5G: MTC posterga subasta de la banda 3.5 GHz y expone desorganización crítica en el sector telecomunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reprogramó la subasta de la banda de 3.5 GHz para el 12 de septiembre de 2025, clave para el despliegue de 5G en Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que mantiene acéfalo su Viceministerio de Comunicaciones, aprobó una modificación del cronograma para la asignación de la banda de frecuencias de 3.5 GHz destinada al despliegue de tecnología 5G en el Perú.

La subasta, originalmente programada para el 29 de agosto de 2025, se realizará el 12 de septiembre, según la Resolución Ministerial Nº 591-2025-MTC/01.03, publicada en el diario oficial El Peruano.

La decisión obedece a la necesidad de estructurar técnicamente el Comité Evaluador. De acuerdo con el cronograma oficial reformulado, las 16 etapas del proceso ajustaron sus fechas hacia una apertura de sobres el próximo 12 de septiembre -con miras al nuevo cierre del proceso, el 17 de diciembre-, lo que repercute en toda la hoja de ruta de asignación y acondicionamiento del espectro. Cuatro compañías participan actualmente en esta licitación: Integratel (antes Telefónica del Perú), Claro , Bitel y Entel.

La subasta de la banda de 3.5 GHz, ubicada entre las frecuencias de 3.300 y 3.800 MHz, contempla la presentación de expresiones de interés por parte de las empresas calificadas, el cumplimiento de requisitos legales y técnicos, así como compromisos obligatorios de inversión. El proceso estipula que, luego del evento de subasta, se publicará una resolución viceministerial con los resultados, lo que dará paso a futuras etapas contractuales.

Ausencia de viceministro de Comunicaciones complica despliegue 5G

Según pudo conocer Infobae Perú, el MTC concentra actualmente su atención en proyectos de transporte, como el Tren Lima-Chosica, y no cuenta con un responsable dedicado exclusivamente al sector telecomunicaciones, pese a que las operadoras ya presentaron sus propuestas de contraprestación. El mecanismo de asignación no es parecido a una subasta tradicional: en lugar de ofertas económicas inmediatas, las empresas presentan compromisos de inversión, como llevar conectividad a ciertas comunidades.

El proceso está planteado para que las cuatro grandes operadoras del país reciban bloques equivalentes de espectro, no como una competencia tradicional por bloques. Las bases del MTC aseguran que los compromisos de cobertura se distribuyan, por lo que el resultado está prácticamente definido de antemano. El MTC adoptó el mecanismo de compromisos de inversión (en lugar de pagos directos) por la falta de liquidez de las operadoras, aprendiendo de procesos anteriores de subasta 4G con poco interés empresarial.

Expectativas sobre 5G en Perú podrían estar sobredimensionadas

No obstante, la falta de un viceministro dedicado a comunicaciones contribuye al desorden y la percepción de poca prioridad del sector en la agenda pública. Hoy, los principales retos para desplegar 5G ya no son técnicos (la red y el equipamiento existen y están en marcha), sino regulatorios y administrativos. Vale tamcién precisar que el verdadero impacto del 5G será para el sector empresarial e industrial por su baja latencia y elevada capacidad, más que para el usuario común, que ya tiene velocidades altas con 4G.

En esta línea, se advierte que las expectativas públicas sobre 5G pueden estar infladas, pues su mayor beneficio será para aplicaciones empresariales, industria y nuevas tecnologías (vehículos autónomos, operaciones remotas, Internet de las Cosas). Con todo, hay disposición de todas las partes para dialogar y ampliar información técnica o de contexto sobre el tema cuando se requiera, hasta el momento.