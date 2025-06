Destituyen a director de PromPerú en Londres por presunto acoso sexual: audio revela caso que habría durado años

Composición: Infobae Perú

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) se enfrenta a una nueva crisis institucional tras la destitución de Ricardo Elí Romero Talledo, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de consejero económico comercial en la Oficina Comercial del Perú en Londres, Reino Unido. La medida fue tomada luego de una grave denuncia por presunto acoso sexual, respaldada por testimonios directos, audios grabados y documentos confidenciales.

Según el portal Epicentro TV, la investigación interna, detallada en una resolución jefatural de 76 páginas firmada el 4 de abril por Ángel Wilder Navarro Díaz, jefe de Planeamiento y Presupuesto de PromPerú, concluye que Romero habría ejercido un patrón de hostigamiento sexual sistemático contra uno de sus subordinados en la sede diplomática. Aunque el documento se encuentra bajo carácter confidencial, la resolución ya fue inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Pese a la sanción oficial y a la confidencialidad del proceso, el nombre de Ricardo Romero aún figura como director de PromPerú en Londres tanto en su cuenta de LinkedIn como en la página web oficial de la entidad.

“I want to date you”: el audio que cambió todo

El funcionario todavía aparece como director de PromPerú Londres en la plataforma Linkedin. Foto: Epicentro

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando el entonces funcionario Romero habría invitado a su subordinado a almorzar bajo el pretexto de tratar temas laborales. Sin embargo, durante esa conversación, que la presunta víctima grabó, el funcionario hizo una serie de declaraciones personales con connotaciones emocionales y sexuales.

"I want to date you" (“quiero tener una cita contigo”) fue una de las frases claves registradas en el audio, acompañada por expresiones como "I’m going crazy" (“me estoy volviendo loco”) y "I’m going nuts, really" (“me estoy volviendo loco, de verdad”). Estas frases, que aparecen en el documento de destitución, refuerzan la línea argumentativa del denunciante: un patrón de presión emocional y manipulación en un contexto jerárquico laboral.

Según el testimonio incluido en el expediente, el denunciante ya se sentía incómodo con el trato de Romero desde meses antes. La situación habría comenzado con acercamientos innecesarios durante actividades laborales, como un retiro pagado presuntamente con fondos públicos, donde Romero buscó interactuar en privado con el trabajador fuera del grupo, tomarse fotos con él y forzar momentos de intimidad no justificados por la naturaleza profesional del evento.

Romero, al ser rechazado por su subordinado, se ausentó de la oficina durante una semana. A su regreso, la situación laboral del denunciante empeoró notablemente: comenzó a experimentar un ambiente hostil, se le recortó el sueldo, se le asignaron vacaciones sin goce de haber y se le descontaron más de S/ 9.000. Todo esto fue documentado y añadido a la investigación que culminó con su destitución.

Testimonio anónimo apunta a un patrón de hostigamiento a empleados

La destitución de Ricardo Romero en la plataforma Servir. Foto: Epicentro

Uno de los aspectos más preocupantes del expediente es la aparición de un testimonio anónimo de un extrabajador de la misma oficina, quien señala que el comportamiento de Romero habría sido parte de un patrón de hostigamiento. “Este acoso sexual por el que tú pasaste lo han sufrido muchos otros empleados como tú en la oficina, lamentablemente”, se lee en la declaración que forma parte del informe sancionador.

Este testigo exhorta a las autoridades a revisar los expedientes de excolaboradores de la Red de Oficinas Comerciales del Perú en el Mundo (OCEX), insinuando que podrían descubrir otros casos similares en diferentes sedes donde Romero trabajó, incluyendo su paso por Los Ángeles. La sugerencia apunta a una posible conducta reincidente y a una cadena de impunidad mantenida por años.

La Ley del Servicio Civil, en su artículo 85°, literal “k”, considera como falta disciplinaria el hostigamiento sexual ejercido por un servidor público que tenga autoridad sobre otro, sea cual fuere su nivel jerárquico. Bajo este marco legal, la resolución determina que el comportamiento de Romero Talledo es “compatible con el concepto de hostigamiento sexual”.

En septiembre de 2024, incluso después de haber dejado el cargo por un tiempo, el exfuncionario volvió a tener contacto con la víctima. La resolución detalla que Romero lo invitó a salir a un club después de las 10:00 p. m. en un día laborable. Luego de que el trabajador rechazara la invitación y manifestara su incomodidad, nuevamente se activó una cadena de represalias laborales, según consta en el expediente sancionador.