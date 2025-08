Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima de cariño”

¿Infidelidad? Josimar explica por qué tomó de la mano a otra mujer en España. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Josimar decidió romper su silencio y brindar explicaciones luego de que se difundieran imágenes suyas donde se le ve caminando de la mano con una mujer en Valencia, España.

El video generó controversia debido a que su pareja y madre de su hija, María Fe Saldaña, acaba de dar a luz recientemente, lo que despertó sospechas de una posible infidelidad.

Sin embargo, el cantante fue enfático en negar cualquier implicancia sentimental y aseguró que la joven que aparece con él no es su pareja, sino su prima, aunque luego aclaró que no es prima de sangre, sino una “prima de cariño”.

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En declaraciones para el programa Magaly TV, La Firme, el salsero explicó el contexto de la salida nocturna que terminó siendo captada por las cámaras de un usuario. Según su versión, fue precisamente su prima quien los invitó a la discoteca y, en un momento de tensión, quiso retirarse abruptamente del lugar.

Josimar, al verse en una situación compleja —pues no tenía cómo regresar a su hospedaje— trató de detenerla para no quedarse varado.

“No, no, no, ¿mi pareja? No es nada mío. Ella es mi prima”, comenzó diciendo el cantante, claramente incómodo por los rumores que comenzaron a circular. Luego, detalló:

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Te cuento, ella nos invita a una discoteca y se pone a discutir, al momento que se pone a discutir, ella se quería ir y ella nos había llevado a la discoteca y era como las 7 de la mañana. Yo le jalo”.

El intérprete de salsa reconoció que no fue prudente tomarle la mano, pero justificó su acción por el apuro y el desconocimiento del entorno.

“Le digo: ‘No, prima, no te vayas’ y ahí ha sido donde yo agarro su mano. Al irse ella, nosotros no teníamos cómo irnos porque yo no tengo el Uber allá en Valencia. Esa solamente habrá sido cuestión de segundos que yo le agarro la mano para jalarla”, expresó.

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La escena fue suficiente para que muchos especularan una traición a María Fe Saldaña, especialmente porque en las imágenes también parecía que Josimar se besaba con la mujer. Sin embargo, él negó rotundamente haber besado a alguien y pidió que no se saquen conclusiones erradas por un ángulo o una interpretación visual.

“Parece que la estoy besando, pero no. Es una discoteca, hay un bullón, luces, movimiento. Ella no estuvo conmigo. Todos somos amigos ahí. Todos hemos ido en plan de joda. En ningún momento ha habido intención de estar con alguien”, sostuvo. Con esta declaración, quiso dejar claro que el momento fue malinterpretado y que su presencia allí fue parte de una salida grupal sin intenciones ocultas.

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

María Fe molesta con video

A pesar de su explicación, el propio Josimar admitió que María Fe se sintió incómoda con la situación, sobre todo por las reacciones que se generaron en redes sociales y medios de comunicación. Consultado por la reacción de su pareja, el cantante trató de restar dramatismo al asunto, pero reconoció que la joven tiene razones para molestarse. Además, fue en este momento cuando aclaró que la mujer en cuestión no es parte de su familia directa: “Es mi prima de cariño, no de sangre”, dijo.

Estas palabras no convencieron del todo a Magaly Medina, quien fue crítica en su programa al analizar las imágenes y señalar que, para una persona que acaba de ser padre nuevamente, la exposición en ese tipo de situaciones es cuestionable, más aún considerando los antecedentes sentimentales de Josimar y su historial mediático.

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El artista, quien actualmente radica en España, trató de poner paños fríos a la polémica, enfatizando que no hubo mala intención y que todo fue un malentendido visual. Sin embargo, la conversación pública alrededor del video sigue generando opiniones divididas: algunos defienden su derecho a divertirse sin ser juzgado, mientras que otros consideran que fue poco considerado con su pareja, quien atraviesa una etapa delicada tras haber dado a luz.

Mientras tanto, María Fe Saldaña no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente, aunque en redes sociales ha mantenido un perfil bajo. La joven ha compartido algunas imágenes junto a su bebé, mostrando que está enfocada en su nueva etapa como madre.

Josimar niega infidelidad a María Fe y aclara quién es la mujer del video: “Es mi prima”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme