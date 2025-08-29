Fiscalía niega reglajes a funcionarios tras acusación de Tomás Gálvez, quien denunció ser perseguido por Delia Espinoza

Fiscalía se pronunció tras acusación de Tomás Gálvez. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Fiscalía de la Nación emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones del fiscal supremo Tomás Gálvez, quien denunció públicamente un supuesto reglaje y persecución política en su contra por parte de Delia Espinoza, titular del Ministerio Público.

En el mensaje, destacaron que su función principal consiste en dirigir, supervisar y evaluar la política institucional en armonía con la Política General del Estado. “La Fiscalía es respetuosa de la Constitución del Estado, las leyes y normas que rigen el ordenamiento legal en el país, por lo que se descarta plenamente que desde esta instancia se realice cualquier acto de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios dado que tales actividades constituyen un delito“, expresaron.

Comunicado del Ministerio Público.

Pronunciamiento se da luego de que el fiscal supremo Tomás Gálvez declare en distintos medios que viene siendo objetivo de reglaje y acoso político por parte de Espinoza, a través de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio Público, con la participación de exintegrantes de la Diviac y del Eficcop, quienes habrían sido reorientados para el seguimiento ilegal de magistrados.

“¿Cómo está funcionando este seguimiento? Están instrumentalizando a la oficina de integridad. ¿Por qué? Porque esta es la oficina que recibe denuncias digitales, anónimas. Entonces ellos mismos hacen las denuncias y ellos mismos le dan trámite”, expresó en entrevista con Contracorriente.

Sus declaraciones se refieren a la divulgación de una denuncia anónima que alertó sobre una reunión privada entre Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta organización criminal habría gestionado favores indebidos entre jueces, fiscales, abogados litigantes y consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

Tomás Gálvez nuevamente en la mira de la Fiscalía. Foto: composición Infobae

La reunión ocurrió, según la denuncia, el 15 de agosto en el restaurante El Damero del Centro de Lima, entre la 1:00 y las 2:30 de la tarde. De acuerdo con el aviso, el fiscal supremo y Castillo Alva estuvieron en un ambiente privado del local. Asimismo, se destacó que “no son simples ciudadanos, sino que ambos personajes han estado envueltos en graves investigaciones por numerosos delitos que han repercutido en todo el país”.

Cabe mencionar que es justo el vínculo de Gálvez en la presunta red criminal por el que se le destituyó por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), sanción que fue anulada por el Tribunal Constitucional al considerar que el procedimiento disciplinario inmediato en su contra es inconstitucional.

“Me quieren desactivar”

En entrevista con RPP, el fiscal Tomás Gálvez reconoció la reunión, pero descartó cualquier irregularidad, pese a la gravedad de las imputaciones contra ambos, y anunció una denuncia contra la fiscal de la Nación por reglaje.

“Están buscando generar una investigación contra mí porque como la fiscal está en una situación delicada, [...] que si el Congreso y la JNJ funcionan, yo creo que deben destituirla. Entonces, si eso sucede yo podría sustituirla, por eso tratan de desactivarme como ya lo hicieron. Esa es la razón por la cual me están persiguiendo, porque esa denuncia no es anónima. Ellos mismos hicieron la denuncia. Me quieren crear mi muñeco“, expresó.