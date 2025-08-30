El ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos: memes y videos de TikTok de la recta final entre Perú y Ecuador

Perú vs Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos - cuartos de final | Instagram

El tradicional pan con chicharrón peruano, acompañado de tamal criollo, logró un triunfo contundente en octavos de final del “Mundial de Desayunos”, certamen virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos, al imponerse a los chilaquiles de México. Ahora, el desayuno peruano enfrenta un reto mayor en cuartos de final contra Ecuador, que compite con dos platos emblemáticos: el bolón verde y el encebollado.

La votación, que se realiza en TikTok, Instagram y YouTube, ha convertido este cruce en uno de los más intensos del torneo digital. La competencia está tan ajustada que las diferencias se miden por márgenes mínimos y el liderazgo cambia constantemente de país.

Memes y videos de TikTok de Perú vs. Ecuador

Desde que Ibai publicó el enfrentamiento en su cuenta de TikTok, los seguidores de Perú y Ecuador iniciaron una auténtica campaña en redes sociales. Millones de votos se han sumado en cuestión de horas y tanto creadores de contenido como usuarios comunes se han volcado a defender sus desayunos tradicionales.

La disputa no se ha limitado a los votos. En plataformas como X (Twitter) y Facebook circulan debates sobre cuál desayuno debería imponerse, mientras que en Instagram abundan historias de apoyo con imágenes de panes rellenos, tamales humeantes, encebollados bien servidos y bolones de plátano verde listos para competir.

Los memes y el humor

Los memes han sido una de las grandes atracciones de esta etapa del torneo. El tiktoker “Biografíasdelanime” fue uno de los más comentados al calificar la competencia entre Perú y Ecuador como “un clásico”, comparándolo en tono humorístico con el conflicto del Cenepa de 1995.

“El Cenepa 2.0. A recuperar las tierras, carajo”, dijo entre risas en un video que rápidamente se viralizó. Su publicación refleja cómo el torneo gastronómico ha trascendido lo culinario para convertirse en un fenómeno cultural y digital, donde el humor y la creatividad juegan un papel clave en la movilización de votos.

TikTok como campo de batalla

En TikTok se concentran los videos más virales de esta campaña. Creadores peruanos elaboraron contenidos que destacan las bondades del pan con chicharrón, mostrando desde su preparación en panaderías tradicionales hasta degustaciones callejeras en puestos de barrio.

La gastronomía peruana ha sido defendida no solo con argumentos culinarios, sino también con orgullo nacional. La etiqueta #PanConChicharrón acumula miles de menciones, mientras que en Ecuador, usuarios apelan a la fuerza de su bolón verde y la tradición del encebollado, platos que forman parte de la identidad gastronómica de ese país.

María Pía Copello: Influencers peruanos alzan la voz

El fervor por el desayuno peruano también cuenta con rostros conocidos. La influencer y conductora María Pía Copello se convirtió en una de las principales promotoras del pan con chicharrón en el certamen. Con un cartel colgado al cuello, salió a las calles de Lima invitando a los transeúntes a votar por Perú.

“Nuestro pan con chicharrón y nuestro tamal se está enfrentando a un desayuno ecuatoriano. Estamos muy cerquita y tenemos que ganar para calificar a la siguiente etapa”, expresó Copello en un video difundido en sus redes sociales.

María Pía Copello sale a las calles para pedir que voten por el pan con chicharrón. IG

El entusiasmo por el “Mundial de Desayunos” no se detuvo en los influencers. Artistas e instituciones también se unieron a la campaña. El Ministerio de la Producción (Produce) respaldó públicamente al pan con chicharrón: “Perú PRODUCE el mejor desayuno del mundo: el pan con chicharrón y tamal”.

El grupo de cumbia Grupo 5 envió un mensaje en tono musical: “Pan con chicharrón + Tamal = Motor y Motivo”. A su vez, la modelo y reina de belleza Luciana Fuster lanzó un comentario directo a Ibai: “¡Ibai ya no intentes! No hay competencia para la comida peruana”.

Figuras del periodismo como Fernando Llanos se sumaron con frases de apoyo, mientras que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arengó a los ciudadanos: “¡Voten por Perú, chicos! ¡Por el pan con chicharrón!”.

¿Cuándo termina la votación de Perú vs Ecuador?

Con el cierre programado para el 1 de septiembre, los seguidores de ambos países mantienen la atención fija en el conteo. La disputa entre Perú y Ecuador ya es considerada una de las más reñidas del torneo, con videos que se viralizan minuto a minuto y campañas que no dejan de crecer.

De acuerdo con el cronograma del certamen, el ganador de este enfrentamiento se enfrentará en semifinales a Colombia o Venezuela, quienes también protagonizan un duelo ajustado en la otra llave del cuadro.

El “Mundial de Desayunos” de Ibai Llanos, que empezó como un torneo digital para celebrar la gastronomía de distintos países, ha logrado generar un movimiento de identidad nacional, orgullo culinario y sobre todo, una ola de humor y creatividad que hoy se refleja en millones de publicaciones en redes sociales.

El creador de contenido expresó su gran sorpresa por la masiva votación que ha tenido esta contienda. (Crédito: TIKTOK/@ibaillanos)