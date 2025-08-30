Gobierno destina más de S/ 88 mil para el mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima

La disposición se sustenta en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley N.° 32185), que autoriza a los organismos estatales a cubrir los costos relacionados con la utilización del Centro de Convenciones. Foto: IDOM

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) aprobó una transferencia financiera por S/ 88.850,57 destinada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dichos fondos cubrirán los costos de operación y mantenimiento del Gran Centro de Convenciones de Lima (LCC).

Con este apoyo económico se garantizará el funcionamiento de las instalaciones durante el “Turismo In Summit 2025”, encuentro internacional programado en Lima entre el 1 y el 4 de setiembre de 2025.

Centro de Convenciones de Lima puede recibir hasta a 10 mil asistentes

La medida se enmarca en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley N° 32185), la cual faculta a las entidades estatales a financiar los gastos vinculados con el uso del Centro de Convenciones. Promperú aclaró que el dinero proviene de la partida denominada “Recursos Ordinarios” y que solo podrá destinarse al fin autorizado, sin posibilidad de ser empleado en otras actividades.

El Gran Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, cuenta con 15 mil m² de construcción y puede recibir a más de 10 mil asistentes. Esta infraestructura, considerada un motor cultural y económico, dispone de 18 salas adaptables —incluida la Sala Plenaria de 5.000 m² sin columnas—, además de 374 espacios para estacionamiento, tres cocinas y una cafetería.

Promperú precisó que los fondos se obtienen de la asignación llamada “Recursos Ordinarios” y que su uso estará limitado únicamente al propósito aprobado. Foto: Andina

Otros proyectos de Promperú

Caminos Andinos: Turismo cooperativo regional

Promperú forma parte del lanzamiento del proyecto “Caminos Andinos”, una iniciativa conjunta con Bolivia, Colombia y Ecuador que busca posicionar a la Comunidad Andina (CAN) como un multidestino turístico global. A través de una plataforma digital, se presentan 16 rutas integradas que abarcan 42 destinos, combinando atractivos culturales, naturales, gastronómicos y artesanales. Además, ofrece datos útiles como accesibilidad, clima y cambio de moneda para facilitar la planificación de los visitantes. Este proyecto promueve un turismo sostenible que genera ingresos directos a comunidades locales, evitando la depredación cultural y económica.

Iniciativas de inversión hotelera

En el ámbito de inversión, Promperú presentó 30 proyectos de infraestructura hotelera por un monto conjunto cercano a USD 111 millones durante la edición reciente de SAHIC Latin America & The Caribbean Hotel Investment Conference. Esta presentación tiene como objetivo atraer financiamiento al sector turístico mediante alianzas público-privadas y apoyos estratégicos.

Plataforma Exportemos: herramientas para exportadores

Promperú mantiene activo el portal Exportemos.pe, un eje central para la promoción de productos peruanos. Allí se pueden explorar rutas de exportación, estadísticas, publicaciones de inteligencia de mercado, eventos, capacitaciones y además acceder a programas como Perú Moda, Industria Perú y la plataforma de e-commerce. Dentro de la sección de inteligencia comercial, se encuentran informes actualizados como: mercado de pota en Filipinas, líneas de decorado para el hogar en Reino Unido, y estadísticas mensuales de exportación, con fechas recientes de julio y agosto de 2025.

Asesoría internacional y fortalecimiento institucional

A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Promperú lideró un proyecto de Cooperación Técnica (CT) cuyo propósito fue fortalecer las capacidades para la promoción del comercio exterior y atraer inversión extranjera directa (IED). Incluyó la revisión del Plan Estratégico Nacional (PENX) y el diseño de una hoja de ruta renovada, orientada a diversificar la oferta exportable y mejorar los servicios de seguimiento posinversión (aftercare). Este proyecto fue aprobado en julio de 2021 y ya ha concluido su ciclo.

Promperú dio a conocer una cartera de 30 iniciativas orientadas al sector hotelero, cuyo valor total bordea los USD 111 millones. Foto: Andina