Falleció a los 97 años Lucy Valverde Lynch, esposa del recordado músico Óscar Avilés

Partió Lucy Valverde Lynch, compañera de vida del maestro Óscar Avilés, a los 97 años. (Foto composición Infobae Perú/FB/@Oscar Avilés Arcos)

Lucy Valverde Lynch de Avilés, viuda del maestro de la música criolla Óscar Avilés, falleció este sábado 30 de agosto a los 97 años. La noticia fue confirmada por la familia Avilés Valverde mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que expresaron su profundo dolor por la partida de quien fue madre, abuela y esposa dedicada.

En el pronunciamiento familiar no se precisaron las causas de su deceso, pero se resaltó la importancia de su figura en la vida del “maestro de maestros” y como pilar de unión para sus descendientes. “Fue una madre ejemplar, una abuela amorosa y una esposa dedicada, cuya memoria vivirá por siempre en el corazón de sus hijos y nietos”, señalaron en el mensaje público.

Lucy Valverde y Óscar Avilés. (Foto: FB/@/oavilesjr.1)

Homenajes y despedidas familiares

La noticia también fue compartida por su hija, la cantante Lucy Avilés Valverde, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó un emotivo mensaje acompañado de una fotografía familiar.

“Se queda en nosotros, su familia, y en todo aquel que la conoció. ¡Un ser especial, con luz propia! Gracias, mamita, por tanto. Misión cumplida, grandemente. Estoy segura de que Dios te espera con el mismo amor y ternura que tú brindaste a lo largo de tus casi 98 años de vida plena. Ahora estarás con mi papá, con tus padres y hermanos. ¡Vives para siempre, mamá!”, escribió la artista.

El recuerdo de Lucy Valverde se suma así al legado de Óscar Avilés, conocido como la “Primera guitarra del Perú”, con quien compartió su vida familiar y personal. Su partida ha sido recibida con muestras de afecto y solidaridad por parte de amigos cercanos, seguidores de la música criolla y personalidades ligadas al arte.

A los 97 años falleció Lucy Valverde, esposa del célebre músico peruano Óscar Avilés. (Foto: IG/@lucyavilesoficial)

Velorio en Jesús María

La familia detalló que el velorio se realizará desde hoy, sábado 30 de agosto desde la 1:30 p.m. en el velatorio del Hospital Militar “Virgen de las Mercedes”, ubicado en la avenida de la Policía, en el distrito limeño de Jesús María. La ceremonia se prolongó hasta las 10:00 de la noche, momento en que allegados y familiares acudieron a rendir homenaje y despedir a quien en vida acompañó durante décadas al destacado músico peruano.

La ceremonia de despedida fue descrita como íntima y familiar, pero con las puertas abiertas a quienes quisieran expresar su afecto y solidaridad con la familia Avilés Valverde. El espacio sirvió como momento de encuentro entre generaciones que compartieron su cariño por la memoria de Lucy Valverde y su rol como soporte del legado musical de Óscar Avilés.

Lucy Valverde será velada en el Hospital Militar. (Foto composición Infobae Perú/@oscaraviles.oficial)

Reposo final en el Callao

De acuerdo con el comunicado, este domingo 31 de agosto, al mediodía, los restos de Lucy Valverde serían trasladados hacia el crematorio del Cementerio Baquíjano y Carrillo, en el Callao. Posteriormente, sus cenizas serán depositadas al lado de su esposo, tal como lo dispuso la familia.

De esta manera, la viuda del maestro de la guitarra criolla descansará junto a quien fue su compañero de vida, cerrando un capítulo importante en la historia de una familia profundamente vinculada con la música peruana. La partida de Lucy Valverde, casi a los 98 años, deja un vacío en sus seres queridos, pero también el recuerdo imborrable de una mujer que acompañó silenciosamente uno de los legados artísticos más importantes del Perú.