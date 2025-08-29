Perú

Fiscalía niega reglajes a funcionarios tras acusación de Tomás Gálvez, quien denunció ser perseguido por Delia Espinoza

Pronunciamiento se dio luego de que el fiscal supremo anunciara la formalización de un proceso contra la titular del Ministerio Público tras darse cuenta que era filmado en distintas situaciones

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Fiscalía se pronunció tras acusación
Fiscalía se pronunció tras acusación de Tomás Gálvez. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Fiscalía de la Nación emitió un comunicado en respuesta a las acusaciones del fiscal supremo Tomás Gálvez, quien denunció públicamente un supuesto reglaje y persecución política en su contra por parte de Delia Espinoza, titular del Ministerio Público.

En el mensaje, destacaron que su función principal consiste en dirigir, supervisar y evaluar la política institucional en armonía con la Política General del Estado. “La Fiscalía es respetuosa de la Constitución del Estado, las leyes y normas que rigen el ordenamiento legal en el país, por lo que se descarta plenamente que desde esta instancia se realice cualquier acto de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios dado que tales actividades constituyen un delito“, expresaron.

Comunicado del Ministerio Público.
Comunicado del Ministerio Público.

Pronunciamiento se da luego de que el fiscal supremo Tomás Gálvez declare en distintos medios que viene siendo objetivo de reglaje y acoso político por parte de Espinoza, a través de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio Público, con la participación de exintegrantes de la Diviac y del Eficcop, quienes habrían sido reorientados para el seguimiento ilegal de magistrados.

“¿Cómo está funcionando este seguimiento? Están instrumentalizando a la oficina de integridad. ¿Por qué? Porque esta es la oficina que recibe denuncias digitales, anónimas. Entonces ellos mismos hacen las denuncias y ellos mismos le dan trámite”, expresó en entrevista con Contracorriente.

Sus declaraciones se refieren a la divulgación de una denuncia anónima que alertó sobre una reunión privada entre Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta organización criminal habría gestionado favores indebidos entre jueces, fiscales, abogados litigantes y consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

Tomás Gálvez nuevamente en la
Tomás Gálvez nuevamente en la mira de la Fiscalía. Foto: composición Infobae

La reunión ocurrió, según la denuncia, el 15 de agosto en el restaurante El Damero del Centro de Lima, entre la 1:00 y las 2:30 de la tarde. De acuerdo con el aviso, el fiscal supremo y Castillo Alva estuvieron en un ambiente privado del local. Asimismo, se destacó que “no son simples ciudadanos, sino que ambos personajes han estado envueltos en graves investigaciones por numerosos delitos que han repercutido en todo el país”.

Cabe mencionar que es justo el vínculo de Gálvez en la presunta red criminal por el que se le destituyó por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), sanción que fue anulada por el Tribunal Constitucional al considerar que el procedimiento disciplinario inmediato en su contra es inconstitucional.

“Me quieren desactivar”

En entrevista con RPP, el fiscal Tomás Gálvez reconoció la reunión, pero descartó cualquier irregularidad, pese a la gravedad de las imputaciones contra ambos, y anunció una denuncia contra la fiscal de la Nación por reglaje.

“Están buscando generar una investigación contra mí porque como la fiscal está en una situación delicada, [...] que si el Congreso y la JNJ funcionan, yo creo que deben destituirla. Entonces, si eso sucede yo podría sustituirla, por eso tratan de desactivarme como ya lo hicieron. Esa es la razón por la cual me están persiguiendo, porque esa denuncia no es anónima. Ellos mismos hicieron la denuncia. Me quieren crear mi muñeco“, expresó.

Temas Relacionados

Tomás GálvezFiscalíaDelia EspinozaMinisterio Públicoperu-politica

Últimas Noticias

Kevin Quevedo asustó a la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2026: ¿Qué pasó con el jugador de Alianza Lima?

El extremo ‘blanquiazul’ se retiró de la concentración en Videna para pasar por un centro médico. La Federación no se ha pronunciado al respecto

Kevin Quevedo asustó a la

Perú rechazó amistoso con selección asiática clasificada al Mundial 2026: FPF busca rivales de Conmebol

Antes de que ‘la bicolor’ consume su casi asegurada eliminación del Mundial de Norteamérica, desde las oficinas en San Luis descartaron que el seleccionado nacional se mida ante un similar con boleto a la justa del próximo año

Perú rechazó amistoso con selección

Daniela Cilloniz ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla por sus polémicas declaraciones e insinuaciones con Fernando Díaz

La periodista reconoció que su comentario sobre la química entre los conductores de ‘Arriba mi Gente’ fue desafortunado y aclaró que nunca quiso insinuar una relación sentimental entre ellos

Daniela Cilloniz ofrece disculpas públicas

Alexander Merino cayó ante dupla portuguesa en Challenger de Porto: peruano tendrá revancha en serie por Copa Davis

En poco más de dos semanas, el tenista nacional volverá a estar frente a frente con su similar ‘luso’ por un boleto a los ‘qualifiers’ de la Copa del Mundo del tenis

Alexander Merino cayó ante dupla

Senamhi y COEN activan alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales en Sierra y Selva del 29 al 31 de agosto

Un total de 19 regiones estarán bajo vigilancia por condiciones que favorecen estos siniestros, clasificadas según su nivel de riesgo: cinco en alerta roja, ocho en naranja y seis en amarillo

Senamhi y COEN activan alerta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron 19 mil dólares y

Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

Mataron a tiros a un joven en Rosario y dos personas resultaron heridas en otra balacera horas antes

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

TELESHOW
La llamativa técnica que usa

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré