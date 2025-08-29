Perú

Santa Rosa de Lima: guía de eventos gratuitos para aprovechar el feriado del 30 de agosto

Desfiles folklóricos, acceso a museos y parques, actividades infantiles, recorridos históricos y misas forman parte de la variada programación para este 30 de agosto

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Diversas actividades gratuitas se realizan
Diversas actividades gratuitas se realizan en Lima con motivo del feriado de Santa Rosa de Lima. Crédito: Infobae Perú

Durante el feriado por Santa Rosa de Lima, este 30 de agosto, Lima ofrecerá una amplia variedad de actividades gratuitas para residentes y visitantes. El calendario incluye espacios culturales, recorridos históricos, exhibiciones artísticas y celebraciones religiosas, que buscan impulsar el turismo local, la vida urbana y el encuentro familiar durante el fin de semana largo. Instituciones como el Parque de las Leyendas y el Castillo de Chancay presentan promociones dirigidas a diversos públicos, mientras el Centro Histórico se prepara para recibir espectáculos masivos y expresiones tradicionales.

Parque de las Leyendas: ingreso gratuito y programa especial

El Parque de las Leyendas permitirá el ingreso gratuito a adultos mayores de 60 años el sábado 30 y el domingo 31 de agosto. Sus sedes en San Miguel y Huachipa funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y ofrecerán actividades pensadas para toda la familia.

El programa especial contempla representaciones teatrales sobre la vida de Santa Rosa, talleres para la redacción de cartas dirigidas al tradicional Pozo de los Deseos y presentaciones de música y danzas folclóricas.

Los visitantes también podrán disfrutar de dinámicas educativas y conocer a animales emblemáticos del parque, como la osa Estrella, el capibara Wilson y la papión Juanita. El área especial Villa Carmelo, en San Miguel, recibirá las cartas de los asistentes.

Un grupo de visitantes al
Un grupo de visitantes al zoológico de la sede San Miguel observa atento al capibara Wilson, que es una de las principales atracciones del recinto de animales.

Castillo de Chancay: acceso sin costo y propuestas para toda la familia

En el norte de la región, el Castillo de Chancay anunció acceso sin costo para quienes se llamen ‘Rosa’ o hayan cumplido años en agosto, previa inscripción al WhatsApp 944574095 y presentación de cupón digital. Las instalaciones estarán abiertas el 30 y 31 de agosto, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los visitantes podrán recorrer los diferentes tours temáticos —Exploradores del Mundo, Guardianes del Rey y Viajeros del Tiempo— y disfrutar de espacios dedicados al entretenimiento infantil, como Castilandia, la Casa del Terror y el vestidor de trajes medievales. El cronograma también incluye espectáculos para niños y áreas de juegos, en una jornada diseñada para recibir a familias de distintas ciudades.

La transformación del Castillo de
La transformación del Castillo de Chancay lo ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del norte chico de Lima, atrayendo miles de visitantes anualmente (Andina)

Pasacalle de Lima: música y tradición en el Centro Histórico

El fin de semana trae otra propuesta relevante: el Pasacalle de Lima, organizado por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El sábado 30, desde el mediodía, la colorida marcha recorrerá la ruta entre la Plaza San Martín y la Plazuela Teatro Segura, con la participación de la Red de Instituciones Folklóricas de Lima y más de cien artistas en escena.

Para el domingo 31, el evento inicia en el Parque de la Muralla y termina en la Plaza San Martín; en esta edición participarán reconocidas agrupaciones de danzas, como Caporales San Luis de Alba, Morenada Bellavista y Huamanga de Oro, reuniendo a más de 150 danzantes. El ingreso es libre y el objetivo es acercar la riqueza cultural peruana a todo el público.

El Pasacalle de Lima reúne
El Pasacalle de Lima reúne a más de 100 artistas en las calles del Centro Histórico en una celebración de música y danzas tradicionales. - Crédito: Infobae Perú / MML

La programación gratuita del feriado se extiende a parques metropolitanos, bibliotecas y circuitos culturales en diferentes puntos de la ciudad. El Circuito Mágico del Agua y el Parque de la Reserva presentarán espectáculos de fuentes y ampliarán sus horarios habituales de atención. El Gran Parque de Lima y los parques zonales ofrecerán ferias, conciertos y actividades deportivas. Centros culturales y bibliotecas municipales han previsto funciones de teatro, cuentacuentos y talleres artísticos para niños y jóvenes, en una agenda que prioriza el acceso libre y la diversidad de propuestas.

Las celebraciones religiosas tendrán su punto más alto en la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa de Lima, donde el 30 de agosto el acceso al jardín permanecerá abierto desde las 6:00 a.m. hasta las 10:45 p.m. Las misas se celebrarán cada hora, y miles de fieles acudirán al Pozo de los Deseos para depositar cartas con peticiones y agradecimientos. La noche previa, una tradicional serenata criolla reunirá a músicos y devotos en el atrio de la basílica, marcando el inicio de la fecha central.

Cada 30 de agosto, miles
Cada 30 de agosto, miles de devotos visitan el santuario para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima. Foto: Paula Elizalde.

¿Qué se celebra el 30 de agosto y quién fue Santa Rosa de Lima?

El 30 de agosto recuerda a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, patrona de la capital peruana, del país y de todo el continente. Su nombre de nacimiento fue Isabel Flores de Oliva. Nació en Lima en 1586 y dedicó su vida a ayudar a los necesitados, practicar la oración y mantener un firme compromiso social como laica de la orden dominica. Murió en 1617, fue canonizada en 1671 y es símbolo de caridad y devoción. Cada año, la ciudad le rinde homenaje con rituales, misas y actos culturales que refuerzan su legado humano y espiritual.

Temas Relacionados

Santa Rosa de Lima30 de agostoParque de las LeyendasCastillo de Chancayentradas gratuitasperu-noticias

Últimas Noticias

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Piero Quispe muy cerca de

Fecha del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Gino Vegas reveló nuevo calendario del torneo

El presidente de la FPV también dio a conocer el nuevo coliseo en el que se desarrollaría el certamen nacional producto de los Juegos Bolivarianos en Lima

Fecha del inicio de la

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Videojuego inspirado en la cultura Paracas ganó el Patrimonio Game Jam 2025: conoce cómo descargarlo gratis

‘El último viaje’, desarrollado por jóvenes peruanos, sorprendió al mostrar rituales ancestrales y creatividad, en un título que promueve el patrimonio cultural del país

Infobae

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El pronóstico del clima para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por las vacaciones en el

Por las vacaciones en el exterior y las compras vía courier los argentinos gastaron USD 1.200 millones en julio

Una nueva estimación privada aseguró que la pobreza supera el 43 por ciento

Lanzan una campaña para que los médicos incentiven a sus pacientes a recibir la contención de ONG especializadas

Neuquén: piden a Nación que finalice una ruta a la que le faltan construir solo 800 metros

Detuvieron a dos sospechosos por el violento asalto a una jefa de la Policía Federal en Villa Lugano

INFOBAE AMÉRICA
Los ministros de Asuntos Exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán en Copenhague para afrontar sus profundas divisiones sobre la guerra en Gaza

El fenómeno de la voz multilingüe: por qué sonamos diferente al hablar en otro idioma

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

TELESHOW
Mauro Icardi arremetió contra Wanda

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”