Duplicado de DNI electrónico en 24 horas: una realidad en oficinas del interior del país

Las medidas de seguridad del DNI electrónico dificultan la falsificación y permiten la validación digital en servicios estatales y privados que requieren autenticación confiable - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comenzó a emitir de forma exclusiva el DNI electrónico para todos los ciudadanos peruanos desde el 28 de agosto, dando inicio a la sustitución progresiva del documento tradicional. Con esta medida, el organismo busca fortalecer la seguridad y modernización de los registros de identidad en el país.

La nueva versión del documento representa un avance significativo, ya que cuenta con un chip que almacena información digital, permite realizar trámites digitales de manera más segura y reduce el riesgo de suplantación.

Además, el formato posee mayores medidas de protección frente a falsificaciones, facilitando la autenticación digital en servicios del Estado y operaciones privadas que requieren identificación confiable.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Ante situaciones de pérdida o robo, el proceso para obtener un duplicado del DNI electrónico presenta mejoras sustanciales en eficiencia. Karim Jacqueline Pardo Ruiz, directora de Servicios Registrales del Reniec, explicó en conversación con Infobae Perú el tiempo de entrega puede variar según la región y la capacidad instalada.

“El trámite está demorando 2 o 3 días. Incluso, donde contamos con una impresora disponible, el documento puede estar listo en 24 o 48 horas. Eso ya lo hemos evaluado y comprobado en algunos lugares como Iquitos y Arequipa”, mencionó.

De la misma forma, precisó que, en la ciudad de Lima, los plazos son ligeramente mayores debido al elevado volumen de solicitudes, con entregas que fluctúan entre cuatro y cinco días. Este margen obedece principalmente a la alta demanda, ya que en la capital se procesan y producen miles de documentos de identidad diariamente.

Desde el 28 de agosto, el Reniec emite de manera exclusiva el DNI electrónico para todos los peruanos, iniciando la transición hacia la digitalización de la identificación ciudadana - Créditos: Andina.

¿Cuánto cuesta sacar un duplicado de DNI electrónico?

Duplicado de DNI Azul a primer DNI electrónico: S/30.00, código de tributo 02121

Si ya cuentas con DNIe: S/35.00, código de tributo 00522

DNI para menor de 17 años: S/16.00, código de tributo 00647

Según sea tu caso debes realizar el pago en agencia o agente del Banco de la Nación o en la página web de pagalo.pe (LINK).

Puedes acudir a una oficina del Reniec o a un Centro MAC. Para menores de edad, el declarante debe asistir junto al niño o adolescente. Entrega la documentación requerida, se registrará tu información y te entregarán un ticket para recoger el DNI.

El nuevo documento incorpora un chip digital que almacena información, facilita los trámites en línea y ofrece mayor seguridad contra la suplantación de identidad - Créditos: Andina.

Características y beneficios del nuevo DNI electrónico 3.0

El DNI electrónico 3.0 incorpora innovaciones tanto en seguridad como en facilidad de uso. Esta versión cuenta con 64 mecanismos de protección, cuadruplicando los niveles de resguardo en comparación con la edición 2.0. Utiliza una tarjeta de policarbonato y dispone de un chip criptográfico para asegurar la confidencialidad de la información. También integra un código QR que permite la validación automática de la identidad en entornos digitales y presenciales.

A partir de abril, cuando se lanzó esta nueva versión, más de un millón de personas han obtenido esta nueva versión del documento, sumándose a cerca de 4 millones de peruanos que utilizan versiones previas.

El documento ofrece una validez de 10 años para mayores de edad y de 3 años para menores de hasta 12 años, ajustándose a estándares internacionales para asegurar durabilidad y actualización de datos.