Perú

Gobierno destina más de S/ 88 mil para el mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima

El financiamiento permitirá que el centro de convenciones se mantenga operativo durante el “Turismo In Summit 2025”, evento internacional que se llevará a cabo en Lima del 1 al 4 de septiembre

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
La disposición se sustenta en
La disposición se sustenta en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley N.° 32185), que autoriza a los organismos estatales a cubrir los costos relacionados con la utilización del Centro de Convenciones. Foto: IDOM

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) aprobó una transferencia financiera por S/ 88.850,57 destinada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dichos fondos cubrirán los costos de operación y mantenimiento del Gran Centro de Convenciones de Lima (LCC).

Con este apoyo económico se garantizará el funcionamiento de las instalaciones durante el “Turismo In Summit 2025”, encuentro internacional programado en Lima entre el 1 y el 4 de setiembre de 2025.

Centro de Convenciones de Lima puede recibir hasta a 10 mil asistentes

La medida se enmarca en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley N° 32185), la cual faculta a las entidades estatales a financiar los gastos vinculados con el uso del Centro de Convenciones. Promperú aclaró que el dinero proviene de la partida denominada “Recursos Ordinarios” y que solo podrá destinarse al fin autorizado, sin posibilidad de ser empleado en otras actividades.

El Gran Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, cuenta con 15 mil m² de construcción y puede recibir a más de 10 mil asistentes. Esta infraestructura, considerada un motor cultural y económico, dispone de 18 salas adaptables —incluida la Sala Plenaria de 5.000 m² sin columnas—, además de 374 espacios para estacionamiento, tres cocinas y una cafetería.

Promperú precisó que los fondos
Promperú precisó que los fondos se obtienen de la asignación llamada “Recursos Ordinarios” y que su uso estará limitado únicamente al propósito aprobado. Foto: Andina

Otros proyectos de Promperú

Caminos Andinos: Turismo cooperativo regional

Promperú forma parte del lanzamiento del proyecto “Caminos Andinos”, una iniciativa conjunta con Bolivia, Colombia y Ecuador que busca posicionar a la Comunidad Andina (CAN) como un multidestino turístico global. A través de una plataforma digital, se presentan 16 rutas integradas que abarcan 42 destinos, combinando atractivos culturales, naturales, gastronómicos y artesanales. Además, ofrece datos útiles como accesibilidad, clima y cambio de moneda para facilitar la planificación de los visitantes. Este proyecto promueve un turismo sostenible que genera ingresos directos a comunidades locales, evitando la depredación cultural y económica.

Iniciativas de inversión hotelera

En el ámbito de inversión, Promperú presentó 30 proyectos de infraestructura hotelera por un monto conjunto cercano a USD 111 millones durante la edición reciente de SAHIC Latin America & The Caribbean Hotel Investment Conference. Esta presentación tiene como objetivo atraer financiamiento al sector turístico mediante alianzas público-privadas y apoyos estratégicos.

Plataforma Exportemos: herramientas para exportadores

Promperú mantiene activo el portal Exportemos.pe, un eje central para la promoción de productos peruanos. Allí se pueden explorar rutas de exportación, estadísticas, publicaciones de inteligencia de mercado, eventos, capacitaciones y además acceder a programas como Perú Moda, Industria Perú y la plataforma de e-commerce. Dentro de la sección de inteligencia comercial, se encuentran informes actualizados como: mercado de pota en Filipinas, líneas de decorado para el hogar en Reino Unido, y estadísticas mensuales de exportación, con fechas recientes de julio y agosto de 2025.

Asesoría internacional y fortalecimiento institucional

A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Promperú lideró un proyecto de Cooperación Técnica (CT) cuyo propósito fue fortalecer las capacidades para la promoción del comercio exterior y atraer inversión extranjera directa (IED). Incluyó la revisión del Plan Estratégico Nacional (PENX) y el diseño de una hoja de ruta renovada, orientada a diversificar la oferta exportable y mejorar los servicios de seguimiento posinversión (aftercare). Este proyecto fue aprobado en julio de 2021 y ya ha concluido su ciclo.

Promperú dio a conocer una
Promperú dio a conocer una cartera de 30 iniciativas orientadas al sector hotelero, cuyo valor total bordea los USD 111 millones. Foto: Andina

Temas Relacionados

Centro de Convenciones de LimaPromperúperu-economia

Últimas Noticias

Janet Barboza critica la carrera de Leslie Shaw en la cumbia y cuestiona su éxito: “Sola no llena ni cinco gatos”

La conductora de ‘América Hoy’ puso en duda la capacidad de la cantante para llenar conciertos de cumbia, asegurando que su verdadero talento está en el marketing y las alianzas

Janet Barboza critica la carrera

Crimen en Nuevo Chimbote: sicarios asesinan a exrecluso y dejan a un herido grave en plena vía pública

Las investigaciones preliminares de la PNP apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dada la condición de exrecluso de la víctima

Crimen en Nuevo Chimbote: sicarios

El ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos: memes y videos de TikTok de la recta final entre Perú y Ecuador

Entre memes, campañas en redes y apoyo de artistas, los desayunos de ambos países compiten voto a voto en la recta final de cuartos de final.

El ‘Mundial de desayunos’ de

Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC: el tiempo que estará en Australia y su renovación con Pumas

El exjugador de Universitario de Deportes continuará su carrera en Oceanía, donde buscará conquistar su primer título en el extranjero

Los detalles del contrato de

Falleció a los 97 años Lucy Valverde Lynch, esposa del recordado músico Óscar Avilés

La familia Avilés Valverde informó que el velorio se realizará en el Hospital Militar “Virgen de las Mercedes” y que la cremación será en el Cementerio Baquíjano y Carrillo

Falleció a los 97 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su vecina por

Discutió con su vecina por ruidos molestos y le baleó la casa en Mar del Plata: el hombre fue detenido

El heredero de Galperin: 10 claves para entender cómo piensa el próximo CEO de Mercado Libre

Brillos, transparencias y sastrería: las apuestas más espectaculares de la red carpet del Festival de Venecia

Tras el escándalo de los audios, denunciaron en Córdoba a Diego Spagnuolo por irregularidades en las pensiones por discapacidad

Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza: tenía casi 5 veces más de alcohol en sangre que lo permitido

INFOBAE AMÉRICA
Investigadores desarrollan modelos de IA

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

Cómo el trabajo de la respiración transforma las emociones y el cerebro

El origen de la Luna: cómo las rocas de las misiones Apolo dieron paso a la teoría del gran impacto

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

TELESHOW
Valentino López y Carola Sánchez

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación