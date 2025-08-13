Magaly Medina arremete contra Josimar tras revelaciones de la ‘prima’ y expone detalles íntimos entre ellos. Video: Magaly TV La Firme

Las recientes revelaciones sobre Josimar, impulsadas por los testimonios y pruebas de la joven venezolana conocida como la ‘prima’, han generado una ola de reacciones tras su exposición en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina no escatimó en calificativos hacia el salsero luego de que salieran a la luz fotografías, videos y audios que, según la conductora, desmienten completamente la versión oficial que el cantante ofreció sobre la naturaleza de su relación con la joven.

“Hemos descubierto a la nariz más ‘sinvergüenchona’ de la salsa... Josimar se ha convertido en un mentiroso de esos que le crece la nariz como a Pinocho”, expresó Medina ante cámaras, marcando el tono de la emisión.

Los hechos cobraron notoriedad cuando comenzaron a circular imágenes en las que se veía a Josimar tomado de la mano con una mujer que no era su pareja oficial, María Fe Saldaña. Al ser consultado, el cantante declaró que se trataba de su prima y que su gesto había sido solo para ayudarla a caminar.

Sin embargo, la versión fue refutada por la propia joven, quien se molestó porque, según ella, Josimar la negó públicamente y descalificó su apariencia en declaraciones posteriores, asegurando a un portal que “no era su prototipo de mujer”.

Magaly critica a Josimar luego de mostrar las declaraciones de la "prima" y María Fe. Video: Magaly TV La Firme

Magaly muestra evidencia de la supuesta “prima” y critica a Josimar

La joven decidió entonces entregar material al equipo de ‘Magaly TV La Firme’, incluyendo pruebas que evidencian encuentros íntimos. “No era ni prima, ni amiga, ni nada. Era alguien a quien él invitó, y nos ha mostrado pruebas... videos donde se nota claramente que llegaron juntos a un hotel, que estuvieron en una habitación y fotos muy íntimas que no podemos mostrar”, afirmó Medina en vivo.

Además, se difundieron audios en los que Josimar emitía comentarios ofensivos sobre María Fe Saldaña, calificándola en tono despectivo en conversaciones con la propia ‘prima’. Este conjunto de actitudes fue duramente cuestionado por Medina.

“Típica de un comportamiento de hombre desleal, infiel y con rasgos narcisistas, el voltearle el pastel, porque María Fe cuenta que Josimar le dijo que la culpable de haberle puesto los cachos es ella misma... él le voltea el pastel... Creo que él necesita admiración constante... es lo que caracteriza a las personalidades narcisistas”, afirmó.

La conductora relató también que Josimar intentó persuadir a la joven venezolana para evitar que declarara a la prensa y mostró capturas de conversaciones en las que el salsero se refería a ella de forma ofensiva.

“Sí, es una m* esa vieja loca. Toda la vida fue así. Ella solamente. Por eso la critican, por burlarse siempre de las personas... Si tú me respondes, eso muere acá nada más”, habría expresado Josimar, según las capturas mostradas en el programa.

¿Infidelidad? Josimar explica por qué tomó de la mano a otra mujer en España. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con estas declaraciones y evidencias, Magaly Medina concluyó que queda en manos de María Fe Saldaña decidir el futuro de su relación con el cantante, subrayando que la imagen de “caballero” que Josimar intenta proyectar ante el público se encuentra gravemente deteriorada.

¿Qué dijo la mujer que fue vista con Josimar y que él aseguró era su “prima”?

Las recientes declaraciones de Verónica González, la joven venezolana protagonista del ampay en el que aparece el salsero Josimar tomado de la mano con una mujer en España, han puesto en entredicho la versión del cantante y abierto un nuevo capítulo en la polémica que involucra a María Fe Saldaña.

González negó ante el portal Instarándula ser “prima” de Josimar y aseguró públicamente: “Si pudiera describirlo en tres palabras sería narcisista, mentiroso y creído. María Fe lo aguantará porque es la víctima perfecta para un narcisista. Es muy mentiroso la verdad, como lo he puesto en mis historias las mentiras siempre salen”.

La venezolana detalló que conoció a Josimar en Perú como seguidora de su música y que retomaron el contacto en España luego de que él compartiera un video suyo durante un concierto.

González reveló mensajes y audios en los que el cantante habría hablado en términos negativos sobre María Fe Saldaña, afirmando que Josimar confesó estar separado de su pareja por repetidos problemas y que la ruptura habría ocurrido antes del encuentro nocturno en cuestión.

Josimar es desmentido por supuesta “prima”, quien afirma tener audios comprometedores. Video: Instarándula

Josimar, por su parte, reaccionó de inmediato acusando a Verónica González de intento de extorsión tanto hacia él como hacia su primo. El cantante rechazó cualquier relación más allá de una breve interacción posterior a una presentación musical:

“Solo he hablado con ella unas cuantas horas porque mi primo me la presentó y punto. Esta chica le está pidiendo dinero a mi primo por chantajearme a mí, le está pidiendo muchas cosas. La única conversación que tengo con esta chica ha sido cuando hablé con su mamá, porque mi primo me pidió que hable para explicarle todo lo que había pasado. Ella tenía miedo que suba fotos de ella con mi primo”, aseguró Josimar a Instarándula.

En su defensa, el salsero insistió en que no existen conversaciones de redes sociales o mensajes en los que comparta información privada con González.

Sostuvo además: “Yo no tengo ningún audio con ella y si tiene, puede ser IA o lo que sea. Yo no tengo ninguna conversación de Instagram o de WhatsApp. No es mi prototipo de mujer, no quiero faltar el respeto a las personas así, pero mis gustos no son ese”. Negó argumentos de separación dirigidos a González y remarcó que cualquier evidencia que pueda aparecer podría estar manipulada por la inteligencia artificial o sacada de contexto, señalando el intento de la venezolana de buscar fama y seguidores.