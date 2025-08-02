Corte de agua para este 04 de agosto por más de 10 horas: conoce qué distritos serán los afectados

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua potable este 4 de agosto. La interrupción afectará principalmente a los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y Lurigancho, donde el corte parcial se prolongará durante más de nueve horas.

La entidad detalló que la restricción se llevará a cabo de manera escalonada en diferentes sectores, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio en el resto de la ciudad. Además, señaló que la medida permitirá optimizar la calidad del abastecimiento en Lima.

Ante esta situación, las autoridades aconsejaron a los residentes de las zonas involucradas tomar previsiones y almacenar suficiente agua potable para atender sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Distrito: San Juan de Lurigancho

Hora: 11 a. m. - 11:55 p. m.

Sector 405

P. J. Canto Chico

P. J. Sagrado Madero

A. H. Corazón de Jesús Sector Los Ángeles

AF Lomas de S Madero

P. J. Nuevo Perú Sector Ampl. Nuevo Perú

A. H. Kawachi

P. J. Nuevo Perú

Los Rosales

A.H. San Francisco de Asís

A.H. Casuarinas

A.H. Casuarinas Ampl.

A.H. Ampliación Nuevo Perú II

AF Monte Sinaí

AF Nuevo Amanecer

De la misma forma, los residentes de estas zonas tampoco tendrán el servicio de agua:

A.H. Santa Rosa Lima Parcela A Sector Sagrado Corazón Jesús

Asoc. Brisas

Asoc. Juventud Unida

A.H. Santa Rosa II Sector Juventud Unida

Urb. Las Lomas Montreal

A.H. Santa Rosa Sector Terrazas de Canto Grande

A.H. 15 de Enero Ampl.

Agrup. Los Portales de Las Flores

Agru. 15 de Enero Primavera

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima - Créditos: Infobae Perú.

Distrito: Comas

Horario: 12 p. m. - 8 p. m.

A. H. 13 de enero

Cuadrante A. H. Collique, A. H. Federico Villarreal, P. J. Federico Villarreal, A. H. Año Nuevo

Distrito: Lurigancho

Horario: 12 p. m. - 5 p. m.

En la Asoc. C.P. Las Colinas, que incluye las manzanas E1, F1, G1, A1, B1, C1, D1, X, Y, Z, T, U y W, habrá corte de agua.

Consejos para cuidar el agua

Revisa fugas : Una llave que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día. Repara caños, inodoros o duchas que presenten filtraciones.

Cierra el grifo mientras no lo uses : Al cepillarte los dientes, afeitarte o enjabonarte las manos, cierra el caño. Esto puede ahorrar varios litros por minuto.

Dúchate en menos tiempo : Reducir el tiempo en la ducha a 5 minutos puede ahorrar hasta 50 litros de agua.

Reutiliza el agua siempre que sea posible : El agua que usas para lavar frutas o verduras puede servir para regar las plantas.

Usa electrodomésticos con carga completa : Lavaropas y lavavajillas consumen mucha agua. Úsalos solo cuando estén llenos y en ciclos de bajo consumo.

Riega las plantas en la mañana o en la noche : Evita las horas de mayor sol para reducir la evaporación y aprovechar mejor el agua.

Opta por plantas nativas : Estas requieren menos riego y son más resistentes al clima local.

Educa a tu entorno: Comparte estos consejos con tu familia, amigos y vecinos. La conciencia colectiva multiplica el impacto.