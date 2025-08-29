Videojuego inspirado en la cultura Paracas ganó el Patrimonio Game Jam 2025: conoce cómo descargarlo gratis

Videojuego inspirado en cultura Paracas gana concurso Patrimonio Game Jam. (Foto: Ministerio del Cultura)

El talento joven en el Perú sigue destacando en la industria creativa y tecnológica. La reciente edición de la Patrimonio Game Jam 2025, organizada por el Ministerio de Cultura y la Compañía de Videojuegos Asociados del Perú (CVA), reconoció a un proyecto que fusiona historia, identidad cultural y entretenimiento digital: "El último viaje". Este videojuego, inspirado en los rituales funerarios de la cultura Paracas, obtuvo el primer lugar en la competencia y ahora se encuentra disponible de manera gratuita para todos los usuarios.

El título fue desarrollado por un equipo conformado por Percy Castañeda Baltazar, Valeria Kohatsu, Elías Calle, Gabriela Moore y Francisco Fabian. Los jóvenes creadores explicaron que su idea surgió tras un proceso de investigación sobre rituales peruanos, en el que se centraron en los fardos funerarios paracas, considerados uno de los elementos más representativos de esta cultura precolombina.

Viejo peruano 'El último viaje' está inspirado en la cultura Paracas.

El último viaje: homenaje a la cultura Paracas

La narrativa del videojuego se centra en la relación entre un maestro y su discípulo, quienes participan en la elaboración de un fardo funerario. Esta actividad no solo era parte del rito mortuorio, sino también una expresión de cosmovisión y respeto hacia los ancestros. Con esta propuesta, el equipo buscó representar la riqueza cultural del Perú y dar a conocer a nuevas generaciones aspectos poco difundidos del legado Paracas.

“Investigamos varios rituales y el que más nos llamó la atención fue el proceso de sepultura de la cultura Paracas. Con esa base construimos el juego como una forma de representar nuestra cultura”, explicó Percy Castañeda, líder del equipo. El desarrollo del proyecto requirió dos días de planificación y diez jornadas de trabajo intensivo, en las que se combinaron creatividad, narrativa y programación.

Viejo peruano 'El último viaje' está inspirado en la cultura Paracas.

Creatividad y tecnología

El logro del primer lugar fue recibido con entusiasmo por el equipo, que destacó la posibilidad de mostrar que los videojuegos pueden ir más allá del entretenimiento y convertirse en herramientas educativas y culturales. La propuesta fue evaluada por su calidad artística, narrativa y su capacidad para transmitir la identidad peruana a través de un formato interactivo.

La Patrimonio Game Jam 2025 tuvo como objetivo incentivar la creación de videojuegos que revaloricen el patrimonio material e inmaterial del Perú. La competencia reunió a estudiantes, profesionales y entusiastas de la industria, quienes, durante varios días, trabajaron en propuestas originales basadas en rituales, costumbres y tradiciones del país.

Videojuego peruano 'El últimos viaje' ganó el Patrimonio Game Jam 2025.

Otros ganadores: Taita Shanti y Apus Rimay

El segundo puesto fue para Tayta Shanti, un videojuego que narra la historia de Santiago, un joven que regresa al pueblo de sus ancestros para participar en esta tradicional festividad. El jugador acompaña al protagonista en actividades como el tejido, la pesca, la cerámica, la música y la cocina, todas guiadas por guardianes que representan saberes ancestrales. La experiencia culmina en una gran celebración, en la que se revela el significado de su nombre y su conexión espiritual con la tierra.

En el tercer lugar se ubicó Apu Rimay, un título de acción espiritual tipo roguelike ambientado en los Andes. Aquí, el jugador asume el rol de Killa, una joven chamán que recorre el antiguo Qhapaq Ñan con la misión de restaurar el equilibrio con la Pachamama. El juego propone recorrer siete regiones sagradas, recolectar ingredientes y enfrentar espíritus, en una experiencia marcada por el misticismo y la identidad andina.

Tayta Shanti y Apus Rimay, ocuparon el segundo y tercer lugar en el concurso Patrimonio Game Jam.

Finalistas destacados

Además de los tres primeros puestos, la Patrimonio Game Jam reconoció a los diez mejores videojuegos de la edición. Entre ellos sobresalió Hampiq Ñam, desarrollado por estudiantes y un profesor de la Escuela Superior Toulouse Lautrec: Piero Mazzino, Haruo Watanabe, Alison Pari, Francis Pérez y Erick Watanabe. La historia sigue a Churi, un joven de 18 años que aspira a convertirse en chamán y que, guiado por la ayahuasca, participa en rituales como la Pachamama y el Inti Raymi.

“Nos inspiramos en relatos y experiencias de personas que participaron en ceremonias ancestrales. Queríamos mostrar cómo estas vivencias pueden convertirse en un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje”, explicaron sus creadores.

HAMPIQ ÑAM, videojuego peruano que fue uno de los más destacados del concurso Patrimonio Game Jam.

Videojuegos: herramientas de cultura

La Patrimonio Game Jam dejó en claro que los videojuegos no solo son espacios de diversión, sino también de preservación y difusión cultural. Tanto organizadores como participantes coincidieron en que este tipo de iniciativas permiten rescatar prácticas ancestrales y transmitirlas a las nuevas generaciones a través de un lenguaje moderno y atractivo.

Según los creadores de Hampiq Ñam, “eventos como la Patrimonio Game Jam son una gran oportunidad para volver a encontrarnos con nuestra cultura y demostrar que los videojuegos pueden promover, compartir y enseñar, además de entretener”.

¿Dónde descargar los videojuegos ganadores?

Una de las grandes ventajas del concurso es que todos los títulos premiados y finalistas están disponibles para el público. Los videojuegos pueden descargarse de manera gratuita y legal en formato para Windows a través de la plataforma Itch.io, sitio especializado en desarrollos independientes.

Usuarios podrán descargar el videojuego 'El último viaje' gratis.

De esta forma, la Patrimonio Game Jam 2025 no solo impulsó el talento local, sino que también dejó un catálogo de propuestas que fusionan tradición y tecnología, poniendo en valor la riqueza cultural del Perú en el mundo digital.