los requisitos establecidos, la persona puede inscribirse a través del canal oficial y dentro de las fechas programadas; usar otro medio distinto puede ocasionar su exclusión inmediata.
  • Es recomendable revisar constantemente la página web de la entidad para estar al tanto de avisos sobre reprogramaciones, suspensiones, anulaciones, correcciones u otros comunicados que puedan modificarse durante la convocatoria.
  • Además, conviene mantenerse informado sobre próximos concursos laborales que publique la Municipalidad de Surco.
¿Qué es el tipo de contrato CAS?

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es un régimen especial de contratación propio del sector público que vincula a una entidad estatal con una persona natural para la prestación de servicios bajo subordinación, regulado por el marco legal del Decreto Legislativo N.° 1057 y sus normas complementarias. Tradicionalmente, se ha utilizado para atender necesidades temporales, suplencias o labores específicas, pero en los últimos años tanto disposiciones y directivas como proyectos regulatorios han introducido cambios y matices sobre su duración y condiciones, por lo que su aplicación y efectos pueden variar según la normativa vigente y la situación concreta de cada contratado.

Bajo este régimen, las entidades públicas deben formalizar las condiciones esenciales del vínculo —remuneración, plazo y lugar de trabajo— y respetar los derechos y obligaciones que establece la ley; el trabajador percibe una remuneración y accede a prestaciones previstas en el régimen, pero la relación se rige por normas administrativas más que por el derecho laboral común, por lo que su estabilidad y el conjunto de beneficios dependen de reglas específicas, de la convocatoria pública y de eventuales reformas o interpretaciones legales.

Las instituciones encargadas (SERVIR, MEF y el MTPE en sus directivas) han publicado modelos, directivas y procedimientos para regular la selección y contratación bajo CAS, buscando uniformar criterios y proteger tanto la legalidad de las plazas como los derechos mínimos de quienes laboran bajo este esquema.

