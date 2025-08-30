Perú

¿Cuánto gana un programador de videojuegos en Perú? Esta es la cifra estimada en el sector

Para conocer el monto, se toma en consideración variables como el nivel de experiencia, la empresa contratante, la especialización y la demanda actual del mercado

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

El viernes 29 de agosto
El viernes 29 de agosto se celebró el Día del Gamer a nivel internacional. Foto: Andina

El Día del Gamer pone la lupa sobre la industria de los videojuegos, un sector en expansión que genera oportunidades laborales para técnicos y profesionales en Perú. Aunque el entusiasmo crece, el debate en torno a cuánto se puede ganar como desarrollador de videojuegos en Perú permanece vigente entre estudiantes y familias. Datos del sector muestran salarios variados y múltiples nichos laborales vinculados a la economía digital.

Según la consultora Informes Expertos, citada por Andina, el mercado latinoamericano de videojuegos ya genera 5.707 millones de dólares anuales, con una proyección de más de 12.400 millones para 2034. En el contexto local, más de 11 millones de peruanos se consideran gamers, lo que equivale al 30 por ciento de la población. El crecimiento de este ecosistema impulsa la demanda de perfiles técnicos en diseño, desarrollo y programación, con salidas laborales que trascienden el simple entretenimiento.

El desarrollo de videojuegos ya no se limita a plataformas de ocio. Organizaciones demandan productos orientados a la educación, la salud, el marketing y la creación de entornos interactivos. Frente a este panorama, surgen interrogantes sobre las condiciones salariales y las perspectivas reales para quienes eligen esta especialidad.

El Día Mundial del Gamer,
El Día Mundial del Gamer, instaurado en 2008, resalta cada 29 de agosto el papel innovador y creativo de los videojuegos, celebrando su alcance global y el poder de unir comunidades. (Freepik)

Las cifras detrás del desarrollo de videojuegos

De acuerdo con estimaciones del sector, los desarrolladores de videojuegos en Perú pueden recibir sueldos mensuales entre S/ 2.700 y S/ 7.500. Los montos dependen de variables como el nivel de experiencia, la empresa contratante, la especialización y la demanda actual del mercado. El rango más alto corresponde a quienes dominan áreas como inteligencia artificial, programación avanzada y la creación de motores gráficos, subrayaron fuentes consultadas por la agencia estatal.

El abanico de oportunidades incluye posiciones en empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos y aplicaciones multimedia, agencias de marketing digital, estudios de diseño web y productoras audiovisuales vinculadas al cine y la televisión. Además, el sector público y privado demandan estos perfiles técnicos para proyectos institucionales. El dinamismo de la industria también ha impulsado el surgimiento de emprendedores y trabajadores freelance, que buscan capitalizar la tendencia.

Renzo Rospigliosi, jefe de la Escuela de Tecnologías de la Información del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), sostuvo que “las empresas necesitan talento que domine herramientas de diseño digital, motores gráficos y programación para crear experiencias únicas e interactivas”. El directivo enfatizó a Andina que “la demanda de profesionales técnicos en este campo está en aumento, y el Perú tiene la oportunidad de seguir creciendo en la región”.

La industria del videojuego se
La industria del videojuego se consolidó como la más poderosa del entretenimiento, capaz de adaptarse a nuevas tecnologías y expandirse a públicos diversos. (Freepik)

Formación, herramientas y proyección

La carrera de Diseño de Videojuegos y Realidad Aumentada otorga habilidades para crear videojuegos para consolas, PC y dispositivos móviles, así como aplicaciones y entornos virtuales de realidad aumentada e interactiva. Renzo Rospigliosi explicó que los estudiantes, desde el primer ciclo, tienen acceso a laboratorios con tecnología avanzada y participan en proyectos reales junto a empresas del sector.

El desarrollo de videojuegos permite, según el experto, informar, educar y crear experiencias inmersivas que combinan creatividad con innovación tecnológica. El mercado requiere talento calificado capaz de responder a las exigencias de un público diverso y a una industria marcada por el cambio constante. Quienes apuestan por esta especialidad encuentran un espacio no solo para el crecimiento profesional, sino también para la experimentación y la colaboración multidisciplinaria.

