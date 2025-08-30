Perú

Comas: Fiscalía abre investigación contra niñera tras la muerte de una menor que cayó de un condominio

Traysi Rocha será investigada por el delito de homicidio culposo. La joven de 18 años permanece detenida mientras continúan las diligencias

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

El Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar contra Traysi Rocha, de 18 años, por el presunto delito de homicidio culposo. La joven era niñera de la menor de seis años que cayó desde el piso 16 de un condominio en la urbanización Retablo, distrito de Comas. La niña se encontraba bajo su cuidado cuando ocurrió la tragedia.

El fiscal adjunto provincial Percy Salinas Quispe confirmó que la niñera permanece detenida mientras avanzan las diligencias. Asimismo, detalló que se realizó el levantamiento del cuerpo junto al médico legista en el Hospital EsSalud Mariano Molina Scippa, donde la menor fue declarada sin vida tras los intentos de reanimación.

La Fiscalía dispuso que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas practique una serie de diligencias claves para esclarecer los hechos. Entre ellas, exámenes toxicológicos, dosaje etílico y evaluación médica a la detenida; así como la declaración de la niñera, de los padres de la víctima, del administrador del condominio y de los testigos que presenciaron la caída.

También se solicitó el protocolo de necropsia, la revisión de las cámaras de seguridad del edificio y las pericias en el lugar del hecho. Con este material se buscará determinar cómo ocurrió la caída y si hubo algún tipo de negligencia o responsabilidad directa por parte de la cuidadora.

La joven, que trabajaba como niñera de la menor, fue conducida inicialmente al Depincri para rendir su manifestación. Tras su declaración, la Policía procedió a detenerla de forma preliminar como parte de la investigación fiscal.

El fatídico hecho ocurrió el miércoles 27 de agosto, alrededor de las seis de la tarde, en el condominio Las Acacias, conocido también como la urbanización El Retablo. Según informaron vecinos, la niña habría caído desde una de las ventanas del piso 16 del edificio, lo que generó pánico y alarma entre los residentes.

Tras el llamado de los vecinos, personal del Serenazgo de Comas, paramédicos y bomberos acudieron en menos de diez minutos y hallaron a la menor en un área verde aledaña a la torre donde vivía con su familia.

El parte policial sostiene que al ser encontrada la menor aún tenía signos vitales. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) e incluso emplearon un pulsioxímetro para apreciar reacciones mientras se dirigían al hospital. El equipo médico del Hospital Mariano Molina brindó atención de emergencia en el área de Trauma Shock, aunque los esfuerzos no lograron revertir las lesiones sufridas por la caída desde más de 40 metros de altura. Lamentablemente, la certificación de la muerte se firmó minutos después de su ingreso a la unidad médica.

Los familiares de la menor han reservado sus opiniones y pidieron privacidad ante la tragedia. Las autoridades locales emitieron un llamado de prevención a los padres de familia y administradores de edificios residenciales sobre la importancia de garantizar ambientes seguros y reforzar la supervisión de los menores bajo su responsabilidad. El Ministerio Público exhortó a que se extremen las precauciones en hogares verticales, donde los riesgos asociados a balcones o ventanas alcanzan niveles mayores

